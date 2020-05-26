САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький
Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що відомство готує спростування звинувачень генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Про це керівник САП заявив укоментарі "Українській правді".
"САП готує офіційну позицію спростування щодо кожної секунди відео генпрокурора", - зазначив Холодницький.
За словами Холодницького, Венедіктова у відео розповіла про кілька проваджень, тому відомству потрібен певний час, щоб зібрати матеріали для спростування слів генпрокурора.
Він запевнив, що в САП готують обґрунтовані відповіді на кожне обвинувачення Венедіктової.
Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність САП.
Топ коментарі
+54 Павло ШОвте
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+33 Таня Krassss
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+29 Павло ШОвте
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Барыга за копейку удавится...Зачем ему геройствовать, когда умеет воровать?
Что зе сделал покажи? Этот бедоносец спелся с русскими, а ты делаешь вид будь то слепой?
И при Порошенко она росла в последние 3,5 года его президенства, 15 кварталов подряд росла, умник!
Нынешняя власть так и будет выдвигать обвинения по чьемуто мнению или все так на основе доказанных фактов?
Ни решения суда, ни удостоверений. С применением физической силі.
С нарушением нескольких статей Закона.
під стать харантові.
А тм ще як у неї заклароване майно з"явилося.
Сегодня, кстати, для многих жителей оккупированных грустный, но всё-таки праздник - день шинковки русни
Именно в этот день в 2014 году русским свиньям накидали так, что они своих же с перепугу перебили
Фото трупов русни тогда облетело весь мир, все узнали то, что украинцы умеют убивать русских абсолютно без сантиментов, не смотря на тельняшки, понты и завышенную самооценку оккупантов.
Тогда же, в 2014 году, 26 мая, была абсолютная уверенность, что, после раздачи ****** свинособакам в ДАПе, ВСУ проведет открытый урок в Донецке и этот ****** кошмар с дикими макаками с оружием на улицах закончится
Почему этого не произошло ? Х*й знает, ...
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показовий факт.. терміновий запит з фронту у Штаб Шоколадного Генералісимуса - перед нами донецька телевишка! Валити ?
-Заборояємо !
тому Порошенко і дозволив йому очолити САП...
Не відчув загрози.
Майдан - від і до.... А ти? Після Майдану з 14-го - весь бізнес хоч і малий відданий на армію включаючи 2 авто у хорошому стані. Волонтерство дотепер ( спасибі велике ***** що " забезпечив армію" і я бачу як за 5 років) . А ти? Що завдяки тобі ця країна отримала? Після 2 травня кацапський шабаш сьогодні в Одесі? Це тобі завдяки чи "сивочолому" підорасу та брехуну? То чим тобі націоналісти насрали в мацу? Ця країна називається УКРАЇНОЮ. Тому вивчи мову для початку, зроби щось для неї - потім верзи про свої переконання про "гівняних націоналістів" бо поки ти виглядаєш кацпоїдною одиницею. І не лізь у сперечання по темам в яких ти баран і не пертаєш зовсім про що мелеш. Вчи історію країни та поняття хто є хто.
"Юрий Бирюков А вот знаешь,Андрій Антоненко. Это классная и веселая ситуация. Обычно я не реагирую, но тут такое дело... Я же не написал, что это выдают всем. Я не написал, что это выдают всем в ССО. Я не написал, что это выдают всем в 3 полку ССО. Правда? ... А завтра утром мне дадут точную справку о количестве купленного за бюджетные деньги для ССО. Хотя Редут мне общие цифры уже дал. И еще завтра тебя начнут драть. Медленно, качественно, планомерно. Драть. За то, что ты - щенок - обозвал Редута брехлом."
Бойца с фронта будут драть, потому что он поломал пиар помощника Пети.