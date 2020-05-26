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САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький

САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що відомство готує спростування звинувачень генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це керівник САП заявив укоментарі "Українській правді".

"САП готує офіційну позицію спростування щодо кожної секунди відео генпрокурора", - зазначив Холодницький.

За словами Холодницького, Венедіктова у відео розповіла про кілька проваджень, тому відомству потрібен певний час, щоб зібрати матеріали для спростування слів генпрокурора.

Також дивіться: Венедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування". ВIДЕО

Він запевнив, що в САП готують обґрунтовані відповіді на кожне обвинувачення Венедіктової.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність САП.

Автор: 

Венедиктов Олексій (19) Холодницький Назар (661)


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Топ коментарі
+54
САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9371
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26.05.2020 17:06
+33
Порох всю плесень зеленую соскребет и сольет. Этот козак нашого з вами роду!
Зеленой плесени не понять, они тяготеют к Пушкину.. и культуре русской, а своей боятся. Так то.
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26.05.2020 17:08
+29
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6459
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26.05.2020 17:14
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Сторінка 2 з 2
Вы откуда прибыли? Или только родились? Никто ещё в Украние не посадил своего папередника, хотя как только не хаял, даже овощю хоть приговор и вынесли, но гуляет он где то, а судя по судьбе его подельников скоро будет трижды несудимым.
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26.05.2020 17:32 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7664
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26.05.2020 17:34 Відповісти
Вам впадлу уже даже самим комментарии строчить? Скрините других ботов?
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26.05.2020 17:37 Відповісти
сьогодні останній день подачі звітності.САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3525
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26.05.2020 17:39 Відповісти
Надо краще працювать, я ось ще насрав зелебобікам в штанці і в харю їм уріною плескав, за це також непогано клятий порох платить)))))))))))
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26.05.2020 19:24 Відповісти
Ой, а можно и мне к этому окошечку? Я вот только от чистого сердца, ну, как есть, - от чистого сердца поддерживаю Петра Алексеевича и не знал, что на этом можно зарабатывать.
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26.05.2020 19:32 Відповісти
Троллинг - это когда у кого-то бомбит от твоих комментариев. От ваших же комментариев бомбит только у вас. Херовый какой-то троллинг. #73%дерьма, #горжусьцарем, #фондпетраахметова - это не троллинг, это постная *****, на этот маразм никто не поведется и ваши говномитинги на три калеки это доказывают. Вы - закрытая секта, чьи адепты - это настолько безмозглые агрессивные обезьяны, что просто своим существованием отпугиваете людей разумных дать хоть какой-то шанс вашему олигарху на реабилитацию. Очень хреново, что некоторые военные принимают ваши байки про патриотичного вора за чистую монету. Нужно побольше им напоминать, про то, кто породил Авакова и дал Медведчуку медийную платформу
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26.05.2020 21:03 Відповісти
Не забудьте заспамить мой комментарий, как вы это любите
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Опровергнуть https://censor.net/comments/locate/3198112/019214**-c497-73c6-870d-d06a294698d9 не можете поэтому зациклило вас?
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26.05.2020 17:42 Відповісти
Ніяк не вгамуєш цмоктальний рефлекс? Напевно зайва хромосома заважає!)))
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26.05.2020 17:35 Відповісти
Порох всю плесень зеленую соскребет



Барыга за копейку удавится...Зачем ему геройствовать, когда умеет воровать?
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26.05.2020 17:20 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2714САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3626САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8749 Ты дурак что ли? Петр при всех его казусах, оказался самым смелым главой и добился достижений о которых даже мне не стыдно гордится. А ты что же? Кем ты гордишься? Человек который только гадит не видя разницы, просто ничем не лучше москаля.

Что зе сделал покажи? Этот бедоносец спелся с русскими, а ты делаешь вид будь то слепой?
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26.05.2020 17:25 Відповісти
Особое его достижение - Украина самая нищая страна в Европе. Не так ли, уважаемый, ты этим гордишся?
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26.05.2020 17:37 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 8649
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26.05.2020 17:51 Відповісти
Воровал бы, так уже нечего.
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26.05.2020 19:38 Відповісти
Боджад, а война прошла мимо тебя? А вот мимо экономики Украины она не прощла.
И при Порошенко она росла в последние 3,5 года его президенства, 15 кварталов подряд росла, умник!
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26.05.2020 17:52 Відповісти
Ага, было очень заметно, умник, как она росла. Наверное, как рейтинг царя ***** на россии
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26.05.2020 20:56 Відповісти
Чем конкретно ты гордишься? Безвизом? Спасибо ЕС
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26.05.2020 20:55 Відповісти
Не благодарный ты.
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27.05.2020 02:21 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 531
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26.05.2020 17:29 Відповісти
Ну, прямо почти фонд Рината Ахметова.
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26.05.2020 17:38 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6099
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26.05.2020 17:41 Відповісти
Насрать на зеленского. Зеленский не такая саморазрушительная беда для Украины, как агрессивные поехавшие ватники порошенка
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26.05.2020 20:57 Відповісти
По моему мнению я должен жить хорошо, по факту жопа.
Нынешняя власть так и будет выдвигать обвинения по чьемуто мнению или все так на основе доказанных фактов?
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26.05.2020 17:15 Відповісти
ДБР, сломав двери, штурмом взяла музей.
Ни решения суда, ни удостоверений. С применением физической силі.
С нарушением нескольких статей Закона.
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26.05.2020 17:22 Відповісти
Если бы у тебя дома был не задекларированный миллион долларов, то тебе бы выбили дверь, а ордер бы получили после того, как миллион бы уже засветили) И суд даже бы не отказался принимать доказательства полученные незаконным путем.
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26.05.2020 17:27 Відповісти
бред собачий. да и не ордер никакой, а постановление слидчого судьи.
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26.05.2020 18:34 Відповісти
Интересно, Петя и ДБР в творческой паре работают? Как - то у них все это синхронно получается! А зеленый дурик все больше лохом выглядит!
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26.05.2020 19:16 Відповісти
Хорошо, что хотя бы Эрику на него не "вешают". К счастью в её убийстве признался другой.
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Дякула организовал просто выставку. Каких-то доказательств, что это те самые картины, про которые говорило ГБР - нет.
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26.05.2020 20:38 Відповісти
вони тепер будуть між собой гризтись
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26.05.2020 17:07 Відповісти
Реакція Портнова,на акцію,то найкраща оцінка.Припікає значить діє.САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6759
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26.05.2020 17:08 Відповісти
Страшная у нее пачка ппц. Ей бы палачом придворным быть, одним своим видом пугает не хуже хозяйственного мыла.
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26.05.2020 17:11 Відповісти
Це не вона в "Собачому серці" грала?
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7630
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26.05.2020 17:45 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6880
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26.05.2020 17:49 Відповісти
ЯБВДЛ....
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26.05.2020 18:33 Відповісти
1937 - й это год ее мечты
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26.05.2020 18:27 Відповісти
Червона помада - моветон у діловій сфері. Лєнку Зе оно вже навчили, то може хай підкаже колезі. Негоже виставляти себе жінкою з сумнівною поведінкою, це святковий і вечірній тони. Вона наче генпрокурорша
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26.05.2020 17:25 Відповісти
ЯБВДЛ...
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26.05.2020 17:39 Відповісти
А я бы не смог....!
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26.05.2020 18:28 Відповісти
учиться, учиться и учиться!
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26.05.2020 18:33 Відповісти
Лучше остаться неуком, чем на ней учиться !
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26.05.2020 21:19 Відповісти
САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4823
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26.05.2020 17:09 Відповісти
Проснулось заплывшее дитя.
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26.05.2020 17:13 Відповісти
венедіктова тупа як пробка.
під стать харантові.
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26.05.2020 17:13 Відповісти
Ображаєте гаранта. Венедиктова прутнем по клавішах не вміє
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26.05.2020 17:16 Відповісти
та певно вона по прутнях вміє.))
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26.05.2020 17:17 Відповісти
У нее есть другие ,,выпуклости,,
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26.05.2020 18:29 Відповісти
САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6459
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26.05.2020 17:14 Відповісти
Та навіщо усе це САП. Знайти пару студентів, які хабарі Венедиктовій давали, і підозра готова.
А тм ще як у неї заклароване майно з"явилося.
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26.05.2020 17:14 Відповісти
і пішов обмін відосиками..... . а кажуть зеленопук не здатен ні на що, почин пішов у жизнь.
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26.05.2020 17:17 Відповісти
САп и Набу могут оправдываться как угодно, но факт, что в бюджет деньги от коррупции не возвращаются.
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Бенядиктова ярая сепаратистка, прокремлёвский украинофоб ? Сколько всякой анти-украинской заразы пробралось во все, трудно даже назвать украинскими подразделениями высшей власти . И это благодаря продажному ...резиденту ЗЕбилу - капитулянту! Рыба гниёт с головы из за которой потом и идёт все разложения всего...
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26.05.2020 17:31 Відповісти
які все таки дебіли при владі..ламають двери в музеі..коли можна просто зайти..не йдуть провіряти колекціі до медведчука ахметова.коломойского..не шукають якого черта робив зеленський в омані разом з очільником фсб..ідіоти.. не рийте яму собі і свому мальчіку. бо терпець може урватися в людей..гнали одного погонимо і другого..тільки на цей раз ніхто не втече...помніть о судьбі чауческу і мусоліні...
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26.05.2020 17:41 Відповісти
Что-то ботнету так разрывает пердаки, что мантры про хорошего царя Петра перекочевали в новость о Холодницком
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26.05.2020 17:43 Відповісти
При Порошенко штурмували сепаратистів. При зеленському штурмують музеї.
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26.05.2020 17:45 Відповісти
Фашик Донецкий, [26.05.20 09:31]
Сегодня, кстати, для многих жителей оккупированных грустный, но всё-таки праздник - день шинковки русни
Именно в этот день в 2014 году русским свиньям накидали так, что они своих же с перепугу перебили
Фото трупов русни тогда облетело весь мир, все узнали то, что украинцы умеют убивать русских абсолютно без сантиментов, не смотря на тельняшки, понты и завышенную самооценку оккупантов.
Тогда же, в 2014 году, 26 мая, была абсолютная уверенность, что, после раздачи ****** свинособакам в ДАПе, ВСУ проведет открытый урок в Донецке и этот ****** кошмар с дикими макаками с оружием на улицах закончится
Почему этого не произошло ? Х*й знает, ...
---------------------------
показовий факт.. терміновий запит з фронту у Штаб Шоколадного Генералісимуса - перед нами донецька телевишка! Валити ?
-Заборояємо !
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26.05.2020 18:19 Відповісти
День прогавкались, нічого не зробили, а зарплатню за цей день отримають і Щелепа і Холодець. Молодці, гарно влаштувались.
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26.05.2020 18:01 Відповісти
Холодницький -абсолютно нікчемна імпотентна істота..

тому Порошенко і дозволив йому очолити САП...
Не відчув загрози.
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26.05.2020 18:15 Відповісти
Холодницький розумна людина і посадова особа. А дурда і є дурда!
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26.05.2020 18:51 Відповісти
Та ні Толік, це ви якісь усі недойобані з армії поросятинської наволочі. "посадова особа" це не заслуга. Це означає що ця червонопика засцяна худоба не зробила на своїй посаді а ні хріна для того щоб бути або "розумною" або поважною людиною та патріотом своєї держави. Це сцикливий імпотент як і всі оці свинопаси з когорти поросятинської банди, - сцикливі та жадібні до грошей. І не важливо хто його тути садив у це крісло. А ні воно - оця пика кабаняча, а ні таке ж гівно Ситник абсолютно не відпрацювали навіть копійкм їм заплачених наших грошей. А зараз - замість цю курву тупу кацапську взяти за патли та засунути дурну довбешку їй же у сраку - що можна зробити легко та по закону ( ця наволоч кацаоїдна вже собі наробила на два довгі строки у камері ) - о це от одоробло обісрало ляшки собі та шукає виправдань якихось.. Який дикий сором!! А ти тут бовкаєш сидиш поро якусь пошану! Ви їбанулись? Тупейли?
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26.05.2020 22:05 Відповісти
От таких "патриотов" как ты нужно избавляться УКРАЇНЦЯМ .Тупоголовые "националисты" подыграли зеклоуну сесть в кресло президента Украины Безмозгие, лезете в политику, а в ней ни фига не понимаете. Только орать и можете - "СЛАВА УКРАЇНІ !", а что за этой "славой" стоит, кто ней пользуется вам до фени. Чем вы, националисты отличаетесь от украиножеров из жопоблока, от мураевых, добкиных,шуфричей только тем что орать можете.Истинные герои националисты отдали свои жизни за свободу УКРАИНЫ, а вы, шолупень горластая, ,только вред приносите УКРАИНЕ. В "Свободе" можно выделить как националисты патриоты это- Андрея Ильенко и Кошулинского, эти люди достойны уважения хотя и они ошиблись в своих ориентациях, не учли возможностей своей партии.
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27.05.2020 08:32 Відповісти
По перше..На виборах я голосував за Кошулинського. Ще задовго до того як зелупеньман заїкнулося про президетство я спочатку реготав а потім говорив що це реальна загроза країні. Що тут завдяки мені?? Одесський шлемазл ? А тепер що завдяки мені і чим я пишаюся.
Майдан - від і до.... А ти? Після Майдану з 14-го - весь бізнес хоч і малий відданий на армію включаючи 2 авто у хорошому стані. Волонтерство дотепер ( спасибі велике ***** що " забезпечив армію" і я бачу як за 5 років) . А ти? Що завдяки тобі ця країна отримала? Після 2 травня кацапський шабаш сьогодні в Одесі? Це тобі завдяки чи "сивочолому" підорасу та брехуну? То чим тобі націоналісти насрали в мацу? Ця країна називається УКРАЇНОЮ. Тому вивчи мову для початку, зроби щось для неї - потім верзи про свої переконання про "гівняних націоналістів" бо поки ти виглядаєш кацпоїдною одиницею. І не лізь у сперечання по темам в яких ти баран і не пертаєш зовсім про що мелеш. Вчи історію країни та поняття хто є хто.
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27.05.2020 08:52 Відповісти
Кривосуддя по рівноріжські!
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26.05.2020 18:50 Відповісти
Но как, друзья, вы не садитесь, вы в прокуроры не годитесь... Не видеть вам, подлецам, жизни спокойной. Везде вас будет преследовать ненависть народная.
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26.05.2020 20:07 Відповісти
разжирел розовощекий поросенок просто неприлично. скоро харя треснет от дармовой жратвы.
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26.05.2020 20:21 Відповісти
Вот нашел комментарий, отлично характеризующий эпоху Пети Порошенко:

"Юрий Бирюков А вот знаешь,Андрій Антоненко. Это классная и веселая ситуация. Обычно я не реагирую, но тут такое дело... Я же не написал, что это выдают всем. Я не написал, что это выдают всем в ССО. Я не написал, что это выдают всем в 3 полку ССО. Правда? ... А завтра утром мне дадут точную справку о количестве купленного за бюджетные деньги для ССО. Хотя Редут мне общие цифры уже дал. И еще завтра тебя начнут драть. Медленно, качественно, планомерно. Драть. За то, что ты - щенок - обозвал Редута брехлом."
Бойца с фронта будут драть, потому что он поломал пиар помощника Пети.
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26.05.2020 21:15 Відповісти
Нашли кого управляющим САП поставить, порошенколиза холодницкого. Эта падла в НАБу дела продавала.
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26.05.2020 21:22 Відповісти
нашли зеленоголовые кого президентом избрать , шута клоуна дезертира, приблатненное чмо
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27.05.2020 08:37 Відповісти
Ну да, надо было опять вора,брехуна и барыгу выбирать. 1.4 лярда, если бы этот упырь остался на второй срок, то был бы 1й в форбсе по Украине, а так только третий, печаль у порохоботов.
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30.05.2020 20:28 Відповісти
Цуко, ты не опровержения готовь, а сажай коррупционеров, тварь холодницкая. Такое же чмо, как и рябошапка. Много вони и ноль результатов
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26.05.2020 21:38 Відповісти
От дела шеремета отвлекают.
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26.05.2020 21:56 Відповісти
я так понимаю, что эти два чувака - Сытник и Холодницкий, пересидят не только Бенедиктову, и всю зеленую Бубочку. Такие себе Аваковы в прокуратуре.
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26.05.2020 22:23 Відповісти
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