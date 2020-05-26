САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що відомство готує спростування звинувачень генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це керівник САП заявив укоментарі "Українській правді".

"САП готує офіційну позицію спростування щодо кожної секунди відео генпрокурора", - зазначив Холодницький.

За словами Холодницького, Венедіктова у відео розповіла про кілька проваджень, тому відомству потрібен певний час, щоб зібрати матеріали для спростування слів генпрокурора.

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Він запевнив, що в САП готують обґрунтовані відповіді на кожне обвинувачення Венедіктової.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність САП.