САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой, - Холодницкий

Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ведомство готовит опровержение обвинений генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом руководитель САП заявил в комментарии "Украинской правде".

"САП готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора", - отметил Холодницкий.

По словам Холодницкого, Венедиктова в видео рассказала о ряде производств, поэтому ведомству требуется определенное время, чтобы собрать материалы для опровержения слов генпрокурора.

Он заверил, что в САП готовят обоснованные ответы на каждое обвинение Венедиктовой.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о бездействии САП.

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