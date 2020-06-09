Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что активист Сергей Стерненко является для нее "одним из участников уголовного процесса, каких много".

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о вручении подозрения активисту Сергею Стерненко, Венедиктова заявила: "У нас так прописан УПК. Даже по делам ДТП, где водитель совершил аварию и сам погиб, его родственникам отправляется подозрение. Родственники часто не соглашаются с этим и идут в суд, чтобы снять обвинение с погибшего. Так прописан Уголовный процессуальный кодекс. Это ответ, почему вручено подозрение родственникам Кузнецова. По-другому нельзя. Что касается Стерненко, то для меня, как для Генерального прокурора, он просто один из участников уголовного процесса, каких много. Несмотря на его медийность, закон – один для всех. У нас есть следователи, прокуроры, орган следствия не поменялся - они принимают эти решения".

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Отметим, что 29 мая стало известно, что отказавшегося подписывать подозрение Стерненко прокурора переведели в другое подразделение.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.