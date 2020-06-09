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Стерненко (393) Венедиктова (726)

Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры

Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что активист Сергей Стерненко является для нее "одним из участников уголовного процесса, каких много".

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о вручении подозрения активисту Сергею Стерненко, Венедиктова заявила: "У нас так прописан УПК. Даже по делам ДТП, где водитель совершил аварию и сам погиб, его родственникам отправляется подозрение. Родственники часто не соглашаются с этим и идут в суд, чтобы снять обвинение с погибшего. Так прописан Уголовный процессуальный кодекс. Это ответ, почему вручено подозрение родственникам Кузнецова. По-другому нельзя. Что касается Стерненко, то для меня, как для Генерального прокурора, он просто один из участников уголовного процесса, каких много. Несмотря на его медийность, закон – один для всех. У нас есть следователи, прокуроры, орган следствия не поменялся - они принимают эти решения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ сегодня не вручила подозрение Стерненко: возможно, решили взять время и поменять текст, - адвокат Коломиец

Отметим, что 29 мая стало известно, что отказавшегося подписывать подозрение Стерненко прокурора переведели в другое подразделение.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Топ комментарии
+13
Венедиктова она из генпрокуроров, которых много, и которые меняются каждые пол-года. Надо постараться, чтобы она поскорее сменилась.
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09.06.2020 16:45
+12
А с чего ты взял, что он крышевал наркоту? Ему пытались дело пошить за крышевание наркоты, ибо сильно активно противодействовал трухановским бандитским делам по дерибану одесской земли. Дело на столько явно было пошито белыми нитками, что развалилось еще до передачи в суд.
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09.06.2020 16:57
+7
а прокурорами кто командует? не ты ли, "советница из 95 квартала"
Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 5904
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09.06.2020 16:46
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Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 6125
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09.06.2020 16:40 Ответить
Шо за лузер?
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09.06.2020 16:40 Ответить
порошенко скоро опиниться в тюрмі, бо бездарну Венедиктову скоро виженуть і призначать Сакварелідзе, а той посадить і порошенка, і януковича, і ющенка, і кучму, і кравчука!
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09.06.2020 17:36 Ответить
Блажен кто верует!Или глуп.
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09.06.2020 18:03 Ответить
Глупий той хто не вірує, бо втрачає те що має по-праву.
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09.06.2020 18:04 Ответить
и останется одна юля непорочная .
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09.06.2020 18:11 Ответить
И Трампа, и *****, и обоих Кеннеди.
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09.06.2020 18:32 Ответить
Венедиктова она из генпрокуроров, которых много, и которые меняются каждые пол-года. Надо постараться, чтобы она поскорее сменилась.
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09.06.2020 16:45 Ответить
Этих лживых тварей не менять нужно а наказывать по всей строгости закона .
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09.06.2020 17:13 Ответить
а прокурорами кто командует? не ты ли, "советница из 95 квартала"
Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 5904
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09.06.2020 16:46 Ответить
Немощ на турнику... какая однако подходящая эмблема для "Квартала и их Президента", по Фройду...
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09.06.2020 17:10 Ответить
БЕНЯдиктова о Патриоте:
"и я не я, и Стерненко не моя"

БЕНЯдиктовна, отвечать придется:
"кто не успел.... на Ростов, тот опоздал"
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09.06.2020 16:47 Ответить
Ну всё, пошли тупые отмазки и враньё, враньё и ещё раз железобетонное враньё. Это ужас какой-то, им мало года оказывается, что бы принять нужные законы. Опять яйца мешают и опять враньё, враньё и ещё раз враньё
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09.06.2020 16:48 Ответить
А с чего ты взял, что он крышевал наркоту? Ему пытались дело пошить за крышевание наркоты, ибо сильно активно противодействовал трухановским бандитским делам по дерибану одесской земли. Дело на столько явно было пошито белыми нитками, что развалилось еще до передачи в суд.
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09.06.2020 16:57 Ответить
Есть записи неких переговоров между кем-то. Ни одна экспертиза не установила четко, что на записях есть голос Стерненко - первая экспертиза (а не по первому фрагменту) установила, что невозможно установить, кому принадлежит голос, вторая - что "вероятно может принадлежать Стерненко" - то есть - это ниачем вообще, на второго эксперта просто надавили одесские бандиты в погонах.
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11.06.2020 10:13 Ответить
Спробуйте привести факти . А поки-що у вас -флуд...
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09.06.2020 16:57 Ответить
Он сам вроде не отрицает, что есть дела по нему , но типа там много косяков юридических и типа на русском не разговаривает, как на пленках. хотя полно видео где он базарит по русски.
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09.06.2020 18:53 Ответить
І до чого цей ваш "спіч" ...? Перемішали грішне з праведним :
- "мокрушник" , "наркоту крышевал", " кричал Слава Украине" ...
та :
- " базарит по русски", "не отрицает что есть дела по нему ", "юридические косяки" ...

- а логічна послідовність де ?
- де докази про наркотики ? Хіба-що у ваших методичках кремлівських ...
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09.06.2020 20:00 Ответить
Так любой обвиняемый может сказать - ну вот дело, ну вот нестыковки в моих показаниях, вот какое-то обвинение - а где логическая последовательность, если я не при делах, как я считаю?
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09.06.2020 20:48 Ответить
Так никто не отрицает, что есть дело - вопрос в том, что в деле нет никаких реальных доказательств и дело одесские менты ему просто "сшили".
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09.06.2020 20:02 Ответить
Угу. В 18 годков был наркобароном. У зеленой слизи 2 плюс 2 где-то в районе 7-8.
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09.06.2020 18:34 Ответить
Якщо оголосилу підозру, значить були на те законні підстави, зібрані докази. Венедіктова не має право упереджено ставитись до будь-кого з учасників кримінального процесу,в тому числі до Стерненка.
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09.06.2020 16:51 Ответить
Все вірно , ви кажете , та насправді , Венядиктова , ще в перший-же день постанови на посаду заявила :
- "по Стерненку обов'язково буде підозра..."
Навіть не знаючи теми справи ....
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09.06.2020 17:00 Ответить
Прям как решение про штурм музея)))
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09.06.2020 16:51 Ответить
брехлива потвора
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09.06.2020 17:01 Ответить
Коли генпрокурор говорить,що "рішення приймають слідчі а я не маю право втручатись" - значить вона вже перейшла ту грань лицемірства і двуличности,такої звиклої для нашого суспільства...У "стопроцентно свого" генпрокурора не можуть бути "не свої" слідчі,це ж випливає їз суті телефонного права,про яке так необережно,по тупому ляпнув Зєля...
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09.06.2020 17:05 Ответить
Цікаво побачити, що буде через 4 роки? І скільки справ заведуть на Венедіктову?
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09.06.2020 17:19 Ответить
вони це знають ...- і тому завжди готовляться ... - "СИСТЕМА" своїх не здае- інакше зникне -РУХНЕ, сама СИСТЕМА...
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09.06.2020 17:58 Ответить
Але п*здец завжди підкрадається непомітно, як до нього не готуйся
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09.06.2020 18:47 Ответить
29-ть років новітньої - почувають себе вони супер ...
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09.06.2020 19:14 Ответить
Почему из-за людишек должны страдать активисты, герои Украины.
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09.06.2020 17:23 Ответить
Та звісно багато! В тому й справа що багато! Антоненко, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Стерненко, Чорновол... На початку 20 століття в україні Відродження було розстріляне москалями, а зараз москалі намагаються засудити Відродження.
Не вийде.
#засудженевідродження
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09.06.2020 17:42 Ответить
"закон - один для всех"- а вот тут я сміявся

Добродійко вЕнедихтова - чи як вас там ...., давайте посміемось РАЗОМ ....
п.с до речі - як ви там ..., на Хліб вистачае - ато ви тут в ЗП 38 000 чистими жалілись...- коти пси ветеринари , та все інше....
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09.06.2020 17:56 Ответить
Так стрілки можна допереводити і до стрілочника залізничних колій.
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09.06.2020 17:58 Ответить
Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори - Цензор.НЕТ 7871
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09.06.2020 19:15 Ответить
типа никто не знает, кто решения принимает?
чего она врет постоянно?
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09.06.2020 21:52 Ответить
Этой бы твари кожаную куртку, кепку и маузер - и сталинский обвинитель готов.
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09.06.2020 22:18 Ответить
"...Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов..."

Чи не той самий, який в війну біля Рівно бігав? Москалі вони живучі😜
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10.06.2020 00:41 Ответить
Вышинский её фамилия.
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10.06.2020 00:46 Ответить
и локти покусала себе
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10.06.2020 02:24 Ответить
Рішення ОЗВУЧУЮТЬ пішаки, ухвалюють у блазня.
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10.06.2020 10:11 Ответить
 
 