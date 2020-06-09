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Стерненко (383) Венедіктова (829)

Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори

Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що активіст Сергій Стерненко є для неї "одним із учасників кримінального процесу, яких багато".

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про вручення підозри активісту Сергію Стерненкові, Венедіктова заявила: "У нас так прописано КПК. Навіть у справах ДТП, де водій скоїв аварію і сам загинув, його родичам відправляється підозра. Родичі часто не погоджуються з цим і йдуть до суду, щоб зняти обвинувачення із загиблого. Так прописано Кримінально-процесуальний кодекс. Це відповідь, чому вручено підозру родичам Кузнєцова. По-іншому не можна. Що стосується Стерненка, то для мене, як для Генерального прокурора, він просто один із учасників кримінального процесу, яких багато. Попри його медійність, закон - один для всіх. У нас є слідчі, прокурори, орган слідства не змінився - вони приймають ці рішення".

Зазначимо, що 29 травня стало відомо, що прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненкові перевели в інший підрозділ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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Топ коментарі
+13
Венедиктова она из генпрокуроров, которых много, и которые меняются каждые пол-года. Надо постараться, чтобы она поскорее сменилась.
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09.06.2020 16:45
+12
А с чего ты взял, что он крышевал наркоту? Ему пытались дело пошить за крышевание наркоты, ибо сильно активно противодействовал трухановским бандитским делам по дерибану одесской земли. Дело на столько явно было пошито белыми нитками, что развалилось еще до передачи в суд.
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09.06.2020 16:57
+7
а прокурорами кто командует? не ты ли, "советница из 95 квартала"
Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 5904
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09.06.2020 16:46
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Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 6125
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09.06.2020 16:40 Відповісти
Шо за лузер?
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09.06.2020 16:40 Відповісти
порошенко скоро опиниться в тюрмі, бо бездарну Венедиктову скоро виженуть і призначать Сакварелідзе, а той посадить і порошенка, і януковича, і ющенка, і кучму, і кравчука!
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09.06.2020 17:36 Відповісти
Блажен кто верует!Или глуп.
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09.06.2020 18:03 Відповісти
Глупий той хто не вірує, бо втрачає те що має по-праву.
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09.06.2020 18:04 Відповісти
и останется одна юля непорочная .
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09.06.2020 18:11 Відповісти
И Трампа, и *****, и обоих Кеннеди.
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09.06.2020 18:32 Відповісти
Венедиктова она из генпрокуроров, которых много, и которые меняются каждые пол-года. Надо постараться, чтобы она поскорее сменилась.
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09.06.2020 16:45 Відповісти
Этих лживых тварей не менять нужно а наказывать по всей строгости закона .
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09.06.2020 17:13 Відповісти
а прокурорами кто командует? не ты ли, "советница из 95 квартала"
Венедиктова о подозрении Стерненко: Решения принимают следователи и прокуроры - Цензор.НЕТ 5904
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09.06.2020 16:46 Відповісти
Немощ на турнику... какая однако подходящая эмблема для "Квартала и их Президента", по Фройду...
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09.06.2020 17:10 Відповісти
БЕНЯдиктова о Патриоте:
"и я не я, и Стерненко не моя"

БЕНЯдиктовна, отвечать придется:
"кто не успел.... на Ростов, тот опоздал"
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09.06.2020 16:47 Відповісти
Ну всё, пошли тупые отмазки и враньё, враньё и ещё раз железобетонное враньё. Это ужас какой-то, им мало года оказывается, что бы принять нужные законы. Опять яйца мешают и опять враньё, враньё и ещё раз враньё
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09.06.2020 16:48 Відповісти
А с чего ты взял, что он крышевал наркоту? Ему пытались дело пошить за крышевание наркоты, ибо сильно активно противодействовал трухановским бандитским делам по дерибану одесской земли. Дело на столько явно было пошито белыми нитками, что развалилось еще до передачи в суд.
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Есть записи неких переговоров между кем-то. Ни одна экспертиза не установила четко, что на записях есть голос Стерненко - первая экспертиза (а не по первому фрагменту) установила, что невозможно установить, кому принадлежит голос, вторая - что "вероятно может принадлежать Стерненко" - то есть - это ниачем вообще, на второго эксперта просто надавили одесские бандиты в погонах.
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11.06.2020 10:13 Відповісти
Спробуйте привести факти . А поки-що у вас -флуд...
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Он сам вроде не отрицает, что есть дела по нему , но типа там много косяков юридических и типа на русском не разговаривает, как на пленках. хотя полно видео где он базарит по русски.
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09.06.2020 18:53 Відповісти
І до чого цей ваш "спіч" ...? Перемішали грішне з праведним :
- "мокрушник" , "наркоту крышевал", " кричал Слава Украине" ...
та :
- " базарит по русски", "не отрицает что есть дела по нему ", "юридические косяки" ...

- а логічна послідовність де ?
- де докази про наркотики ? Хіба-що у ваших методичках кремлівських ...
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09.06.2020 20:00 Відповісти
Так любой обвиняемый может сказать - ну вот дело, ну вот нестыковки в моих показаниях, вот какое-то обвинение - а где логическая последовательность, если я не при делах, как я считаю?
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09.06.2020 20:48 Відповісти
Так никто не отрицает, что есть дело - вопрос в том, что в деле нет никаких реальных доказательств и дело одесские менты ему просто "сшили".
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09.06.2020 20:02 Відповісти
Угу. В 18 годков был наркобароном. У зеленой слизи 2 плюс 2 где-то в районе 7-8.
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09.06.2020 18:34 Відповісти
Якщо оголосилу підозру, значить були на те законні підстави, зібрані докази. Венедіктова не має право упереджено ставитись до будь-кого з учасників кримінального процесу,в тому числі до Стерненка.
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09.06.2020 16:51 Відповісти
Все вірно , ви кажете , та насправді , Венядиктова , ще в перший-же день постанови на посаду заявила :
- "по Стерненку обов'язково буде підозра..."
Навіть не знаючи теми справи ....
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09.06.2020 17:00 Відповісти
Прям как решение про штурм музея)))
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09.06.2020 16:51 Відповісти
брехлива потвора
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09.06.2020 17:01 Відповісти
Коли генпрокурор говорить,що "рішення приймають слідчі а я не маю право втручатись" - значить вона вже перейшла ту грань лицемірства і двуличности,такої звиклої для нашого суспільства...У "стопроцентно свого" генпрокурора не можуть бути "не свої" слідчі,це ж випливає їз суті телефонного права,про яке так необережно,по тупому ляпнув Зєля...
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09.06.2020 17:05 Відповісти
Цікаво побачити, що буде через 4 роки? І скільки справ заведуть на Венедіктову?
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09.06.2020 17:19 Відповісти
вони це знають ...- і тому завжди готовляться ... - "СИСТЕМА" своїх не здае- інакше зникне -РУХНЕ, сама СИСТЕМА...
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09.06.2020 17:58 Відповісти
Але п*здец завжди підкрадається непомітно, як до нього не готуйся
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09.06.2020 18:47 Відповісти
29-ть років новітньої - почувають себе вони супер ...
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09.06.2020 19:14 Відповісти
Почему из-за людишек должны страдать активисты, герои Украины.
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Та звісно багато! В тому й справа що багато! Антоненко, Кузьменко, Дугар, Звіробій, Стерненко, Чорновол... На початку 20 століття в україні Відродження було розстріляне москалями, а зараз москалі намагаються засудити Відродження.
Не вийде.
#засудженевідродження
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09.06.2020 17:42 Відповісти
"закон - один для всех"- а вот тут я сміявся

Добродійко вЕнедихтова - чи як вас там ...., давайте посміемось РАЗОМ ....
п.с до речі - як ви там ..., на Хліб вистачае - ато ви тут в ЗП 38 000 чистими жалілись...- коти пси ветеринари , та все інше....
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09.06.2020 17:56 Відповісти
Так стрілки можна допереводити і до стрілочника залізничних колій.
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09.06.2020 17:58 Відповісти
Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори - Цензор.НЕТ 7871
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09.06.2020 19:15 Відповісти
типа никто не знает, кто решения принимает?
чего она врет постоянно?
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09.06.2020 21:52 Відповісти
Этой бы твари кожаную куртку, кепку и маузер - и сталинский обвинитель готов.
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09.06.2020 22:18 Відповісти
"...Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов..."

Чи не той самий, який в війну біля Рівно бігав? Москалі вони живучі😜
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10.06.2020 00:41 Відповісти
Вышинский её фамилия.
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10.06.2020 00:46 Відповісти
и локти покусала себе
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10.06.2020 02:24 Відповісти
Рішення ОЗВУЧУЮТЬ пішаки, ухвалюють у блазня.
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10.06.2020 10:11 Відповісти
 
 