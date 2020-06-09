РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8646 посетителей онлайн
Новости
2 076 8
Апелляционный суд (407) Шайтанов (30)

Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании 9 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года об избрании в качестве меры пресечения для Шайтанова содержание под стражей до 12 июня 2020 года 

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.06.2020 20:14 Ответить
Планирование убийства, госизмена и всего 60 суток под стражей? Нафига себе гуманный кодекс в Украине
показать весь комментарий
09.06.2020 20:20 Ответить
Да сразу б отменили уголовную ответственность, шо уж там
показать весь комментарий
09.06.2020 20:20 Ответить
Сегодня была новость что кто то в дыныры пытался спалить флаг раши и там усиленно ищут "укр диверсантов" и видимо вот вот уже найдут. Я это к тому что скоро Шайтанова "янелох" поменяет на этих "диверсантов"
показать весь комментарий
09.06.2020 20:26 Ответить
А ничего,что только благодаря твоему любимому Шокопадлу,этот Шайтанов и работал на Рашку?Восстановил в должности,а потом повысил,дал генеральское звание.Мне как-то срать на Зелю,но когда же вы,*********,свои хавальники позакрываете?
показать весь комментарий
10.06.2020 00:30 Ответить
Полковнику фсб шайтанову рошен дал генерала, хотя его предупреждали о связях предателя с фсб, к сожалению сбу было ручным у рошена, а сейчас сбу осталось ручным, но уже при зе, значит рошен не ответит за шайтанова?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:59 Ответить
Шо такоє? Пуйло загубив номер телефона Банкової?
Скоріше повірю, що Шайтан сам не хоче на обмін в Рашку. А може пуйло ще не знайшов гідного для ротації свого шпигуна
показать весь комментарий
09.06.2020 21:15 Ответить
 
 