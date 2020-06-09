Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании 9 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года об избрании в качестве меры пресечения для Шайтанова содержание под стражей до 12 июня 2020 года

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - указывается в сообщении.

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.