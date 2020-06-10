Процесс регистрации бренда первой украинской ягоды - "Мелитопольской черешни" завершится в июле, - Минэкономразвития
Завершается регистрация географического указания Мелитопольская черешня. Ранее Ассоциация производителей мелитопольской черешни подала заявку на регистрацию географического указания ягоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
"В Украине завершается регистрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - Мелитопольская черешня. Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС", - говорится в сообщении.
Заявку на регистрацию подала Ассоциация производителей мелитопольской черешни по результатам совместной работы Минагрополитики, Минэкономики и проекта поддержки ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".
В Минэкономики ожидают, что завершится регистрация в конце июля.
В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕвроСоюза.
Мелитопольская черешня известна с XIX века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная: в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктах.
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вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
Є наприклад словосполучення "литий метал" - тобто метал отриманий шляхом литва литвинами. Акумулятор з такого металу - литиєвий!
Так само є "гелий акумулятор" - тобто сформований у гелевій силіконовій формі. Акумулятор після формування дістають а геливу форму використовують ще раз.
Тому ніякого геля в цих акумуляторах немає.
- особо глупые утверждают что в гелиевых аккумуляторах внутри гель.
- просто глупые называют гелиевые аккумуляторы гелевыми
На годинах підлога третього... йти до маркету за черешнею? )))
В школу они ходили. Спали там на уроках. Курили на переменах. Выпивали и сношались в туалетах.... с соответствующим результатом.
Обдираю с дерева уже не на варенье - черная, сочная, медовая
Делюсь с соседями
И совсем не Мелитополь. Такая себе Одесса
Сезонный продукт...подделать нельзя...мало чем отличается от черешен с других регионов...