Процесс регистрации бренда первой украинской ягоды - "Мелитопольской черешни" завершится в июле, - Минэкономразвития

Завершается регистрация географического указания Мелитопольская черешня. Ранее Ассоциация производителей мелитопольской черешни подала заявку на регистрацию географического указания ягоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"В Украине завершается регистрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - Мелитопольская черешня. Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС", - говорится в сообщении.

Заявку на регистрацию подала Ассоциация производителей мелитопольской черешни по результатам совместной работы Минагрополитики, Минэкономики и проекта поддержки ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".

В Минэкономики ожидают, что завершится регистрация в конце июля.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕвроСоюза.

Мелитопольская черешня известна с XIX века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная: в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктах.

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