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бренд (43) Мелитополь (610)

Процесс регистрации бренда первой украинской ягоды - "Мелитопольской черешни" завершится в июле, - Минэкономразвития

Процесс регистрации бренда первой украинской ягоды -

Завершается регистрация географического указания Мелитопольская черешня. Ранее Ассоциация производителей мелитопольской черешни подала заявку на регистрацию географического указания ягоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"В Украине завершается регистрация еще одного продукта с историческим географическим происхождением - Мелитопольская черешня. Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание и имеет право на признание в ЕС", - говорится в сообщении.

Заявку на регистрацию подала Ассоциация производителей мелитопольской черешни по результатам совместной работы Минагрополитики, Минэкономики и проекта поддержки ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".

В Минэкономики ожидают, что завершится регистрация в конце июля.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕвроСоюза.

Мелитопольская черешня известна с XIX века, выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная: в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктах.

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Топ комментарии
+6
арбузный сок, например

вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
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10.06.2020 05:27
+5
Насколько я помню биологию, черешня - это костянка, а не ягода.
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10.06.2020 03:09
+4
А арбуз вроде ягода, но кто же его так называет? Кто там помнит через пару лет после школы такие нюансы?🙂
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10.06.2020 03:23
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Правила форума Совет форумчан
Прочитайте книгу - "Стратегия голубого океана". Эту книгу рекомендует Гарвард. Она по бизнесу. Она рассказывает примеры самых успешных компаний и как им это удалось и абсолютно из разных отраслей. Суть в том, что много продукции новой создается такой, какая уже есть на рынке и она конкурирует с другими компаниями - это алый океан. А можно из него выйти в голубой океан - без конкурентов и вся прибыль будет твоя! Допустим тут черешня, которая конкурирует с другими черешнями за покупателей - это алый океан, а чтобы выйти из него в голубой, то для этого можно создать из черешни новый продукт - это или напиток какой то и продавать его на всех полках магазинов, но нужно создать такой продукт, чтобы не попасть в другой алый океан и например создав сок, начнешь конкурировать с соками, а продукт нужно создать уникальный, может алкогольный, может вообще не напиток, а какую то кондитерскую продукцию или пироги или что то такое, что людям зайдет и чего больше нету по конкуренции.
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10.06.2020 02:12 Ответить
арбузный сок, например

вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
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10.06.2020 05:27 Ответить
Это еще что! Есть куча людей, называющих гелевые аккумуляторы гелиевыми. Так они еще и пытаются доказывать, что в них содержится гелий.
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10.06.2020 07:27 Ответить
Ну так литий та гелий - це - прикметники української мови.
Є наприклад словосполучення "литий метал" - тобто метал отриманий шляхом литва литвинами. Акумулятор з такого металу - литиєвий!
Так само є "гелий акумулятор" - тобто сформований у гелевій силіконовій формі. Акумулятор після формування дістають а геливу форму використовують ще раз.
Тому ніякого геля в цих акумуляторах немає.
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10.06.2020 10:56 Ответить
Шутки шутками, но из твоего поста видно, что:
- особо глупые утверждают что в гелиевых аккумуляторах внутри гель.
- просто глупые называют гелиевые аккумуляторы гелевыми
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10.06.2020 10:59 Ответить
І що тепер робити після такого ґапетитного фото?
На годинах підлога третього... йти до маркету за черешнею? )))
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10.06.2020 02:29 Ответить
Можешь до утра придумать еще сотню названий черешни: Киевская, Криворожская, Житомирская... А если учесть, что в нас сотни тысяч населенных пунктов, где растет черешня, то к новому году половину названий можешь осилить!
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10.06.2020 02:46 Ответить
Не поспішай за черешнею, бо якісна ягода коштує від 100 грн кг😲
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10.06.2020 02:56 Ответить
ягода - это когда в плоду много семян: земляника, клубника и кавун - ягоды, черешня, слива, вишня - косточковые.В школу не ходили?? Или школы такие, что биологию убрали нафиг вместе с физикой и химией??? журналистам в названии темы такое писать -- облом
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10.06.2020 06:22 Ответить
Ща забанять. Мене вже декілька разів, як тіко покажу на помилки правопису - в бані парюсь.
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10.06.2020 06:59 Ответить
Это же слуги народа. Они же из народа. Они же такие же как большинство народа.
В школу они ходили. Спали там на уроках. Курили на переменах. Выпивали и сношались в туалетах.... с соответствующим результатом.
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10.06.2020 11:02 Ответить
Давай ко мне, у меня жёлтая мелитопольская уже . Правда под Ржищевым
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10.06.2020 03:10 Ответить
Насколько я помню биологию, черешня - это костянка, а не ягода.
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10.06.2020 03:09 Ответить
А арбуз вроде ягода, но кто же его так называет? Кто там помнит через пару лет после школы такие нюансы?🙂
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10.06.2020 03:23 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гарбузина - м'ясистий багатонасіннєвий ягодоподібний плід. Відрізняється від власне ягоди наступним: а) має дерев'янистий екзокарпій; б) в утворенні плоду бере участь також квітколоже (такий плід називається несправжнім); в) мезокарпій і ендокарпій соковиті. Гарбузину мають: патисон, кавун, кабачок, гарбуз, огірок, диня .
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10.06.2020 10:23 Ответить
Я думаю те, кто оформляет патенты, должны были бы разбираться.
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10.06.2020 12:28 Ответить
Они должны бы. Президент тоже вроде бы должен разбираться в управлении государством, а что имеем по факту?
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10.06.2020 19:08 Ответить
Это ботаника, а не биология.
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10.06.2020 08:48 Ответить
Ботаника наряду с зоологией - раздел биологии.
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10.06.2020 11:04 Ответить
Вобще-то ботаника - более узкая специализация биологии.
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10.06.2020 12:27 Ответить
Лет 10 назад посчастливилось кушать Мелитопольскую черешню. Обалденно вкусная и здоровенная, больше такой нигде не видела.
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10.06.2020 03:25 Ответить
Вона і зараз є, але вчора купив по 100 грн,хоча бачив і по135 грн кг 🧐
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10.06.2020 03:32 Ответить
Я вас умоляю
Обдираю с дерева уже не на варенье - черная, сочная, медовая
Делюсь с соседями
И совсем не Мелитополь. Такая себе Одесса
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10.06.2020 03:39 Ответить
Це у Вас в Одесі. А в Києві саме такі ціни на черешню.
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10.06.2020 03:53 Ответить
А в нас вона на деревах росте і не треба купувати
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10.06.2020 07:01 Ответить
Эпоха бедности закончилась ведь, то ли еще будет...
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10.06.2020 08:17 Ответить
Все залежить від сорту і кліматичних умов.
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10.06.2020 07:32 Ответить
Не много толку в этой регистрации...
Сезонный продукт...подделать нельзя...мало чем отличается от черешен с других регионов...
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10.06.2020 08:14 Ответить
таки нет . отличается и сильно . Валерий Чкалов наверное самый лучший сорт черешни это именно мелитополькая как и мелитопольская ранняя . в Мелитополе станция опытная была \ может ещё есть\ где сорта выводили
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10.06.2020 09:28 Ответить
а "Херсонский арбуз" уже зарегистрировали?
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10.06.2020 08:18 Ответить
 
 