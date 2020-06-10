Процес реєстрації бренду першої української ягоди - "Мелітопольської черешні" завершиться в липні, - Мінекономрозвитку

Завершується реєстрація географічного зазначення Мелітопольська черешня. Раніше Асоціація виробників мелітопольської черешні подала заявку на реєстрацію географічного зазначення ягоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

"В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням – Мелітопольської черешні. Це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС", - йдеться в повідомленні.



Заявку на реєстрацію подала Асоціація виробників мелітопольської черешні за результатами спільної роботи Мінагрополітики, Мінекономіки та проєкту технічної підтримки ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".

У Мінекономіки очікують, що завершиться реєстрації наприкінці липня.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні зазначення з правом Євросоюзу.

Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна: в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.

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