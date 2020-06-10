Процес реєстрації бренду першої української ягоди - "Мелітопольської черешні" завершиться в липні, - Мінекономрозвитку
Завершується реєстрація географічного зазначення Мелітопольська черешня. Раніше Асоціація виробників мелітопольської черешні подала заявку на реєстрацію географічного зазначення ягоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.
"В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням – Мелітопольської черешні. Це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС", - йдеться в повідомленні.
Заявку на реєстрацію подала Асоціація виробників мелітопольської черешні за результатами спільної роботи Мінагрополітики, Мінекономіки та проєкту технічної підтримки ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".
У Мінекономіки очікують, що завершиться реєстрації наприкінці липня.
У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні зазначення з правом Євросоюзу.
Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна: в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.
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вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
Є наприклад словосполучення "литий метал" - тобто метал отриманий шляхом литва литвинами. Акумулятор з такого металу - литиєвий!
Так само є "гелий акумулятор" - тобто сформований у гелевій силіконовій формі. Акумулятор після формування дістають а геливу форму використовують ще раз.
Тому ніякого геля в цих акумуляторах немає.
- особо глупые утверждают что в гелиевых аккумуляторах внутри гель.
- просто глупые называют гелиевые аккумуляторы гелевыми
На годинах підлога третього... йти до маркету за черешнею? )))
В школу они ходили. Спали там на уроках. Курили на переменах. Выпивали и сношались в туалетах.... с соответствующим результатом.
Обдираю с дерева уже не на варенье - черная, сочная, медовая
Делюсь с соседями
И совсем не Мелитополь. Такая себе Одесса
Сезонный продукт...подделать нельзя...мало чем отличается от черешен с других регионов...