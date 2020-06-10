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Процес реєстрації бренду першої української ягоди - "Мелітопольської черешні" завершиться в липні, - Мінекономрозвитку

Процес реєстрації бренду першої української ягоди -

Завершується реєстрація географічного зазначення Мелітопольська черешня. Раніше Асоціація виробників мелітопольської черешні подала заявку на реєстрацію географічного зазначення ягоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

"В Україні завершується реєстрація ще одного продукту з історичним географічним походженням – Мелітопольської черешні. Це перша українська ягода, яка отримає реєстрацію як географічне зазначення і матиме право на визнання в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Заявку на реєстрацію подала Асоціація виробників мелітопольської черешні за результатами спільної роботи Мінагрополітики, Мінекономіки та проєкту технічної підтримки ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні".

У Мінекономіки очікують, що завершиться реєстрації наприкінці липня.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні зазначення з правом Євросоюзу.

Мелітопольська черешня відома з XIX століття, вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна: в межах міста Мелітополь і навколишніх населених пунктів.

Також читайте: Загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів становить $6,2 млрд, - рейтинг НВ

Автор: 

бренд (90) Мелітополь (770)


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Топ коментарі
+6
арбузный сок, например

вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
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10.06.2020 05:27
+5
Насколько я помню биологию, черешня - это костянка, а не ягода.
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10.06.2020 03:09
+4
А арбуз вроде ягода, но кто же его так называет? Кто там помнит через пару лет после школы такие нюансы?🙂
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10.06.2020 03:23
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Прочитайте книгу - "Стратегия голубого океана". Эту книгу рекомендует Гарвард. Она по бизнесу. Она рассказывает примеры самых успешных компаний и как им это удалось и абсолютно из разных отраслей. Суть в том, что много продукции новой создается такой, какая уже есть на рынке и она конкурирует с другими компаниями - это алый океан. А можно из него выйти в голубой океан - без конкурентов и вся прибыль будет твоя! Допустим тут черешня, которая конкурирует с другими черешнями за покупателей - это алый океан, а чтобы выйти из него в голубой, то для этого можно создать из черешни новый продукт - это или напиток какой то и продавать его на всех полках магазинов, но нужно создать такой продукт, чтобы не попасть в другой алый океан и например создав сок, начнешь конкурировать с соками, а продукт нужно создать уникальный, может алкогольный, может вообще не напиток, а какую то кондитерскую продукцию или пироги или что то такое, что людям зайдет и чего больше нету по конкуренции.
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10.06.2020 02:12 Відповісти
арбузный сок, например

вот еще пустая ниша - я ремонтирую автомобильные аккумуляторы, поскольку маркетологи аккумуляторных заводов истратили много-много денег на то, чтобы убедить всех в том, что аккумуляторы не ремонтируются, если забарахлил, то сразу просто покупай новый
Более того, сегодня встречаются много людей, с виду грамотных, которые на полном серьезе утверждают, например, что гелевые акумы не вскрываются, а особо глупые утверждают, что в гелевых акумах внутри действительно гель...
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10.06.2020 05:27 Відповісти
Это еще что! Есть куча людей, называющих гелевые аккумуляторы гелиевыми. Так они еще и пытаются доказывать, что в них содержится гелий.
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10.06.2020 07:27 Відповісти
Ну так литий та гелий - це - прикметники української мови.
Є наприклад словосполучення "литий метал" - тобто метал отриманий шляхом литва литвинами. Акумулятор з такого металу - литиєвий!
Так само є "гелий акумулятор" - тобто сформований у гелевій силіконовій формі. Акумулятор після формування дістають а геливу форму використовують ще раз.
Тому ніякого геля в цих акумуляторах немає.
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10.06.2020 10:56 Відповісти
Шутки шутками, но из твоего поста видно, что:
- особо глупые утверждают что в гелиевых аккумуляторах внутри гель.
- просто глупые называют гелиевые аккумуляторы гелевыми
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10.06.2020 10:59 Відповісти
І що тепер робити після такого ґапетитного фото?
На годинах підлога третього... йти до маркету за черешнею? )))
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10.06.2020 02:29 Відповісти
Можешь до утра придумать еще сотню названий черешни: Киевская, Криворожская, Житомирская... А если учесть, что в нас сотни тысяч населенных пунктов, где растет черешня, то к новому году половину названий можешь осилить!
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10.06.2020 02:46 Відповісти
Не поспішай за черешнею, бо якісна ягода коштує від 100 грн кг😲
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10.06.2020 02:56 Відповісти
ягода - это когда в плоду много семян: земляника, клубника и кавун - ягоды, черешня, слива, вишня - косточковые.В школу не ходили?? Или школы такие, что биологию убрали нафиг вместе с физикой и химией??? журналистам в названии темы такое писать -- облом
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10.06.2020 06:22 Відповісти
Ща забанять. Мене вже декілька разів, як тіко покажу на помилки правопису - в бані парюсь.
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10.06.2020 06:59 Відповісти
Это же слуги народа. Они же из народа. Они же такие же как большинство народа.
В школу они ходили. Спали там на уроках. Курили на переменах. Выпивали и сношались в туалетах.... с соответствующим результатом.
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10.06.2020 11:02 Відповісти
Давай ко мне, у меня жёлтая мелитопольская уже . Правда под Ржищевым
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10.06.2020 03:10 Відповісти
Насколько я помню биологию, черешня - это костянка, а не ягода.
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10.06.2020 03:09 Відповісти
А арбуз вроде ягода, но кто же его так называет? Кто там помнит через пару лет после школы такие нюансы?🙂
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10.06.2020 03:23 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гарбузина - м'ясистий багатонасіннєвий ягодоподібний плід. Відрізняється від власне ягоди наступним: а) має дерев'янистий екзокарпій; б) в утворенні плоду бере участь також квітколоже (такий плід називається несправжнім); в) мезокарпій і ендокарпій соковиті. Гарбузину мають: патисон, кавун, кабачок, гарбуз, огірок, диня .
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10.06.2020 10:23 Відповісти
Я думаю те, кто оформляет патенты, должны были бы разбираться.
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10.06.2020 12:28 Відповісти
Они должны бы. Президент тоже вроде бы должен разбираться в управлении государством, а что имеем по факту?
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10.06.2020 19:08 Відповісти
Это ботаника, а не биология.
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10.06.2020 08:48 Відповісти
Ботаника наряду с зоологией - раздел биологии.
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10.06.2020 11:04 Відповісти
Вобще-то ботаника - более узкая специализация биологии.
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10.06.2020 12:27 Відповісти
Лет 10 назад посчастливилось кушать Мелитопольскую черешню. Обалденно вкусная и здоровенная, больше такой нигде не видела.
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10.06.2020 03:25 Відповісти
Вона і зараз є, але вчора купив по 100 грн,хоча бачив і по135 грн кг 🧐
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10.06.2020 03:32 Відповісти
Я вас умоляю
Обдираю с дерева уже не на варенье - черная, сочная, медовая
Делюсь с соседями
И совсем не Мелитополь. Такая себе Одесса
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10.06.2020 03:39 Відповісти
Це у Вас в Одесі. А в Києві саме такі ціни на черешню.
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10.06.2020 03:53 Відповісти
А в нас вона на деревах росте і не треба купувати
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10.06.2020 07:01 Відповісти
Эпоха бедности закончилась ведь, то ли еще будет...
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10.06.2020 08:17 Відповісти
Все залежить від сорту і кліматичних умов.
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10.06.2020 07:32 Відповісти
Не много толку в этой регистрации...
Сезонный продукт...подделать нельзя...мало чем отличается от черешен с других регионов...
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10.06.2020 08:14 Відповісти
таки нет . отличается и сильно . Валерий Чкалов наверное самый лучший сорт черешни это именно мелитополькая как и мелитопольская ранняя . в Мелитополе станция опытная была \ может ещё есть\ где сорта выводили
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10.06.2020 09:28 Відповісти
а "Херсонский арбуз" уже зарегистрировали?
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10.06.2020 08:18 Відповісти
 
 