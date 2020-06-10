Кабмин назначил Ставчук и.о. министра экологии
Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Ставчук назначили первым заместителем министра защиты и окружающих ресурсов Украины.
Кабмин также временно возложил на Ставчук исполнение обязанностей министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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показать весь комментарий10.06.2020 15:24 Ответить Мне нравится 0
Saw Ewas #370753
показать весь комментарий10.06.2020 22:43 Ответить Мне нравится 1
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