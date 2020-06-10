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Кабмин назначил Ставчук и.о. министра экологии

Кабмин назначил Ставчук и.о. министра экологии

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Ставчук назначили первым заместителем министра защиты и окружающих ресурсов Украины.

Кабмин также временно возложил на Ставчук исполнение обязанностей министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Кабмин (14026) назначение (2174) Минэкологии (276)


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Поздравляем с назначением. Вопрос экологии очень запущен и требует вдумчивого подхода.Хочется надеяться,что это назначение даст положительный результат для окружающей среды,т.к экология-вопрос касающийся всех 100% живущих на территории Украины.. Всем добра.
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10.06.2020 15:24 Ответить
Самокатчиків міняють на велосипедистів
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10.06.2020 22:43 Ответить
 
 