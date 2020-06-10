Кабмін призначив Ставчук в.о. міністерки екології

Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України Ірину Ставчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Ставчук призначили першою заступницею міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.

Кабмін також тимчасово поклав на Ставчук виконання обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.

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