Кабмін призначив Ставчук в.о. міністерки екології
Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України Ірину Ставчук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Ставчук призначили першою заступницею міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.
Кабмін також тимчасово поклав на Ставчук виконання обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.
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показати весь коментар10.06.2020 15:24 Відповісти Мені подобається 0
Saw Ewas #370753
показати весь коментар10.06.2020 22:43 Відповісти Мені подобається 1
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