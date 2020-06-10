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Кабмін призначив Ставчук в.о. міністерки екології

Кабмін призначив Ставчук в.о. міністерки екології

Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України Ірину Ставчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Ставчук призначили першою заступницею міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.

Кабмін також тимчасово поклав на Ставчук виконання обов'язків міністерки охорони довкілля і природних ресурсів України.

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Поздравляем с назначением. Вопрос экологии очень запущен и требует вдумчивого подхода.Хочется надеяться,что это назначение даст положительный результат для окружающей среды,т.к экология-вопрос касающийся всех 100% живущих на территории Украины.. Всем добра.
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10.06.2020 15:24 Відповісти
Самокатчиків міняють на велосипедистів
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10.06.2020 22:43 Відповісти
 
 