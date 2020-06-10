13 лет за убийство ветерана АТО Олейника: апелляция подтвердила приговор
Апелляционный суд подтвердил приговор мужчине, который убил в центре Киева ветерана АТО Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ.
Об этом сообщил в Фейсбуке сын ветерана Ярослав Олейник, информирует Цензор.НЕТ.
"Апелляция. 13 лет без изменений для убийцы. Спасибо справедливому суду", – написал он.
Приговор убийце Олейника суд вынес в декабре 2019 года.
Напомним, Сергей Олейник был убит 23 июня 2017 года в сквере на Золотых Воротах в Киеве. Его сын Ярослав, пианист по профессии, часто подрабатывал там, развлекая прохожих музыкой. В тот вечер к Ярославу прицепился пьяный житель соседнего дома. Когда ветеран АТО вступился за сына, мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и зарезал отца на глазах у сына.
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Сергей Олейник отправился в АТО добровольцем в 2015 году. Он был начальником разведки 1 батальона 54 механизированной бригады.
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И все. Вот так было бы в нормальной стране. И не было бы убийства.
сынуля, надеюсь, доволен, что нескольким людям искалечил жизнь своей музыкой.
Главные виновники убийство = сынуля и менты. Если бы менты просто сделали свою работу - оштрафовали сына за игру в неположенном месте в неположенное время - и оштрафовали мужика за избиение и хулиганство - один дурак был бы жив, второй - не сел бы за убийство.
Это мерзкая история, и давать 13 лет там было не за что. Разве что показать как суд любит участноков АТО. Но АТО тут не при чем - если человек дурак - получает по заслугам.
СЫНУЛЯ, ТЫ-ТО ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО САМ СВОИМИ РУКАМИ УБИЛ СВОЕГО ОТЦА И ПОСАДИЛ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА 13 ЛЕТ? МУЗЫЧКУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИГРАТЬ? НУ КАК - ТЕПЕРЬ ТЫ ДОВОЛЕН, МУДИЛО?
Это чмо играло возле Золотых ворот. Хотя возле жилых домов это делать запрещено, тем более в выходной.
Повторь вопрос - что, сынуля, теперь ты доволен?
пожизненное.и на Тернопольщине.