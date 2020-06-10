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13 лет за убийство ветерана АТО Олейника: апелляция подтвердила приговор

13 лет за убийство ветерана АТО Олейника: апелляция подтвердила приговор

Апелляционный суд подтвердил приговор мужчине, который убил в центре Киева ветерана АТО Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ.

Об этом сообщил в Фейсбуке сын ветерана Ярослав Олейник, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция. 13 лет без изменений для убийцы. Спасибо справедливому суду", – написал он.

Приговор убийце Олейника суд вынес в декабре 2019 года.

Напомним, Сергей Олейник был убит 23 июня 2017 года в сквере на Золотых Воротах в Киеве. Его сын Ярослав, пианист по профессии, часто подрабатывал там, развлекая прохожих музыкой. В тот вечер к Ярославу прицепился пьяный житель соседнего дома. Когда ветеран АТО вступился за сына, мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и зарезал отца на глазах у сына.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийца ветерана АТО Олейника приговорен к 13 годам лишения свободы, - прокуратура. ФОТО

Сергей Олейник отправился в АТО добровольцем в 2015 году. Он был начальником разведки 1 батальона 54 механизированной бригады.

13 лет за убийство ветерана АТО Олейника: апелляция подтвердила приговор 01

Автор: 

апелляция (628) приговор (1216) убийство (6484) юстиция (758) Олейник Сергей (5)


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Топ комментарии
+16
Убийца местный идиот, такой и кацапам не нужен, будет сидеть.
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10.06.2020 14:38
+10
Ну так поменяют жеж на какихто маргиналов или таксистов из донецка убийц воина. Зеленским же не в первой
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10.06.2020 14:37
+8
А що з московии видней? См...рть кацапам!
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10.06.2020 16:02
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Ну так поменяют жеж на какихто маргиналов или таксистов из донецка убийц воина. Зеленским же не в первой
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10.06.2020 14:37 Ответить
Убийца местный идиот, такой и кацапам не нужен, будет сидеть.
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10.06.2020 14:38 Ответить
чем он идио? тем что защитил себя? свидетели того как атошник избил этого мужика вызвали полицию. Полиция приехала - ни хера не сделала - и свалила. А по закону должны были оштрафовать сынка за игру в неположенное время в неположенном месте и мужика этого - за хулиганство и нанесение телесных повреждений.
И все. Вот так было бы в нормальной стране. И не было бы убийства.
сынуля, надеюсь, доволен, что нескольким людям искалечил жизнь своей музыкой.
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10.06.2020 15:49 Ответить
А що з московии видней? См...рть кацапам!
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10.06.2020 16:02 Ответить
А ГДЕ ПОЛИЦИЯ ВОЗЛЕ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ !!!???
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10.06.2020 15:00 Ответить
Хороший вопрос. в изложении журналистов история капец однобокая. Что значит "защитил сына"? на него кто-то нападал? Избил человека за ЗАКОННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ЧТОБЫ СЫНУЛЯ ПЕРЕСТАЛ МУЗЫКУ ВОВСЮ ИГРАТЬ - ЛЮДИ ИМЕЮТ ПРАВО ОТДЫХАТЬУ СМЕБЯ ДОМА!! Свидетели вызвали полицию - угомоноить атошника!!! полиция приехала, поулыбалась, пофоткалась и УЕХАЛА!! именно тогда мужик пошел за ножом и защитил себя как смог! я бы тоже так сделал.
Главные виновники убийство = сынуля и менты. Если бы менты просто сделали свою работу - оштрафовали сына за игру в неположенном месте в неположенное время - и оштрафовали мужика за избиение и хулиганство - один дурак был бы жив, второй - не сел бы за убийство.
Это мерзкая история, и давать 13 лет там было не за что. Разве что показать как суд любит участноков АТО. Но АТО тут не при чем - если человек дурак - получает по заслугам.
СЫНУЛЯ, ТЫ-ТО ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО САМ СВОИМИ РУКАМИ УБИЛ СВОЕГО ОТЦА И ПОСАДИЛ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА 13 ЛЕТ? МУЗЫЧКУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИГРАТЬ? НУ КАК - ТЕПЕРЬ ТЫ ДОВОЛЕН, МУДИЛО?
Это чмо играло возле Золотых ворот. Хотя возле жилых домов это делать запрещено, тем более в выходной.
Повторь вопрос - что, сынуля, теперь ты доволен?
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10.06.2020 15:47 Ответить
олежка беляков. так что теперь по твоему убийц нужно отпускать с миром? у Золотых Ворот полно кафешек да и народ там любит погулять . и по шуметь между прочим тоже. ты оправдываешь убийцу , только по тому что он идейно близок тебе! убийца должен сидеть в тюрьме! а писАть, что мужчина смог защитить себя ножом вообще сверх глупость! ты мудрее ты бы так не сделал!
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10.06.2020 16:09 Ответить
Вы еще скажите, что Стерненку посадить надо, он ведь тоже атошника зарезал
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10.06.2020 16:16 Ответить
ГЛАВНОЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕХ КТО В МИРНОЙ МЕСТЕ ХОЧЕТ УБИВАТЬ !!!
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10.06.2020 18:57 Ответить
Святу справу побратими роблять! Треба всим миром допомагати! Гнать ср...ю мітлою таких суддів, треба починати! Комітет і підтримати! Всім хто чим може! Може прийти підтримати! Надоїли урки та паразити з вилами і без! Кормушку зробили болтуни-вори...
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10.06.2020 15:03 Ответить
Статью то хоть читал? Что это за бред.
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10.06.2020 15:10 Ответить
Странно а где обычные крики о зраде?
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10.06.2020 15:09 Ответить
где,блдь,справедливое!?
пожизненное.и на Тернопольщине.
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10.06.2020 15:10 Ответить
в мире вообще то за убийство дают пожизненное,а тут дали 13 лет т все уже писаються от счастья, гениально...
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10.06.2020 15:57 Ответить
13 лет в украинской тюрме считай пожизненное
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10.06.2020 16:28 Ответить
 
 