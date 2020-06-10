13 лет за убийство ветерана АТО Олейника: апелляция подтвердила приговор

Апелляционный суд подтвердил приговор мужчине, который убил в центре Киева ветерана АТО Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ.

Об этом сообщил в Фейсбуке сын ветерана Ярослав Олейник, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция. 13 лет без изменений для убийцы. Спасибо справедливому суду", – написал он.

Приговор убийце Олейника суд вынес в декабре 2019 года.

Напомним, Сергей Олейник был убит 23 июня 2017 года в сквере на Золотых Воротах в Киеве. Его сын Ярослав, пианист по профессии, часто подрабатывал там, развлекая прохожих музыкой. В тот вечер к Ярославу прицепился пьяный житель соседнего дома. Когда ветеран АТО вступился за сына, мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и зарезал отца на глазах у сына.

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Сергей Олейник отправился в АТО добровольцем в 2015 году. Он был начальником разведки 1 батальона 54 механизированной бригады.