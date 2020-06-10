13 років за вбивство ветерана АТО Олійника: апеляція підтвердила вирок
Апеляційний суд підтвердив вирок чоловікові, який убив у центрі Києва ветерана АТО Сергія Олійника, командира розвідки першого батальйону 14-ї бригади ЗСУ.
Про це повідомив у фейсбуці син ветерана Ярослав Олійник, інформує Цензор.НЕТ.
"Апеляція. 13 років без змін для вбивці. Дякую справедливому суду", - написав він.
Вирок убивці Олійника суд ухвалив у грудні 2019 року.
Нагадаємо, Сергій Олійник був убитий 23 червня 2017 року у сквері на Золотих Воротах у Києві. Його син Ярослав, піаніст за професією, часто підробляв там, розважаючи перехожих музикою. Того вечора до Ярослава причепився п'яний житель сусіднього будинку. Коли ветеран АТО заступився за сина, чоловік пішов додому, взяв ножа, повернувся і зарізав батька на очах у сина.
Сергій Олійник вирушив в АТО добровольцем в 2015 році. Він був начальником розвідки 1 батальйону 54 механізованої бригади.
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И все. Вот так было бы в нормальной стране. И не было бы убийства.
сынуля, надеюсь, доволен, что нескольким людям искалечил жизнь своей музыкой.
Главные виновники убийство = сынуля и менты. Если бы менты просто сделали свою работу - оштрафовали сына за игру в неположенном месте в неположенное время - и оштрафовали мужика за избиение и хулиганство - один дурак был бы жив, второй - не сел бы за убийство.
Это мерзкая история, и давать 13 лет там было не за что. Разве что показать как суд любит участноков АТО. Но АТО тут не при чем - если человек дурак - получает по заслугам.
СЫНУЛЯ, ТЫ-ТО ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО САМ СВОИМИ РУКАМИ УБИЛ СВОЕГО ОТЦА И ПОСАДИЛ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА 13 ЛЕТ? МУЗЫЧКУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИГРАТЬ? НУ КАК - ТЕПЕРЬ ТЫ ДОВОЛЕН, МУДИЛО?
Это чмо играло возле Золотых ворот. Хотя возле жилых домов это делать запрещено, тем более в выходной.
Повторь вопрос - что, сынуля, теперь ты доволен?
пожизненное.и на Тернопольщине.