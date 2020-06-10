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13 років за вбивство ветерана АТО Олійника: апеляція підтвердила вирок

13 років за вбивство ветерана АТО Олійника: апеляція підтвердила вирок

Апеляційний суд підтвердив вирок чоловікові, який убив у центрі Києва ветерана АТО Сергія Олійника, командира розвідки першого батальйону 14-ї бригади ЗСУ.

Про це повідомив у фейсбуці син ветерана Ярослав Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляція. 13 років без змін для вбивці. Дякую справедливому суду", - написав він.

Вирок убивці Олійника суд ухвалив у грудні 2019 року.

Нагадаємо, Сергій Олійник був убитий 23 червня 2017 року у сквері на Золотих Воротах у Києві. Його син Ярослав, піаніст за професією, часто підробляв там, розважаючи перехожих музикою. Того вечора до Ярослава причепився п'яний житель сусіднього будинку. Коли ветеран АТО заступився за сина, чоловік пішов додому, взяв ножа, повернувся і зарізав батька на очах у сина.

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Сергій Олійник вирушив в АТО добровольцем в 2015 році. Він був начальником розвідки 1 батальйону 54 механізованої бригади.

13 років за вбивство ветерана АТО Олійника: апеляція підтвердила вирок 01

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апеляція (502) вирок (1069) вбивство (3088) юстиція (732)


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Топ коментарі
+16
Убийца местный идиот, такой и кацапам не нужен, будет сидеть.
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10.06.2020 14:38
+10
Ну так поменяют жеж на какихто маргиналов или таксистов из донецка убийц воина. Зеленским же не в первой
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10.06.2020 14:37
+8
А що з московии видней? См...рть кацапам!
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10.06.2020 16:02
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Ну так поменяют жеж на какихто маргиналов или таксистов из донецка убийц воина. Зеленским же не в первой
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10.06.2020 14:37 Відповісти
Убийца местный идиот, такой и кацапам не нужен, будет сидеть.
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10.06.2020 14:38 Відповісти
чем он идио? тем что защитил себя? свидетели того как атошник избил этого мужика вызвали полицию. Полиция приехала - ни хера не сделала - и свалила. А по закону должны были оштрафовать сынка за игру в неположенное время в неположенном месте и мужика этого - за хулиганство и нанесение телесных повреждений.
И все. Вот так было бы в нормальной стране. И не было бы убийства.
сынуля, надеюсь, доволен, что нескольким людям искалечил жизнь своей музыкой.
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10.06.2020 15:49 Відповісти
А що з московии видней? См...рть кацапам!
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10.06.2020 16:02 Відповісти
А ГДЕ ПОЛИЦИЯ ВОЗЛЕ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ !!!???
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10.06.2020 15:00 Відповісти
Хороший вопрос. в изложении журналистов история капец однобокая. Что значит "защитил сына"? на него кто-то нападал? Избил человека за ЗАКОННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ЧТОБЫ СЫНУЛЯ ПЕРЕСТАЛ МУЗЫКУ ВОВСЮ ИГРАТЬ - ЛЮДИ ИМЕЮТ ПРАВО ОТДЫХАТЬУ СМЕБЯ ДОМА!! Свидетели вызвали полицию - угомоноить атошника!!! полиция приехала, поулыбалась, пофоткалась и УЕХАЛА!! именно тогда мужик пошел за ножом и защитил себя как смог! я бы тоже так сделал.
Главные виновники убийство = сынуля и менты. Если бы менты просто сделали свою работу - оштрафовали сына за игру в неположенном месте в неположенное время - и оштрафовали мужика за избиение и хулиганство - один дурак был бы жив, второй - не сел бы за убийство.
Это мерзкая история, и давать 13 лет там было не за что. Разве что показать как суд любит участноков АТО. Но АТО тут не при чем - если человек дурак - получает по заслугам.
СЫНУЛЯ, ТЫ-ТО ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО САМ СВОИМИ РУКАМИ УБИЛ СВОЕГО ОТЦА И ПОСАДИЛ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НА 13 ЛЕТ? МУЗЫЧКУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОИГРАТЬ? НУ КАК - ТЕПЕРЬ ТЫ ДОВОЛЕН, МУДИЛО?
Это чмо играло возле Золотых ворот. Хотя возле жилых домов это делать запрещено, тем более в выходной.
Повторь вопрос - что, сынуля, теперь ты доволен?
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10.06.2020 15:47 Відповісти
олежка беляков. так что теперь по твоему убийц нужно отпускать с миром? у Золотых Ворот полно кафешек да и народ там любит погулять . и по шуметь между прочим тоже. ты оправдываешь убийцу , только по тому что он идейно близок тебе! убийца должен сидеть в тюрьме! а писАть, что мужчина смог защитить себя ножом вообще сверх глупость! ты мудрее ты бы так не сделал!
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10.06.2020 16:09 Відповісти
Вы еще скажите, что Стерненку посадить надо, он ведь тоже атошника зарезал
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10.06.2020 16:16 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕХ КТО В МИРНОЙ МЕСТЕ ХОЧЕТ УБИВАТЬ !!!
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10.06.2020 18:57 Відповісти
Святу справу побратими роблять! Треба всим миром допомагати! Гнать ср...ю мітлою таких суддів, треба починати! Комітет і підтримати! Всім хто чим може! Може прийти підтримати! Надоїли урки та паразити з вилами і без! Кормушку зробили болтуни-вори...
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10.06.2020 15:03 Відповісти
Статью то хоть читал? Что это за бред.
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10.06.2020 15:10 Відповісти
Странно а где обычные крики о зраде?
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10.06.2020 15:09 Відповісти
где,блдь,справедливое!?
пожизненное.и на Тернопольщине.
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10.06.2020 15:10 Відповісти
в мире вообще то за убийство дают пожизненное,а тут дали 13 лет т все уже писаються от счастья, гениально...
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10.06.2020 15:57 Відповісти
13 лет в украинской тюрме считай пожизненное
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10.06.2020 16:28 Відповісти
 
 