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Зеленский просит ускорить реконструкцию центра экстренной медпомощи в Чернигове

Зеленский просит ускорить реконструкцию центра экстренной медпомощи в Чернигове

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область 10 июня посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в котором проводится реконструкция в рамках национальной программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что Зеленского проинформировали о мерах, которые предпринимаются в учреждении, и ознакомили с работой центральной оперативной диспетчерской.

На текущий момент в центре проводится реконструкция двухэтажного здания под отделение экстренной медицинской помощи, которая проводится с применением энергосберегающих технологий. Завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года.

Зеленский поинтересовался, можно ли ускорить работы.

"Если можно ускорить и сдать в сентябре-октябре, мы были бы благодарны. Вы понимаете, времена сложные, медицина сегодня важна как никогда", - заявил он.

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко выразил уверенность, что это вполне возможно.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) медицина (2519) Чернигов (884) Черниговщина (1485)


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Что значит просит ? Деньги и всё будет .
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10.06.2020 16:14 Ответить
на тебе 5 гривен, купи бутылку водки и шоб еще и сдачу принес (с)
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10.06.2020 16:15 Ответить
Зеленский, почему над Украиной над 19 областями тайно, не освещая в прессе рассеивается с вертолетов вакцина от бешенства животных, якобы? Почему власть не спрашивает у людей их согласия на этот беспредел, когда над землей, огородами, лесами, животными, людьми, рассеивается непонятный биопрепарат с непонятными качествами и противопоказаниями, непонятно как потом пить молоко от этих "вакцинированных" животных и есть их мясо. Почему на эту вакцину потратили 265 млн гривен? Кто отмыл бабло? Что это за беспредел и что еще зеленая хамская бандитская власть будет лить на голову бедных украинцев? Может и от коронавируса выльете на голову украинцам вакцины с чипами?Твари рептилоидные. https://www.youtube.com/watch?v=y6U0tH7G8zY
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10.06.2020 16:20 Ответить
Ускорить освоение финансовых средств это запросто можно было и не просить.
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10.06.2020 16:15 Ответить
показательно, что зеленский - обосравшись в международной политике (сфера его деятельности на должности) - полезлО пиарится в экономику.. Видать бабла тут стало нехватать всем "слугам", и оно торопится контролировать свою долю..
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10.06.2020 16:16 Ответить
Зеленский просит ускорить реконструкцию центра экстренной медпомощи в Чернигове - Цензор.НЕТ 4534
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10.06.2020 16:21 Ответить
Реконструкция! Равняйсь, смирно! Ускориться, я сказал!
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10.06.2020 16:24 Ответить
 
 