Зеленский просит ускорить реконструкцию центра экстренной медпомощи в Чернигове

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область 10 июня посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в котором проводится реконструкция в рамках национальной программы "Большое строительство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что Зеленского проинформировали о мерах, которые предпринимаются в учреждении, и ознакомили с работой центральной оперативной диспетчерской.

На текущий момент в центре проводится реконструкция двухэтажного здания под отделение экстренной медицинской помощи, которая проводится с применением энергосберегающих технологий. Завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года.

Зеленский поинтересовался, можно ли ускорить работы.

"Если можно ускорить и сдать в сентябре-октябре, мы были бы благодарны. Вы понимаете, времена сложные, медицина сегодня важна как никогда", - заявил он.

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко выразил уверенность, что это вполне возможно.

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