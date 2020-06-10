Зеленський просить прискорити реконструкцію центру екстреної медичної допомоги в Чернігові

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Чернігівську область 10 червня відвідав Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в якому проводиться реконструкція в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що Зеленського поінформували про заходи, які вживаються в установі, й ознайомили з роботою центральної оперативної диспетчерської.

На даний момент у центрі проводиться реконструкція двоповерхової будівлі під відділення екстреної медичної допомоги, яка проводиться із застосуванням енергозберігаючих технологій. Завершення будівництва заплановано на листопад 2020 року.

Зеленський поцікавився, чи можна прискорити роботи.

"Якщо можна прискорити і здати у вересні-жовтні, ми були б вдячні. Ви розумієте, часи складні, медицина сьогодні важлива як ніколи", - заявив він.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко висловив упевненість, що це цілком можливо.

Читайте також: Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський