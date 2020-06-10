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Зеленський просить прискорити реконструкцію центру екстреної медичної допомоги в Чернігові

Зеленський просить прискорити реконструкцію центру екстреної медичної допомоги в Чернігові

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Чернігівську область 10 червня відвідав Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в якому проводиться реконструкція в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що Зеленського поінформували про заходи, які вживаються в установі, й ознайомили з роботою центральної оперативної диспетчерської.

На даний момент у центрі проводиться реконструкція двоповерхової будівлі під відділення екстреної медичної допомоги, яка проводиться із застосуванням енергозберігаючих технологій. Завершення будівництва заплановано на листопад 2020 року.

Зеленський поцікавився, чи можна прискорити роботи.

"Якщо можна прискорити і здати у вересні-жовтні, ми були б вдячні. Ви розумієте, часи складні, медицина сьогодні важлива як ніколи", - заявив він.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко висловив упевненість, що це цілком можливо.

Читайте також: Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) медицина (2118) Чернігів (787) Чернігівщина (1584)


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Что значит просит ? Деньги и всё будет .
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10.06.2020 16:14 Відповісти
на тебе 5 гривен, купи бутылку водки и шоб еще и сдачу принес (с)
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10.06.2020 16:15 Відповісти
Зеленский, почему над Украиной над 19 областями тайно, не освещая в прессе рассеивается с вертолетов вакцина от бешенства животных, якобы? Почему власть не спрашивает у людей их согласия на этот беспредел, когда над землей, огородами, лесами, животными, людьми, рассеивается непонятный биопрепарат с непонятными качествами и противопоказаниями, непонятно как потом пить молоко от этих "вакцинированных" животных и есть их мясо. Почему на эту вакцину потратили 265 млн гривен? Кто отмыл бабло? Что это за беспредел и что еще зеленая хамская бандитская власть будет лить на голову бедных украинцев? Может и от коронавируса выльете на голову украинцам вакцины с чипами?Твари рептилоидные. https://www.youtube.com/watch?v=y6U0tH7G8zY
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Ускорить освоение финансовых средств это запросто можно было и не просить.
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10.06.2020 16:15 Відповісти
показательно, что зеленский - обосравшись в международной политике (сфера его деятельности на должности) - полезлО пиарится в экономику.. Видать бабла тут стало нехватать всем "слугам", и оно торопится контролировать свою долю..
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10.06.2020 16:16 Відповісти
Зеленский просит ускорить реконструкцию центра экстренной медпомощи в Чернигове - Цензор.НЕТ 4534
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10.06.2020 16:21 Відповісти
Реконструкция! Равняйсь, смирно! Ускориться, я сказал!
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10.06.2020 16:24 Відповісти
 
 