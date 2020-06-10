Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Чернігівську область провів перевірку доріг, які будуються в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.

"Бачимо виконання робіт у рамках нашого фундаментального проєкту "Велике будівництво". Стосовно доріг: ми більше будуємо, ніж у будь-які інші роки незалежної України. І дуже цим пишаємося. Ми впевнені, що в 2020 році, згідно з нашим планом, все буде побудовано", - зазначив Зеленський.

Як повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, в рамках відновлення доріг в області передбачено ремонт автодороги Р-83, що з'єднує районні центри. По ній проходять маршрути екстреної медичної допомоги та шкільних автобусів.

Читайте також: Аудит безпеки міжнародних доріг здійснюватимуть із 2021 року, національних - із 2022, - Криклій

"Буде повністю побудована нова дорога, яка зв'яже Чернігів і Прилуки через Ніжин. Вартість цієї дороги - 1,5 млрд грн", - сказав він.

Прокопенко уточнив, що в області будується 46 доріг місцевого значення. Щодо 22 із них вже укладено контракти і почалися роботи, щодо 21 тривають тендерні процедури, три дороги на етапі експертизи. Всього в Чернігівській області 111 км доріг місцевого значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про спрямування коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг