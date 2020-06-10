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Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський

Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Чернігівську область провів перевірку доріг, які будуються в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.

"Бачимо виконання робіт у рамках нашого фундаментального проєкту "Велике будівництво". Стосовно доріг: ми більше будуємо, ніж у будь-які інші роки незалежної України. І дуже цим пишаємося. Ми впевнені, що в 2020 році, згідно з нашим планом, все буде побудовано", - зазначив Зеленський.

Як повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, в рамках відновлення доріг в області передбачено ремонт автодороги Р-83, що з'єднує районні центри. По ній проходять маршрути екстреної медичної допомоги та шкільних автобусів.

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"Буде повністю побудована нова дорога, яка зв'яже Чернігів і Прилуки через Ніжин. Вартість цієї дороги - 1,5 млрд грн", - сказав він.

Прокопенко уточнив, що в області будується 46 доріг місцевого значення. Щодо 22 із них вже укладено контракти і почалися роботи, щодо 21 тривають тендерні процедури, три дороги на етапі експертизи. Всього в Чернігівській області 111 км доріг місцевого значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про спрямування коштів із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг

Автор: 

дороги (3060) Зеленський Володимир (23803) Чернігів (787) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+14
Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9802
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10.06.2020 16:11
+11
Нью Васюки
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10.06.2020 16:09
+9
Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 728
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10.06.2020 16:14
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Нью Васюки
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10.06.2020 16:09 Відповісти
точнее - распил бюджета по-зеленскому, для своих фирм (юзик - щебень, и т.д.):
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.

Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
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10.06.2020 16:13 Відповісти
Зеленский, почему над Украиной над 19 областями тайно, не освещая в прессе рассеивается с вертолетов вакцина от бешенства животных, якобы? Почему власть не спрашивает у людей их согласия на этот беспредел, когда над землей, огородами, лесами, животными, людьми, рассеивается непонятный биопрепарат с непонятными качествами и противопоказаниями, непонятно как потом пить молоко от этих "вакцинированных" животных и есть их мясо. Почему на эту вакцину потратили 265 млн гривен? Кто отмыл бабло? Что это за беспредел и что еще зеленая хамская бандитская власть будет лить на голову бедных украинцев? Может и от коронавируса выльете на голову украинцам вакцины с чипами?Твари рептилоидные. https://www.youtube.com/watch?v=y6U0tH7G8zY
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10.06.2020 16:18 Відповісти
да ну, это фейк какой-то, никаких вакцин от бешенства не могут рассеивать, не существует таких технологий и таких вакцин
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10.06.2020 16:24 Відповісти
Ты что несешь? А вакцина от полиомиелита не жидкая и не через рот принимается? Надо сначала думать и проверять, а потом что -то писать. интернет не помойка. И то что это не фейк подтверждает ссылка под видео.
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10.06.2020 17:22 Відповісти
а при чем тут принятие через рот и распыление в воздухе?? дичь какая. принимаемую через рот вакцину от бешенства в странах Европы размещают в кормушках, которые выставляют в лесах. распыленная в воздухе вакцина никаким образом в рот не попадет ))))
а интернет как раз - та еще помойка )) "от гипертонии поможет избавиться давно забытое копеечное советское средство..." )))
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10.06.2020 17:33 Відповісти
А тебе мясо и молоко вакцинированных животных в рот не попадает?
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10.06.2020 17:48 Відповісти
вакцинированных лисиц, котов, собак, ежей? нет, не попадает ))) а даже если попадет - ничего мне от этого не будет
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10.06.2020 17:54 Відповісти
Уверен что корова эту заразу не съест? Ну будь уверен, а неуверена, поэтому мне это все не нравится.
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10.06.2020 18:01 Відповісти
ну так озвучили ж уже - приманка для мясоедных животных. сожрет ли корова кусок колбасы? наверное ж не сожрет! я хз, если честно, не пересекался с коровами )) ну и не зараза это, а вакцина. коров и так вакцинируют и антибиотиками закидывают, потом просто недельку не пьют ее молоко, а даже если выпить - то просто невкусное оно, горькое.
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10.06.2020 18:57 Відповісти
прочитал все ваши ссылки - где там про "рассеивается"?? )))
"Цьогоріч над 19 областями України розкидають з літаків і вертольотів 8,40 млн доз антирабічної вакцини для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин проти сказу «Орісвак» по 31,65 грн. "
це означає, що розкидають спеціальни брикети, що містять приманку і вакцини! це абсолютно правильний підхід, що застосовується у всьому світі!
http://dp.consumer.gov.ua/47474 ось читайте
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10.06.2020 17:37 Відповісти
https://gylyajpole.city/read/rayon/51174/vetlikari-prosyat-gulyajpilciv-ne-chipati-korichnevi-briketi-tam-vakcina-vid-skazu- так виглядають брикети
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10.06.2020 17:39 Відповісти
Ага , 260 млн гривен потратили для животных. Понятно. А коровы, овцы, козы не пасутся на полях? Около лесов? Они не будут есть эту вакцину? А она через этих животных не попадет к человеку?
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10.06.2020 17:47 Відповісти
смотрите, Лариса, во-первых вакцинировать животных от бешенства - благое дело, на которое 260 млн. грн. ни разу не жалко! Бешенство - ужаснейшая болезнь, смертность для людей составляет 100%, при чем умирает человек в дичайших муках. При том в Украине ЭПИЗООТИЯ бешенства, в то время, как в западных странах, где применяют такой способ вакцинации диких животных - бешенство полностью преодолено!
во-вторых, никакие коровы, овцы и козы эту вакцину не сьедят, так как приманка предназначена для МЯСОЕДНЫХ животных! и всем мясоедным, которые ее сьедят (будь то котики или собачки) - она будет только на пользу!
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10.06.2020 17:52 Відповісти
санітари розійшлися по домівках й пацієнти отримали доступ до інтернету.
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Хома не верующий, ты хоть почитай ссылку под видео,хоть поинтересуйся этой вакциной, название которой есть в видео, она уже закуплена и уже применяется.Что за народ конченый, правде не верят, а ложь принимают за правду. Зомби в квадрате.
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10.06.2020 17:24 Відповісти
ахахахаха!
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10.06.2020 16:10 Відповісти
Правительство Порошенко-Гройсмана построило/отремонтировало 7000 км дорог.
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10.06.2020 16:10 Відповісти
за всю Украину не скажу, но в моем городке действительно и дороги, и школы отремонтировали, и стадионы и инфраструктуру...

надеялись лохи что нарид оценит и их переизберут....

А вот хрен им - проголосовал нарид за приезжих зеленых на выборах...
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10.06.2020 16:16 Відповісти
потому шо по телевизору говорили, что все плохо, все воруют. а выглянуть в окно и увидеть, что дорогу под твоим собственным домом отремонтировали впервые за последние 40 лет - на это мозг зебила не способен...
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Нарiд слушает что ему говорит телевизор. А в телевизоре вещают те кто уничтожал Украину с 1991 года, и продолжают это делать сегодня.
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10.06.2020 16:21 Відповісти
єто как с подтоплением на рашке - мьі смотрели телик и нам говорили что вода еще не идет, а у самих уже тапки подмокали.
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10.06.2020 18:24 Відповісти
какой откат он лично получит - почему молчит - а как говорил - как говорил)))
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10.06.2020 16:11 Відповісти
Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9802
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10.06.2020 16:11 Відповісти
Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 728
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10.06.2020 16:14 Відповісти
Делай зеля делай,хоть какая то польза будет от нового президента,после вора дороги у нас в говно разбиты.
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10.06.2020 16:15 Відповісти
ну после вора было еще 5 лет при Порошенко, при котором дороги более менее масштабно начали строить, надеюсь и сейчас продолжат
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10.06.2020 16:22 Відповісти
а при воре и его азирове действительно дороги в говно были. слава богу в 16-17 годах при Гройсмане все трассы, по которым я езжу сделали практически идеальные
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10.06.2020 16:23 Відповісти
Ты тут сказки не рассказывай свинарчуковский порохобот.
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10.06.2020 16:30 Відповісти
а чё? - в Ольгино это кажется невероятным?
ну, можешь как-нить приехать и глянуть.

при Порохе страна начинала напоминать конфетку.
но зебилам привычней говно, и в шоколаде они чувствовали себя неуютно...
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10.06.2020 16:32 Відповісти
порохобот - звучит гордо, не то, что зебил. да, ватничек?
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Я тебя назвал свинарчуковским порохоботом,но ты,как крысенок,сделал вид что не заметил,убогое порохоботство в чистом виде.
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10.06.2020 16:36 Відповісти
а ты тупенький. как же я "не заметил", если даже тебе ответил? )))
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10.06.2020 16:39 Відповісти
Между "не заметил" и "сделал вид что не заметил" пропасть,плохо выкручиваешься порохоботина.
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10.06.2020 16:48 Відповісти
пц ты тупой )) "сделал вид, что не заметил и случайно ответил на то, что не заметил" ))))
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10.06.2020 16:56 Відповісти
Увеличение количества скобок не делает твои тексты убедительнее,они все более просты примитивны,как диабет потроха.
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10.06.2020 17:14 Відповісти
так что там, тупидзе, что я "сделал вид, что не заметил"?
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10.06.2020 17:41 Відповісти
А ты мартышка-порохоботка неплохо поддаешься дрессуре,одно замечание - и скобки исчезли,давай я тебя научу ездить на маленьком велике,будем выступать в цирке и на детских праздниках,внуку потроха рожденному питерской шлюхой понравится мартышка умеющая гонять на велике.
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10.06.2020 17:49 Відповісти
И не забывай что вор был министром экономики у золотого батона.
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10.06.2020 16:31 Відповісти
Блин...
И до дорог добрались! Пора продавать своё авто!
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10.06.2020 16:18 Відповісти
ріст економіки 40%, 500000 нових робочих місць, всі дороги побудуємо вчасно....
тріпло
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10.06.2020 16:23 Відповісти
Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9665
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10.06.2020 16:25 Відповісти
Петики: "Не верим!"
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10.06.2020 16:25 Відповісти
не, ну почему же?!
мы верим!
и в рост на 40% верим.
и в "100 детских садиков каждому" верим.
и в инвест-нянь верим (особенно в одну такую - с седой шевелюрой и бородой )
а теперь и в дороги верим!!!

"я верю в честность Тимошенко,
и в неподкупность постовых,
в заботу банка о клиентах,
в русалок верю, в домовых..." (с)
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10.06.2020 16:30 Відповісти
Училищных лет друг давно уже в Чехии, как уволился из армии старлеем, так и свалил из Союза. Перезваниваемся, ездим друг к другу в гости. Не знаю, как в этом году получится... Так вот. Сам он родом с тюмени. Но на родине не был с момента "переселения". Мать с отцом забрал к себе. С этой чокнутой россией надо прощаться навсегда, говорит, чтобы ничего не связывало. Не прощу замордованную в лагерях бабушку, искалеченную жизнь матери. Ненавижу россиян, потому что они все это простили, и вновь хотят повторить... Но что удивляет, говорит. Вот Украина. Прекрасная страна и люди. Свободные и стремящиеся к свободе. Так зачем же вы так издеваетесь над собой, зачем свои идеалы подменяете какой-то несуразной клоунадой? Зачем президентом Украины выбрали украинофоба?
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10.06.2020 16:48 Відповісти
Патамушто с самалётов облучают, вон Лариса выше не дадут соврать.
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10.06.2020 16:50 Відповісти
Порошенко Украину сильно любил что ли? Сын его носит футболку с именем врага и не испытывает ни малейшего дискомфорта. Батя торговлю на крови развел. Ленинская кузня сталь только у врага закупает! А поставки электроэнергии в Крым и сырья из Житомира Титану в Крыму кто организовал после Блокады 2016? Перечислять подвиги "гетьмана" можно долго. Поэтому и выиграл тот, кто вышел во второй тур с Порошенко.
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10.06.2020 17:13 Відповісти
Дуже конкретний термін - "воврємя"...
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10.06.2020 17:04 Відповісти
Каждый год ремонт одних и тех же дорог. Если бы это был ремонт за счет того подрядчика, кто делал эту дорогу год назад, то через год не пришлось бы переделывать.
Почему они не отвечают своим кошельком за качество дорог?! ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВЫГОДНО ВЛАСТЬ ИМУЩИМ! Вечный дерибан бюджета, который не проконтролируешь.
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10.06.2020 17:08 Відповісти
как валодя поедет в Днепр,прокатите его из Александрии до Пятихаток не снижая скорости кортежа..
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10.06.2020 17:22 Відповісти
огласіте весь список пожалуйста! А то так триндіти любий може, хоча віслюк і так любий..
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10.06.2020 18:07 Відповісти
це не парафія Зеленського. але йому хочеться бути попереду того, що вже дає позитивні емоції у людей, бо кількість відремонтованого вже стає дуже замітним. піарщік сраний
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10.06.2020 18:27 Відповісти
Писдежь.
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10.06.2020 19:20 Відповісти
 
 