Всі дороги, заплановані на 2020 рік, побудуємо вчасно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Чернігівську область провів перевірку доріг, які будуються в рамках національної програми "Велике будівництво".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.
"Бачимо виконання робіт у рамках нашого фундаментального проєкту "Велике будівництво". Стосовно доріг: ми більше будуємо, ніж у будь-які інші роки незалежної України. І дуже цим пишаємося. Ми впевнені, що в 2020 році, згідно з нашим планом, все буде побудовано", - зазначив Зеленський.
Як повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, в рамках відновлення доріг в області передбачено ремонт автодороги Р-83, що з'єднує районні центри. По ній проходять маршрути екстреної медичної допомоги та шкільних автобусів.
"Буде повністю побудована нова дорога, яка зв'яже Чернігів і Прилуки через Ніжин. Вартість цієї дороги - 1,5 млрд грн", - сказав він.
Прокопенко уточнив, що в області будується 46 доріг місцевого значення. Щодо 22 із них вже укладено контракти і почалися роботи, щодо 21 тривають тендерні процедури, три дороги на етапі експертизи. Всього в Чернігівській області 111 км доріг місцевого значення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
а интернет как раз - та еще помойка )) "от гипертонии поможет избавиться давно забытое копеечное советское средство..." )))
"Цьогоріч над 19 областями України розкидають з літаків і вертольотів 8,40 млн доз антирабічної вакцини для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин проти сказу «Орісвак» по 31,65 грн. "
це означає, що розкидають спеціальни брикети, що містять приманку і вакцини! це абсолютно правильний підхід, що застосовується у всьому світі!
http://dp.consumer.gov.ua/47474 ось читайте
во-вторых, никакие коровы, овцы и козы эту вакцину не сьедят, так как приманка предназначена для МЯСОЕДНЫХ животных! и всем мясоедным, которые ее сьедят (будь то котики или собачки) - она будет только на пользу!
надеялись лохи что нарид оценит и их переизберут....
А вот хрен им - проголосовал нарид за приезжих зеленых на выборах...
ну, можешь как-нить приехать и глянуть.
при Порохе страна начинала напоминать конфетку.
но зебилам привычней говно, и в шоколаде они чувствовали себя неуютно...
И до дорог добрались! Пора продавать своё авто!
тріпло
мы верим!
и в рост на 40% верим.
и в "100 детских садиков каждому" верим.
и в инвест-нянь верим (особенно в одну такую - с седой шевелюрой и бородой )
а теперь и в дороги верим!!!
"я верю в честность Тимошенко,
и в неподкупность постовых,
в заботу банка о клиентах,
в русалок верю, в домовых..." (с)
Почему они не отвечают своим кошельком за качество дорог?! ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВЫГОДНО ВЛАСТЬ ИМУЩИМ! Вечный дерибан бюджета, который не проконтролируешь.