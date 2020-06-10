Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время поездки в Черниговскую область провел проверку дорог, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.
"Видим выполнение работ в рамках нашего фундаментального проекта "Большое строительство". По дорогам: мы больше строим, чем в любые другие годы независимой Украины. И очень этим гордимся. Мы уверены, что в 2020 году, согласно нашему плану, все будет построено", - отметил Зеленский.
Как сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, в рамках восстановления дорог в области предусмотрен ремонт автодороги Р-83, соединяющей районные центры. По ней проходят маршруты экстренной медицинской помощи и школьных автобусов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И, в принципе, правильно сделали". ВИДЕО
"Будет полностью построена новая дорога, которая свяжет Чернигов и Прилуки через Нежин. Стоимость этой дороги – 1,5 млрд грн", - сказал он.
Прокопенко уточнил, что в области строится 46 дорог местного значения. По 22 из них уже заключены контракты и начались работы, по 21 продолжаются тендерные процедуры, три дороги на этапе экспертизы. Всего в Черниговской области 111 км дорог местного значения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
а интернет как раз - та еще помойка )) "от гипертонии поможет избавиться давно забытое копеечное советское средство..." )))
"Цьогоріч над 19 областями України розкидають з літаків і вертольотів 8,40 млн доз антирабічної вакцини для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин проти сказу «Орісвак» по 31,65 грн. "
це означає, що розкидають спеціальни брикети, що містять приманку і вакцини! це абсолютно правильний підхід, що застосовується у всьому світі!
http://dp.consumer.gov.ua/47474 ось читайте
во-вторых, никакие коровы, овцы и козы эту вакцину не сьедят, так как приманка предназначена для МЯСОЕДНЫХ животных! и всем мясоедным, которые ее сьедят (будь то котики или собачки) - она будет только на пользу!
надеялись лохи что нарид оценит и их переизберут....
А вот хрен им - проголосовал нарид за приезжих зеленых на выборах...
ну, можешь как-нить приехать и глянуть.
при Порохе страна начинала напоминать конфетку.
но зебилам привычней говно, и в шоколаде они чувствовали себя неуютно...
И до дорог добрались! Пора продавать своё авто!
тріпло
мы верим!
и в рост на 40% верим.
и в "100 детских садиков каждому" верим.
и в инвест-нянь верим (особенно в одну такую - с седой шевелюрой и бородой )
а теперь и в дороги верим!!!
"я верю в честность Тимошенко,
и в неподкупность постовых,
в заботу банка о клиентах,
в русалок верю, в домовых..." (с)
Почему они не отвечают своим кошельком за качество дорог?! ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВЫГОДНО ВЛАСТЬ ИМУЩИМ! Вечный дерибан бюджета, который не проконтролируешь.