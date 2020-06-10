Все дороги, запланированные на 2020 год, построим вовремя, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Черниговскую область провел проверку дорог, которые строятся в рамках национальной программы "Большое строительство".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

"Видим выполнение работ в рамках нашего фундаментального проекта "Большое строительство". По дорогам: мы больше строим, чем в любые другие годы независимой Украины. И очень этим гордимся. Мы уверены, что в 2020 году, согласно нашему плану, все будет построено", - отметил Зеленский.

Как сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко, в рамках восстановления дорог в области предусмотрен ремонт автодороги Р-83, соединяющей районные центры. По ней проходят маршруты экстренной медицинской помощи и школьных автобусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И, в принципе, правильно сделали". ВИДЕО

"Будет полностью построена новая дорога, которая свяжет Чернигов и Прилуки через Нежин. Стоимость этой дороги – 1,5 млрд грн", - сказал он.

Прокопенко уточнил, что в области строится 46 дорог местного значения. По 22 из них уже заключены контракты и начались работы, по 21 продолжаются тендерные процедуры, три дороги на этапе экспертизы. Всего в Черниговской области 111 км дорог местного значения.