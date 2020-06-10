Российские тюремщики, несмотря на решение суда, продолжают держать украинского политзаключенного Шумкова в отряде строгого режима. ДОКУМЕНТ

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков по-прежнему находится в отряде строгих условий содержания (СУС) при этом в кассационном суде, который состоялся недавно, было подтверждено неправомерность взыскания, наложенного на него руководством колонии.

Об этом Шумков сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До сих пор пока я сижу в СУСе, каждый день меня приближает к освобождению. Скоро декабрь. Интересно, вот как и насколько изменилось все в Украине и мире за эти три года, что вообще меня ждет?" - написал Шумков.

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Он уточняет, что уже не верит, что попадет в списки на возможный обмен ("видимо, несчастный я человек"), "тут дал бы Бог вообще вернуться в Украину".



Письмо датировано Шумковым 9 июня. В прошлом письме, пришедшем в конце апреля, политзаключенный предполагал, что оставшееся до конца срока, который истекает 24 декабря, время проведет "злостным нарушителем в суровых условиях содержания или на ПКТ" (помещение камерного типа).

При этом Шумков напомнил, что во время недавнего кассационного суда в Москве решение было вынесено в его пользу.

Как пояснила родственница политзаключенного Людмила Шумкова, речь идет о Втором кассационном суде общей юрисдикции, который 3 июня рассмотрел кассационную жалобу руководства ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Тверской области на постановление Тверского областного суда, которым были признаны незаконными и необоснованными решения администрации колонии о взыскании в виде содержания в ШИЗО и ПКТ, наложенные на Александра Шумкова. Суд отклонил жалобу руководства колонии. Людмила Шумкова назвала это "очередной маленькой победой над системой". И поблагодарила адвоката Романа Лызлова за профессиональные действия, а также выразила благодарность консулу Украины в России Сергею Диризе, присутствовавшего на заседании.

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Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".