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Оккупанты задержали 20-летнего жителя оккупированного Севастополя по подозрению в "экстремизме"

Оккупанты задержали 20-летнего жителя оккупированного Севастополя по подозрению в

В оккупированном Крыму в Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.

Об этом сообщает украинское издание "Ґрати" со ссылкой на адвоката Сергея Легостова, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дома у Кулиевича провели обыск, изъяли телефон и электронные носители. После этого севастопольца доставили в управление ФСБ в Симферополе.

В ФСБ официально не сообщали о задержании севастопольца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 94 украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, 71 из них крымские татары, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

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Крым (26377) оккупация (10135) ФСБ (1936)


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10.06.2020 17:23 Ответить
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Пишуть з Перекопу.

Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...

Прошу поширення.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223015794361318&set=a.10207827698268408&*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223015794361318&set=a.10207827698268408&*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223015794361318&set=a.10207827698268408&*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=EH-R

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10.06.2020 17:29 Ответить
Нашей власти, люди уже давно об этом кричат, а она похоже глухая, как и предыдущие, которые не учли захват рашей территорий Молдовы, Грузии. Надо требовать от власти активнее защищать Украину, а то они похоже приготовились уже лапы вверх подымать. Боюсь, что это добром не кончится.
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10.06.2020 17:47 Ответить
Для нынешней власти точно добром не кончится, оружия на руках больше чем в 13-14 году
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10.06.2020 19:18 Ответить
Оккупанты задержали 20-летнего жителя оккупированного Севастополя по подозрению в "экстремизме" - Цензор.НЕТ 8572
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10.06.2020 17:39 Ответить
 
 