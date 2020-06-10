Дистанционную торговлю лекарствами хотят закрепить в законодательстве

Участники фарм-рынка, почтовые операторы, сервисы по доставке и страховые компании предлагают закрепить в законодательстве дистанционную торговлю лекарственными средствам.

Об этом шла речь во время сегодняшнего круглого стола "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине", предает Цензор.НЕТ.

Согласно украинскому законодательству торговать медикаментами могут только те, кто имеет лицензию на розничную торговлю – основном, аптеки и аптечные сети. На период действия карантина Кабинет Министров Украины разрешил почтовым операторам доставлять лекарства. Услуга оказалась настолько востребованной и удобной для всех участников процесса, что участники рынка предлагают закрепить этот формат торговли законодательно.

Как отметила директор по продажам компании "Новая почта" Олеся Копчук, "проанализировав первые итоги доставок, мы пришли к выводу, что с помощью услуги украинцы получают доступ к большому выбору оригинальных препаратов, которые не всегда можно купить в аптеке у дома. На сегодня мы доставили по всей стране уже около 70 тыс. посылок с медикаментами".

По ее словам, для компании доставка медикаментов – стандартный процесс и никаких специфических проблем не возникало: "В том числе и с препаратами, которые требуют соблюдения температурного режима хранения. С мая мы запустили отправку препараты в термобоксах, которые поддерживают температуру от 3 до 8 градусов С. Мы готовы настраивать собственные процессы и масштабироваться в соответствии с потребностями населения".

Однако, считает Олеся Копчук, необходим взвешенный бизнес подход к решению этой проблемы: "Было бы очень хорошо, если бы правительство утвердило порядок дистанционной продажи лекарств и почтовой доставки".

Участники круглого стола отмечали, что проблемы приобретения медикаментов, с которыми во время карантина столкнулись почти все, испытывали очень многие граждане и до карантина. Это не только жители отдаленных сел, где вообще нет аптеки, но и одинокие хронические больные, те, кто, ограничены в передвижении (например, человек сломал ногу), матери с маленькими детьми. Дистанционная покупка лекарств избавляет людей от похода а аптеку, а иногда, и не одну, что особенно актуально в период эпидемии. Удобно и просто найти нужное лекарство в любой аптеке страны, и заказать его доставку.

Также указывалось, что дистанционная торговля лекарствами - нормальная практика для многих стран мира, и ее необходимо внедрить и в Украине.

С этим согласен и председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых, который также присутствовал на круглом столе. По его словам, Комитет уже готовит изменения в Закон "О лекарственных средствах", которыми планируется закрепить онлайн-торговлю медикаментами законодательно, а также разрабатывается нормативная база. Поскольку необходимо не только разрешить торговлю, но и прописать зоны ответственности участников процесса, сделать невозможной или максимально уменьшить попадание к пациенту фальшивых, контрафактных или просроченных препаратов, избежать самолечения пациентов рецептурными лекарствами. Одним из вариантов решения является электронный рецепт.

Как сообщил Сергей Кузьминых, предложенные изменения будут внесены на рассмотрение Парламента на осенней сессии.