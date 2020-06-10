Дистанційну торгівлю ліками хочуть закріпити в законодавстві

Учасники фармринку, поштові оператори, сервіси з доставки та страхові компанії пропонують закріпити в законодавстві дистанційну торгівлю лікарськими засобами.

Про це йшлося сьогодні під час круглого столу "Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з українським законодавством торгувати медикаментами можуть тільки ті, хто має ліцензію на роздрібну торгівлю - переважно аптеки й аптечні мережі. На період дії карантину Кабінет Міністрів України дозволив поштовим операторам доставляти ліки. Послуга виявилася настільки затребуваною і зручною для всіх учасників процесу, що учасники ринку пропонують закріпити цей формат торгівлі законодавчо.

Як зазначила директор з продажу компанії "Нова пошта" Олеся Копчук, "проаналізувавши перші підсумки доставок, ми дійшли висновку, що за допомогою послуги українці дістають доступ до великого вибору оригінальних препаратів, які не завжди можна купити в аптеці біля дому. На сьогодні ми доставили по всій країні вже близько 70 тис. посилок із медикаментами ".

За її словами, для компанії доставка медикаментів - стандартний процес і ніяких специфічних проблем не виникало: "Зокрема, і з препаратами, які вимагають дотримання температурного режиму зберігання. Від травня ми запустили відправку препаратів у термобоксах, які підтримують температуру від 3 до 8ᴼ С. Ми готові налаштовувати власні процеси і масштабуватися відповідно до потреб населення ".

Читайте також: Спілка українських підприємців просить Прем'єр-міністра узаконити поштову доставку ліків

Однак, вважає Олеся Копчук, необхідним є зважений бізнес-підхід до вирішення цієї проблеми: "Було б дуже добре, якби уряд затвердив порядок дистанційного продажу ліків і поштової доставки".

Учасники круглого столу зазначали, що проблеми придбання медикаментів, із якими під час карантину зіткнулися майже всі, відчували дуже багато громадян і доти. Це не тільки жителі віддалених сіл, де взагалі немає аптеки, а й самотні хронічні хворі, ті, хто обмежений у пересуванні (наприклад, людина зламала ногу), матері з маленькими дітьми. Дистанційна купівля ліків позбавляє людей потреби ходити в аптеку, а іноді й не одну, що особливо актуально в період епідемії. Зручно і просто знайти потрібні ліки в будь-якій аптеці країни й замовити їх доставку.

Також було зазначено, що дистанційна торгівля ліками - нормальна практика для багатьох країн світу і її необхідно впровадити і в Україні.

Із цим згоден і голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Сергій Кузьміних, який також був присутній на круглому столі. За його словами, Комітет уже готує зміни до Закону "Про лікарські засоби", якими планують закріпити онлайн-торгівлю медикаментами законодавчо, а також розробляється нормативна база. Оскільки необхідно не тільки дозволити торгівлю, а й прописати зони відповідальності учасників процесу, унеможливити або максимально зменшити потрапляння до пацієнта фальшивих, контрафактних або прострочених препаратів, уникнути самолікування пацієнтів рецептурними ліками. Одним із варіантів вирішення питання є електронний рецепт.

Як повідомив Сергій Кузьміних, запропоновані зміни будуть внесені на розгляд парламенту на осінній сесії.