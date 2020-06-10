Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как Игорь Коломойский вместе с Виктором Медведчуком и Юлией Тимошенко объединились против Международного валютного фонда.
МВФ наконец одобрил выстраданную программу кредитования для Украины на пять миллиардов долларов. И уже скоро поступят первые два миллиарда долларов транша. Казалось бы, хорошая новость. Но обрадовались ей не все.
Кто сделал все для того, чтобы Украина этот кредит не получила? Что общего у олигарха Игоря Коломойского, любителя России Виктора Медведчука и вечной оппозиционерки Юлии Тимошенко?
Почему они до последней секунды сомневались в том, что МВФ даст Украине кредит? Как еще они пугать украинцев и почему это связано с местными выборами?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
вот кого я презираю, так это журнашлюх. особенно с большими откормлеными ряхами)))
я смотрю журнашлюхе буткевичу баба юля опять в ботинки сделала пи-пи)))))
Закона против брехни тоже нету. Это не штаты. Был бы закон Юлька давно стала бы миллиардершей только на судебных исках.
Тільки не треба відволікатись, всралась все одно Юля. Бо хто ще?
Если бы он был за Украину, то его бензин был бы самым дешёвым.
А Буткевич меня разочаровал.Если он не разобрался,кто такая Юля Тимошенко,значит он хреновый журналист.Юля для меня стала как определяющий маркер.Если человек на неё "катит бочку",значит в политике он лузер.
В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT
https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
Ще пів року тому не продихнути ту від них було.
А тут щось щезли.
мєртвєчук знаєт как
чєрєз 7 (семь) офшор-прокладок Г+Г
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1270796676467429377 22 ч
Там история такая.
Суркис продал/передал Марченко (жена Медведчука) Bolvik Ventures Ltd - офшорную компанию-конечного собственника 24,66% "1+1" и 24,51% "2+2".
Т.к. "плюсы" - ООО, то теоретически влиять на них Медведчук не может, практически - может попортить жизнь.
Цепочка собственности впечатляет:
кипрский траст владеет LTD на Виргинских островах,
владеющей почти-половиной LTD на Сент Китс и Невис,
владеющей почти-половиной LTD на Кипре,
владеющей нидерландской ООО,
владеющей кипрской LTD и украинской ООО,
владеющей "Гравис-кино" ("2+2"),
...который за шиворот треплет кота,
который пугает и ловит синицу,
которая часто ворует пшеницу,
которая в черном чулане хранится
в доме, который построил Григорий Суркис...
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Нє, це вкрали Пінчук з Ахметовим, а Юля в них забрала і дала в Україну 5 млрд. дол. Але все одно Вонаукраланашефсьо
Расскажи это агенту Кремля Януковощу,который посадил её на 7 лет.
Чтобы у них была вся власть и полная безнаказанность:
чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
Процветающая Украина им не нужна.
Большая часть народа читает только заголовки, если кто не понял о чем я.
Иначе не выдвигала бы вместо себя облажавшуюся Надю Савченко.
А теперь она хватается за путинского кума и Беню, чтобы изобразить активнсть.
И только петя - патриот.
Тому, я пишу, писав і буду писати що, жоки українці не створять свої реальні ідеологічні партії, вони будуть вибирати з запропонованих їм списків тих самих осіб.
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.