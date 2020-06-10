Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как Игорь Коломойский вместе с Виктором Медведчуком и Юлией Тимошенко объединились против Международного валютного фонда.

МВФ наконец одобрил выстраданную программу кредитования для Украины на пять миллиардов долларов. И уже скоро поступят первые два миллиарда долларов транша. Казалось бы, хорошая новость. Но обрадовались ей не все.

Кто сделал все для того, чтобы Украина этот кредит не получила? Что общего у олигарха Игоря Коломойского, любителя России Виктора Медведчука и вечной оппозиционерки Юлии Тимошенко?

Почему они до последней секунды сомневались в том, что МВФ даст Украине кредит? Как еще они пугать украинцев и почему это связано с местными выборами?

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