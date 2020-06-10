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Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как Игорь Коломойский вместе с Виктором Медведчуком и Юлией Тимошенко объединились против Международного валютного фонда.

 МВФ наконец одобрил выстраданную программу кредитования для Украины на пять миллиардов долларов. И уже скоро поступят первые два миллиарда долларов транша. Казалось бы, хорошая новость. Но обрадовались ей не все.

Кто сделал все для того, чтобы Украина этот кредит не получила? Что общего у олигарха Игоря Коломойского, любителя России Виктора Медведчука и вечной оппозиционерки Юлии Тимошенко?

Почему они до последней секунды сомневались в том, что МВФ даст Украине кредит? Как еще они пугать украинцев и почему это связано с местными выборами?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Медведчук Виктор (1789) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+60
Вот теперь все стало на свои места. 24,66% акций телеканала "1+1" принадлежат оффшорной компании Медведчука. Теперь с уверенностью можно говорить что проект "Слуга народа" - это информационная спецоперация российских спецслужб
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10.06.2020 20:12
+40
так и покупают не за 5 мин... переговоры могут идти месяцами, но суть всего - одна: СОВМЕСТНЫЕ действия бени и мертведчука по продвижению вислюка... информационная спецоперация российских спецслужб
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10.06.2020 20:27
+39
Они объединились значительно раньше против Украины.
Плохо, что журналисты, в своем большинстве, не хотели это видеть полтора-два года назад и почти единогласно вещали "Хуже не будет!".

Вы "сделали" Украину вместе.
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10.06.2020 20:15
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Молодшого Михайла хрестив.
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10.06.2020 21:51 Ответить
ай вей який ще біном Ньютона? бєня+юдя+ мєдвєдчук це ж типова моноетнічна мішпуха
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10.06.2020 21:05 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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10.06.2020 21:06 Ответить
Не болтайте ногами, Юля никогда не была против кредита МВФ . а вот против условий и бездумного соглашательства, таки да
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10.06.2020 21:06 Ответить
Зе команда отключила атомные станции и включив дорогую ахмэткину электроэнергию и приняла антиБенин закон по Привату и взяла кредит у МВФ, хотя Беня против. Но почему-то нам рассказывают и хотят убедить, что Зе олигарх енто всё таки Беня,
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10.06.2020 21:12 Ответить
Вот вот, есть куча фактов что Зеля не за Беню играет, но соя упрямо это толдычит.
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10.06.2020 21:18 Ответить
количество идиотов в стране на один квадратный метр просто неимоверное)))) особенно это видно по коментам на цензоре))))
вот кого я презираю, так это журнашлюх. особенно с большими откормлеными ряхами)))

я смотрю журнашлюхе буткевичу баба юля опять в ботинки сделала пи-пи)))))
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10.06.2020 21:27 Ответить
В Украине нет независимых журналистов. Что оплатили, то они и брешут.
Закона против брехни тоже нету. Это не штаты. Был бы закон Юлька давно стала бы миллиардершей только на судебных исках.
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11.06.2020 12:16 Ответить
вже б давно сиділа
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12.06.2020 10:18 Ответить
Просто припинили "шифруватися", та й по всьому
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10.06.2020 21:33 Ответить
На Коломойского в США целый пакет уголовных дел.
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10.06.2020 21:34 Ответить
Коломойський - це геополітика. Раша і США вже давно розділили Україну, а тут Бєня з своїми добробатами поломав всі ці плани. От на нього і летять стріли.
Тільки не треба відволікатись, всралась все одно Юля. Бо хто ще?
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10.06.2020 21:48 Ответить
Беня защищал свою Менору, а не Украину.
Если бы он был за Украину, то его бензин был бы самым дешёвым.
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10.06.2020 22:34 Ответить
Дорога ложка до обіду. Але ніхто не рахував всього іншого, що Бєня постачав фронту. Він і Корбан не торгувались, коли треба було щось негайно. Тому важливий результат. І результат є.
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10.06.2020 22:48 Ответить
щоб часом
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12.06.2020 10:19 Ответить
Ваня писав протокол, як США і Раша ділили Україну? Це ж треба мати такий порок Ванюхи? Хто так Ваню налякав? Параша може щось там ділити, а США має велику силу і ще більший розум, щоб не займатися злочином. Беніні добробати зробили Україні Іловайськ, бо дуже кортіло забрати все, що тимчасово лежало нічийне. Щирий українець Беня за Україну не думав і ніколи думати не буде, він приїхав сюди займатися розбоєм і шахраством. Патріотизмом прикривався, а сам домовлявся з кацапами, щоб дали йому територію де можна доїти українців і вивісити прапор параші.
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11.06.2020 15:58 Ответить
Блін. Знову Вонаукраланашефсьо. Це вже вкотрий раз? Не Юля, а прямо головна "невістка" країни, яка знову "всралась", хтоб що не вкрав.
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10.06.2020 21:42 Ответить
Лохторат обречён быть жертвой предвыборных технологий и жить постоянно в дерьме,ибо учиться мыслить он не желает,за что наказывается низким уровнем жизни.
А Буткевич меня разочаровал.Если он не разобрался,кто такая Юля Тимошенко,значит он хреновый журналист.Юля для меня стала как определяющий маркер.Если человек на неё "катит бочку",значит в политике он лузер.
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11.06.2020 10:46 Ответить
іванья, а за які гроші її дочка в США живе і за які гроші вілла куплена, вона ж і дня ніде не працювала, чи бать продав свої ферми по вирощуванню куріпок і купив?
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12.06.2020 10:21 Ответить
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:45 Ответить
Трампик принлашает **** на G7...
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10.06.2020 22:24 Ответить
угу.. щас вылезет оно из бункера и поедет
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10.06.2020 22:36 Ответить
Де всі зебіли поділися?
Ще пів року тому не продихнути ту від них було.
А тут щось щезли.
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10.06.2020 22:08 Ответить
Шановний, маю надію що тепер вам дихається вільно? Тут залишились майже тільки ваші однодумці, котрі на все що відбувається в країні пишуть "Зрада!".
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11.06.2020 08:45 Ответить
Медведчук + Коломойський. Як кум Путіна і Зе-олігарх об'єдналися проти МВФ - Цензор.НЕТ 4702
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10.06.2020 22:14 Ответить
за всьо проплачєно золотом партії
мєртвєчук знаєт как
чєрєз 7 (семь) офшор-прокладок Г+Г

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1270796676467429377 22 ч

Там история такая.
Суркис продал/передал Марченко (жена Медведчука) Bolvik Ventures Ltd - офшорную компанию-конечного собственника 24,66% "1+1" и 24,51% "2+2".
Т.к. "плюсы" - ООО, то теоретически влиять на них Медведчук не может, практически - может попортить жизнь.

Цепочка собственности впечатляет:
кипрский траст владеет LTD на Виргинских островах,
владеющей почти-половиной LTD на Сент Китс и Невис,
владеющей почти-половиной LTD на Кипре,
владеющей нидерландской ООО,
владеющей кипрской LTD и украинской ООО,
владеющей "Гравис-кино" ("2+2"),

...который за шиворот треплет кота,
который пугает и ловит синицу,
которая часто ворует пшеницу,
которая в черном чулане хранится
в доме, который построил Григорий Суркис...
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11.06.2020 21:08 Ответить
Юля - агент Кремля.
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10.06.2020 22:17 Ответить
не новость!
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10.06.2020 22:25 Ответить
Юля - лучший премьер за всю историю Украины!!
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10.06.2020 22:37 Ответить
Юля вкрала Криворіжсталь!
-----------------------
Нє, це вкрали Пінчук з Ахметовим, а Юля в них забрала і дала в Україну 5 млрд. дол. Але все одно Вонаукраланашефсьо
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10.06.2020 23:15 Ответить
то забирайте до себе на підарасію
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12.06.2020 10:23 Ответить
І не тільки. Юля - агент інопланетян. Це вона Марс у червоне пофарбувала(навіщо?) і весь Місяць кратерами понівичила. А був такий рівненький гладенький. А найгірше - Юля змушувала Пєцю красти і брехати. Він довго пручавсь, але потім,знесилений, здався
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10.06.2020 23:22 Ответить
оце то тебе штирить, вечірній намаз в секті вОни пройшов тобі якоїсь дурі вкололи тебе гребе.
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12.06.2020 10:25 Ответить
Юля - агент Кремля

Расскажи это агенту Кремля Януковощу,который посадил её на 7 лет.
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11.06.2020 10:48 Ответить
вОна не досиділа, її в наступники овоча готували. і взагаліто вОна не сиділа, а комедію ломала.
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12.06.2020 10:26 Ответить
А что странного, что они вместе? Они всегда были за одно.
Чтобы у них была вся власть и полная безнаказанность:
чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
Процветающая Украина им не нужна.
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10.06.2020 22:36 Ответить
А кому за 30 лет она была нужна?
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10.06.2020 22:38 Ответить
Мишача метушня. Колаборанти *********, кому віддатися - Рашці чи МВФ...
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10.06.2020 22:48 Ответить
Бий російських окупантів і їх посібників.... Доки українці ще терпітимуть кацабських виродків???
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10.06.2020 22:50 Ответить
Эти две гниды или землю должны жрать давно или на нарах гнить.Импотенты у власти.
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10.06.2020 23:02 Ответить
Как Цензор раскорячился, чтобы Йулю из заголовка убрать, а?
Большая часть народа читает только заголовки, если кто не понял о чем я.
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10.06.2020 23:07 Ответить
Це стратегія така. Гуляє, наприклад, нульовий цап Старі Дед по українським сайтам, гадить, ніхто йому - нічого не каже. Цап вже хотів і на Цензор нагадити, штани зняв, надувся, а тут - БАЦ!, - Юля!!!
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10.06.2020 23:29 Ответить
Юля знает, что она политический мрець.
Иначе не выдвигала бы вместо себя облажавшуюся Надю Савченко.
А теперь она хватается за путинского кума и Беню, чтобы изобразить активнсть.
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11.06.2020 06:33 Ответить
петя идёт за ней.
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11.06.2020 07:32 Ответить
вони всі повинні йти в тюрму
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12.06.2020 10:40 Ответить
Вокруг одни враги.
И только петя - патриот.
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11.06.2020 07:30 Ответить
Чтобы не допустить Тимошенко ко второму туру выборов, была запущена безпрецендентная кампания по оттягиванию голосов: двойник ЮВТ, Смешко, Литвиненко и еще 40 кандидатов (среди них известные люди). Порошенко не боялся во втором туре Зеленского, считая, что "порвет" клоуна, но народ в своем большинстве, видя такую грязную игру, готов был голосовать за кого-угодно, но только не за Порошенко. Пусть не обольщается Зеленский - это не за голосовали, а против.
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11.06.2020 07:33 Ответить
але ж за тЮльку не голосували, бо вОна ще більше лайно, якась дурна тенденція між купами лайна обирати, замість нормальної людини, так ні одним капітельманша, іншим порох, а зебіли всім на зло обрали шмарклю.
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12.06.2020 10:42 Ответить
Не люблю вот 'смотреть'. Читать быстрее.
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11.06.2020 07:39 Ответить
тоді читай Татьяна Флай може там про твого сцаря х..ла пишуть
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12.06.2020 10:43 Ответить
медведчук напомню кум не только ***** но и сывого гетьмана
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11.06.2020 07:44 Ответить
Всі вони одну мамку сосали.
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11.06.2020 11:05 Ответить
Интересно, а на кого работает автор этого видео?
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11.06.2020 08:05 Ответить
О знов почали язикопляску))))) Люди та ви що не знаєте ..??? Юля завжди була лобісткою чиїхось інтересів а не людей... Шо ж ви як малі діти.. Вона і в місцеві вибори лізе тому що хоче підняти свої можливості в цьому питанні.. ні більше ні менше. Все. А з отіми двома гандурасцями ізраільського і російського походження так для Вас люди не повинно бути проблеми розуміти що до чого їх в загалі ви не інтересуєте їм важлива гра і влада..а ви народ дрисировані(есперементальні) миші.. І вони вороги народу по всі аспектам як що тільки вони не залишать втручатись в політику і просто будуть займатись бізнесом за общіми правилами по закону і моралі. А до того це ворог номер два для народу. Багата людина старше 50 в Україні це на 98 % ворюга або хабарник або шістка у криши а дуже багата людина В Україні це 100% це взагалі все перечислене та ще і вбивця прямий або косвений громадян України і взагалі кращеб їм не існувати в світі без них булоб краще.
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11.06.2020 08:32 Ответить
Україні потрібні чесні і богаті люди а не гандурасці з капустой і мертвою душонкой
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11.06.2020 08:35 Ответить
В Україні це, оксюморон. За визначенням, людина тут не може бути одночасно чесною і богатою. Чим богатша людина, тим вона підліша і злочинніша.
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11.06.2020 11:03 Ответить
Може. Але це рідкість як що не одиничні випадки. Єдиноріг є серед усіх випадків падіння людини...просто ви про них не хочете знати бо це важко бути чесним та багатим а всім хочется зразу гоп і з грязі в князі раз вкрав і далі ти свій серед своїх 98%)))) Демогогія? Так але честність може виправити цю планету і Україну. А достаток зразуже прийде за нею... і він не приведе за собою поганих наслідків я це робить воровство і хабарництво. )))))
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11.06.2020 12:50 Ответить
Чому я не вірю в єдинорогів? Тому що, якщо навіть стане єдиноріг президентом то, повинен мати команду таких же єдинорогів, а по факту у нас навіть одного наука не відкрила.
Тому, я пишу, писав і буду писати що, жоки українці не створять свої реальні ідеологічні партії, вони будуть вибирати з запропонованих їм списків тих самих осіб.
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11.06.2020 13:03 Ответить
Видимо, у порохозелеботов сильно подгорает, коль снова взялись за селекцию ежа и ужа.
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11.06.2020 08:58 Ответить
Всі вони однакові і боряться виключно за свої інтереси. тільки одні ківають на Ахмєтова з Порошенко, інші на Коломойсбкого з Медведчуком, треті на Льовочкіна з Мураєвим. А проблема вся в тому що, ресурсів вже не залишилося і товстозаді вимушені віджимати їх один у другого. Питання не в кредиті МВФ, а в тому, хто їх буде ділити. Весь цей лайномьот визваний виключною жадібністю серед головних "акціонерів" держави.
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11.06.2020 11:01 Ответить
Нужно поблагодарить ребят типа Шабунина, и Нардепов прошлого созыва, благодаря которым был разработан и принят соответствующий Законы "Про НАЗК" и "Про запобігання корупції".
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.
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11.06.2020 11:17 Ответить
Медведчук + Коломойський. Як кум Путіна і Зе-олігарх об'єдналися проти МВФ - Цензор.НЕТ 281
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11.06.2020 16:20 Ответить
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