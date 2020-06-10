Медведчук + Коломойський. Як кум Путіна і Зе-олігарх об'єдналися проти МВФ. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич досліджує, як Ігор Коломойський разом із Віктором Медведчуком і Юлією Тимошенко об'єдналися проти Міжнародного валютного фонду.

МВФ нарешті схвалив вистраждану програму кредитування для України на п'ять мільярдів доларів. І вже скоро надійдуть перші два мільярди доларів траншу. Здавалося б, гарна новина. Але зраділи їй не всі.

Хто зробив усе для того, щоб Україна цей кредит не отримала? Що спільного в олігарха Ігоря Коломойського, любителя Росії Віктора Медведчука і вічної опозиціонерки Юлії Тимошенко?

Чому вони до останньої секунди сумнівалися в тому, що МВФ дасть Україні кредит? Як ще вони лякали українців і чому це пов'язано з місцевими виборами?

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