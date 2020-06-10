Кабмин поддержал инициативу МИД об упрощении получения украинских виз, - Кулеба
Кабинет министров Украины в среду поддержал инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников.
Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба МИД Украины процитировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих ", -
В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).
В МИД подчеркнули, что приведение процедуры к лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.
Поддержанная правительством инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.
Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.
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😃
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