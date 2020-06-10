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Кабмин поддержал инициативу МИД об упрощении получения украинских виз, - Кулеба

Кабмин поддержал инициативу МИД об упрощении получения украинских виз, - Кулеба

Кабинет министров Украины в среду поддержал инициативу Министерства иностранных дел Украины, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба МИД Украины процитировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих ", -  

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

В МИД подчеркнули, что приведение процедуры к лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Поддержанная правительством инициатива МИД предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.

Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба

Автор: 

виза (1238) МИД (6948) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:43
+2
Что за грамотеи, : визі:.
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10.06.2020 21:33
+2
Тобто усі росіяни будуть задоволені?
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10.06.2020 21:36
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Что за грамотеи, : визі:.
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10.06.2020 21:33 Ответить
так вроде к нам вызи не нужны?
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10.06.2020 21:57 Ответить
Кулеба так выглядит, как клон Зеленского и Садового. И такой же инициативный.
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10.06.2020 21:34 Ответить
Тобто усі росіяни будуть задоволені?
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10.06.2020 21:36 Ответить
ну вот теперь всё стало проще.
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10.06.2020 21:36 Ответить
делает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, - это для каких иностранцев из африканских стран и азии ?так как со всеми развитыми странами со США ,ЕС,Канадой большинство стран бывшего совка у нас безвизовый режим для их граждан в Украину даже с Англией везвизовый для их а нам как раз виза нужна, наверное для китайцев так сомневаюсь чтоб они отменили нам
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10.06.2020 21:39 Ответить
А для расии какда вызи введут?
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10.06.2020 21:41 Ответить
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:43 Ответить
Дивно! Не думаю, що отримання візи України складніше, ніж візи до США... Але чому у США все одно їдуть, а до України - ні? Може не в процедурі видачі віз проблема?
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10.06.2020 21:50 Ответить
Канєшна, земельку нада скупить..
Кто галасавали?
ЗЕ и ПОПа...
😃
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10.06.2020 21:57 Ответить
получения украинской визі - це що?



прийшла пора ЗеБiльних проФФесiоналiв...




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10.06.2020 21:59 Ответить
Пока будет в Украине править олигархат, выедут все креативные и здравомыслящие.
Останется в Украине только контролируемое быдло.
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10.06.2020 22:01 Ответить
Куда еще больше упрощать визы? Украина и так уже превратилась в проходной двор. В Одессе черножопые за каждым углом.
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11.06.2020 01:04 Ответить
 
 