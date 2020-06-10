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Кабмін підтримав ініціативу МЗС щодо спрощення отримання українських віз, - Кулеба

Кабмін підтримав ініціативу МЗС щодо спрощення отримання українських віз, - Кулеба

Кабінет Міністрів України у середу підтримав ініціативу Міністерства закордонних справ України, яка зробить оформлення українських віз для іноземців зручним і сучасним, а також підвищить безпеку подорожуючих.

Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба МЗС України процитувала слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Знайомство з Україною іноземця, який планує подорож, починається з отримання української візи. Іноді це взагалі перша зустріч з Україною. Враження від цієї зустрічі повинні бути якомога більш позитивними. Це має бути зустріч із сучасною прогресивною країною. Водночас, нова процедура також підвищить рівень безпеки подорожуючих", - заявив Дмитро Кулеба.

Зокрема, нововведення дозволять закордонним дипломатичним установам оформлювати українські візи з використанням сучасних цифрових технологій збору біометричної інформації (відцифрованих відбитків пальців рук та відцифрованого образу обличчя).

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У МЗС підкреслили, що приведення процедури до найкращих світових стандартів дозволить гармонізувати законодавство у міграційній сфері та підвищить зручність і безпеку подорожей іноземців до України. Зміни також оптимізують взаємодію МЗС з іншими державними органами.

Підтримана урядом ініціатива МЗС передбачає внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Найближчим часом відповідний проєкт Закону буде внесений на розгляд Верховної Ради України, запевнили в міністерстві.

Також МЗС повідомило, що продовжує працювати над цифровізацією консульських послуг та удосконаленням візових процедур задля безпеки і комфорту подорожуючих.

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Автор: 

віза (732) МЗС (4121) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:43
+2
Что за грамотеи, : визі:.
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10.06.2020 21:33
+2
Тобто усі росіяни будуть задоволені?
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10.06.2020 21:36
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Что за грамотеи, : визі:.
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10.06.2020 21:33 Відповісти
так вроде к нам вызи не нужны?
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10.06.2020 21:57 Відповісти
Кулеба так выглядит, как клон Зеленского и Садового. И такой же инициативный.
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10.06.2020 21:34 Відповісти
Тобто усі росіяни будуть задоволені?
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10.06.2020 21:36 Відповісти
ну вот теперь всё стало проще.
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10.06.2020 21:36 Відповісти
делает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, - это для каких иностранцев из африканских стран и азии ?так как со всеми развитыми странами со США ,ЕС,Канадой большинство стран бывшего совка у нас безвизовый режим для их граждан в Украину даже с Англией везвизовый для их а нам как раз виза нужна, наверное для китайцев так сомневаюсь чтоб они отменили нам
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10.06.2020 21:39 Відповісти
А для расии какда вызи введут?
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10.06.2020 21:41 Відповісти
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:43 Відповісти
Дивно! Не думаю, що отримання візи України складніше, ніж візи до США... Але чому у США все одно їдуть, а до України - ні? Може не в процедурі видачі віз проблема?
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10.06.2020 21:50 Відповісти
Канєшна, земельку нада скупить..
Кто галасавали?
ЗЕ и ПОПа...
😃
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10.06.2020 21:57 Відповісти
получения украинской визі - це що?



прийшла пора ЗеБiльних проФФесiоналiв...




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10.06.2020 21:59 Відповісти
Пока будет в Украине править олигархат, выедут все креативные и здравомыслящие.
Останется в Украине только контролируемое быдло.
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10.06.2020 22:01 Відповісти
Куда еще больше упрощать визы? Украина и так уже превратилась в проходной двор. В Одессе черножопые за каждым углом.
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11.06.2020 01:04 Відповісти
 
 