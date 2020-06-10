Кабмін підтримав ініціативу МЗС щодо спрощення отримання українських віз, - Кулеба
Кабінет Міністрів України у середу підтримав ініціативу Міністерства закордонних справ України, яка зробить оформлення українських віз для іноземців зручним і сучасним, а також підвищить безпеку подорожуючих.
Як передає Цензор.НЕТ, пресслужба МЗС України процитувала слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Знайомство з Україною іноземця, який планує подорож, починається з отримання української візи. Іноді це взагалі перша зустріч з Україною. Враження від цієї зустрічі повинні бути якомога більш позитивними. Це має бути зустріч із сучасною прогресивною країною. Водночас, нова процедура також підвищить рівень безпеки подорожуючих", - заявив Дмитро Кулеба.
Зокрема, нововведення дозволять закордонним дипломатичним установам оформлювати українські візи з використанням сучасних цифрових технологій збору біометричної інформації (відцифрованих відбитків пальців рук та відцифрованого образу обличчя).
У МЗС підкреслили, що приведення процедури до найкращих світових стандартів дозволить гармонізувати законодавство у міграційній сфері та підвищить зручність і безпеку подорожей іноземців до України. Зміни також оптимізують взаємодію МЗС з іншими державними органами.
Підтримана урядом ініціатива МЗС передбачає внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Найближчим часом відповідний проєкт Закону буде внесений на розгляд Верховної Ради України, запевнили в міністерстві.
Також МЗС повідомило, що продовжує працювати над цифровізацією консульських послуг та удосконаленням візових процедур задля безпеки і комфорту подорожуючих.
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