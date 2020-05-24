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Чехія відновлює видачу віз українським заробітчанам

Чехія відновлює видачу віз українським заробітчанам

Чеські диппредставництва в Україні відновлюють прийом заявок на видачу віз окремим категоріям працівників з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Чехії.

Генконсульство Чехії у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ із наступного тижня.

Видавати будуть насамперед сезонні робочі візи, зазначили у відомстві. Також заявку на отримання візи зможуть подати медики, соціальні працівники та вчені.

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"Після серії переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Мета полягає в тому, щоб допомогти чеській системі охорони здоров'я і сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників із-за кордону", - зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.

Також на території Чехії зможуть подати заяву на продовження тимчасового проживання студенти та їхні родичі, які зараз мешкають у країні.

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Подати документи через візові центри в Україні наразі неможливо, бо українська влада ще не дозволила їм працювати через карантин.

Автор: 

віза (732) Чехія (1609) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+10
Батраки это те которые в Украине пашут за миску баланды на хозяина, иначе не назовёшь, ведь средняя зарплата в 300 евро в стране это фактически работа за еду в нынешних условиях, при нынешних ценах и тарифах.
А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
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24.05.2020 12:24
+4
Ну ти якось забув сказати як Бубачка повернув заробітчан в Україну! Ну просто як в передвиборчих баснях.
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24.05.2020 12:21
+3
Ось це б питання та потерпілому шостому на нещодавній пресконференції...
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24.05.2020 12:28
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А що на це скаже наще МЗС?
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24.05.2020 11:51 Відповісти
Ну правильно. Приехали сюда гастарбайтеры, заразу свою раструсили, пересидели епидемию и обратно арбайтен в Польшу и Чехию на благо економики ЕС
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24.05.2020 12:13 Відповісти
Ну ти якось забув сказати як Бубачка повернув заробітчан в Україну! Ну просто як в передвиборчих баснях.
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24.05.2020 12:21 Відповісти
Чехи знов потребують батраків.
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24.05.2020 12:18 Відповісти
Батраки это те которые в Украине пашут за миску баланды на хозяина, иначе не назовёшь, ведь средняя зарплата в 300 евро в стране это фактически работа за еду в нынешних условиях, при нынешних ценах и тарифах.
А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
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24.05.2020 12:24 Відповісти
Ось це б питання та потерпілому шостому на нещодавній пресконференції...
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24.05.2020 12:28 Відповісти
Пів шостому ...
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24.05.2020 12:37 Відповісти
А пенсії їхнім батькам платяться звідки?
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24.05.2020 12:34 Відповісти
З порізаних на брухт заводів . Бо це ніякі не пенсії , це мізєр .
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24.05.2020 15:16 Відповісти
Ога, а ще садики, школи та субсидії. Чи не так? Бо "він там працює". І? А ТУТ, їх діти ходять в садки та школи, за які МИ платимо податки, працюють полція, медицина, пожежники і т.д. На це все треба гроші.
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24.05.2020 18:04 Відповісти
Чому ви вирішили що ЇХ діти живуть ТУТ . Якщо старого не влаштовує злодійська оплата праці , то молодого - тим більше . Едина різниця , що старе їде на заробітки , а молоде - виключно на ПМЖ . Бо старе хоч має хату , його хоч щось тримає . А в ммолодого тільки смартфон , блайзер і кросовки . Ну і вільне володіння англійською .
Тому ви не праві .
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24.05.2020 18:58 Відповісти
Я ЗА, щоб люди заробляли, АЛЕ пенсію їм потім НЕХЕР платити українську. Це раз. Друге, вони також мають платити податки. Нехай 3%, але мають.
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24.05.2020 19:03 Відповісти
Не треба придумувати ровер . Просто створюйте робоччі місця з чесною європейською зарплатою . Якщо цього не робити , кормова база буде постійно зменшуватись , роблячи вас все більш агресивними . Можна урізати видатки , але це не збільшить дохід . Можна пробувати залізти в кишені заробітчан , але це тільки збільшить відсоток емігрантів , до яких руки злодіїв вже не дотягнуться . Як не крути , а треба самим щось починати робити . Ну і починати чесно платити достойну зарплату людям .
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24.05.2020 19:12 Відповісти
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
Те батрачат и там и тут, просто там платят больше. Но это эмоции - по делу идет переток рабсилы туда, где ей лучше, мало чем отличающийся от миграции внутри региона, страны.
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24.05.2020 18:12 Відповісти
Да нахрен нам вообще тогда своя страна, давай землю продадим, а сами поедем горбатится по всему свету. А , я забыл, землю уже продаём, ну, тогда можно уже и уезжать. Воевать тоже не нужно, предложите ***** выкупить Донбасс и дело с концом.
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24.05.2020 19:46 Відповісти
там бомжевать наверно лучче чем в укре..тут только бутылки найдешь и голубей ..еще галки летают а там евры в фонтане...норм...))
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24.05.2020 12:34 Відповісти
дайте две
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24.05.2020 12:33 Відповісти
До дупи та чеська віза , всього на 3 місяці . То не встигнеш приїхати , а вже треба повертатися . Більше прокатаєш ніж заробиш . Мільйони українців хочуть нормально жити і працювати , а не шастати туди-сюди , створюючи тлуми на кордоні . Якби дійсно була б проблема з роботягами , давали б робочу візу на 10-15 років з можливістю продовження (постійне перебування) і людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
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24.05.2020 15:13 Відповісти
Якби дійсно була б проблема з роботягами , давали б робочу візу на 10-15 років з можливістю продовження (постійне перебування)

Просто Чехия проводит другую миграционную политику, чем Польша, и там значит труднее получить постоянную визу, тем более ПМЖ.

людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
"Проблемы негров шерифа не волнуют"
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24.05.2020 18:17 Відповісти
Ну то й прапор в руки . Тому я й не їду в Чехію і бігати за візою вартістю в 3 місяці вважаю ідіотизмом , а ринок все сам розставить на свої місця 😁
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24.05.2020 18:49 Відповісти
 
 