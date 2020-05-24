Чехія відновлює видачу віз українським заробітчанам
Чеські диппредставництва в Україні відновлюють прийом заявок на видачу віз окремим категоріям працівників з України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Чехії.
Генконсульство Чехії у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ із наступного тижня.
Видавати будуть насамперед сезонні робочі візи, зазначили у відомстві. Також заявку на отримання візи зможуть подати медики, соціальні працівники та вчені.
"Після серії переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Мета полягає в тому, щоб допомогти чеській системі охорони здоров'я і сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників із-за кордону", - зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.
Також на території Чехії зможуть подати заяву на продовження тимчасового проживання студенти та їхні родичі, які зараз мешкають у країні.
Подати документи через візові центри в Україні наразі неможливо, бо українська влада ще не дозволила їм працювати через карантин.
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А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
Тому ви не праві .
Те батрачат и там и тут, просто там платят больше. Но это эмоции - по делу идет переток рабсилы туда, где ей лучше, мало чем отличающийся от миграции внутри региона, страны.
Просто Чехия проводит другую миграционную политику, чем Польша, и там значит труднее получить постоянную визу, тем более ПМЖ.
людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
"Проблемы негров шерифа не волнуют"