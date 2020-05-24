Чехія відновлює видачу віз українським заробітчанам

Чеські диппредставництва в Україні відновлюють прийом заявок на видачу віз окремим категоріям працівників з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС Чехії.

Генконсульство Чехії у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ із наступного тижня.

Видавати будуть насамперед сезонні робочі візи, зазначили у відомстві. Також заявку на отримання візи зможуть подати медики, соціальні працівники та вчені.

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"Після серії переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Мета полягає в тому, щоб допомогти чеській системі охорони здоров'я і сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників із-за кордону", - зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек.

Також на території Чехії зможуть подати заяву на продовження тимчасового проживання студенти та їхні родичі, які зараз мешкають у країні.

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Подати документи через візові центри в Україні наразі неможливо, бо українська влада ще не дозволила їм працювати через карантин.