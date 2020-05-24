Чехия возобновляет выдачу виз украинским заробитчанам

Чешские диппредставительства в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз отдельным категориям работников из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии.

Генконсульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.

Выдавать будут прежде всего сезонные рабочие визы, отметили в ведомстве. Также заявку на получение визы смогут подать медики, социальные работники и ученые.

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"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы" , - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.

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Подать документы через визовые центры в Украине пока невозможно, потому что украинские власти еще не разрешили их работу из-за карантина.