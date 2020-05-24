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Чехия возобновляет выдачу виз украинским заробитчанам

Чехия возобновляет выдачу виз украинским заробитчанам

Чешские диппредставительства в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз отдельным категориям работников из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии.

Генконсульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.

Выдавать будут прежде всего сезонные рабочие визы, отметили в ведомстве. Также заявку на получение визы смогут подать медики, социальные работники и ученые.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан

"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы" , - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.

Также на Цензор.НЕТ: Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Подать документы через визовые центры в Украине пока невозможно, потому что украинские власти еще не разрешили их работу из-за карантина.

Автор: 

виза (1238) Чехия (1703) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+10
Батраки это те которые в Украине пашут за миску баланды на хозяина, иначе не назовёшь, ведь средняя зарплата в 300 евро в стране это фактически работа за еду в нынешних условиях, при нынешних ценах и тарифах.
А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
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24.05.2020 12:24
+4
Ну ти якось забув сказати як Бубачка повернув заробітчан в Україну! Ну просто як в передвиборчих баснях.
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24.05.2020 12:21
+3
Ось це б питання та потерпілому шостому на нещодавній пресконференції...
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24.05.2020 12:28
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А що на це скаже наще МЗС?
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24.05.2020 11:51 Ответить
Ну правильно. Приехали сюда гастарбайтеры, заразу свою раструсили, пересидели епидемию и обратно арбайтен в Польшу и Чехию на благо економики ЕС
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24.05.2020 12:13 Ответить
Ну ти якось забув сказати як Бубачка повернув заробітчан в Україну! Ну просто як в передвиборчих баснях.
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24.05.2020 12:21 Ответить
Чехи знов потребують батраків.
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24.05.2020 12:18 Ответить
Батраки это те которые в Украине пашут за миску баланды на хозяина, иначе не назовёшь, ведь средняя зарплата в 300 евро в стране это фактически работа за еду в нынешних условиях, при нынешних ценах и тарифах.
А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
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24.05.2020 12:24 Ответить
Ось це б питання та потерпілому шостому на нещодавній пресконференції...
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24.05.2020 12:28 Ответить
Пів шостому ...
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24.05.2020 12:37 Ответить
А пенсії їхнім батькам платяться звідки?
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24.05.2020 12:34 Ответить
З порізаних на брухт заводів . Бо це ніякі не пенсії , це мізєр .
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24.05.2020 15:16 Ответить
Ога, а ще садики, школи та субсидії. Чи не так? Бо "він там працює". І? А ТУТ, їх діти ходять в садки та школи, за які МИ платимо податки, працюють полція, медицина, пожежники і т.д. На це все треба гроші.
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24.05.2020 18:04 Ответить
Чому ви вирішили що ЇХ діти живуть ТУТ . Якщо старого не влаштовує злодійська оплата праці , то молодого - тим більше . Едина різниця , що старе їде на заробітки , а молоде - виключно на ПМЖ . Бо старе хоч має хату , його хоч щось тримає . А в ммолодого тільки смартфон , блайзер і кросовки . Ну і вільне володіння англійською .
Тому ви не праві .
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24.05.2020 18:58 Ответить
Я ЗА, щоб люди заробляли, АЛЕ пенсію їм потім НЕХЕР платити українську. Це раз. Друге, вони також мають платити податки. Нехай 3%, але мають.
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24.05.2020 19:03 Ответить
Не треба придумувати ровер . Просто створюйте робоччі місця з чесною європейською зарплатою . Якщо цього не робити , кормова база буде постійно зменшуватись , роблячи вас все більш агресивними . Можна урізати видатки , але це не збільшить дохід . Можна пробувати залізти в кишені заробітчан , але це тільки збільшить відсоток емігрантів , до яких руки злодіїв вже не дотягнуться . Як не крути , а треба самим щось починати робити . Ну і починати чесно платити достойну зарплату людям .
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24.05.2020 19:12 Ответить
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
Те батрачат и там и тут, просто там платят больше. Но это эмоции - по делу идет переток рабсилы туда, где ей лучше, мало чем отличающийся от миграции внутри региона, страны.
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24.05.2020 18:12 Ответить
Да нахрен нам вообще тогда своя страна, давай землю продадим, а сами поедем горбатится по всему свету. А , я забыл, землю уже продаём, ну, тогда можно уже и уезжать. Воевать тоже не нужно, предложите ***** выкупить Донбасс и дело с концом.
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24.05.2020 19:46 Ответить
там бомжевать наверно лучче чем в укре..тут только бутылки найдешь и голубей ..еще галки летают а там евры в фонтане...норм...))
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24.05.2020 12:34 Ответить
дайте две
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24.05.2020 12:33 Ответить
До дупи та чеська віза , всього на 3 місяці . То не встигнеш приїхати , а вже треба повертатися . Більше прокатаєш ніж заробиш . Мільйони українців хочуть нормально жити і працювати , а не шастати туди-сюди , створюючи тлуми на кордоні . Якби дійсно була б проблема з роботягами , давали б робочу візу на 10-15 років з можливістю продовження (постійне перебування) і людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
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24.05.2020 15:13 Ответить
Якби дійсно була б проблема з роботягами , давали б робочу візу на 10-15 років з можливістю продовження (постійне перебування)

Просто Чехия проводит другую миграционную политику, чем Польша, и там значит труднее получить постоянную визу, тем более ПМЖ.

людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
"Проблемы негров шерифа не волнуют"
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24.05.2020 18:17 Ответить
Ну то й прапор в руки . Тому я й не їду в Чехію і бігати за візою вартістю в 3 місяці вважаю ідіотизмом , а ринок все сам розставить на свої місця 😁
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24.05.2020 18:49 Ответить
 
 