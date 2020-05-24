Чехия возобновляет выдачу виз украинским заробитчанам
Чешские диппредставительства в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз отдельным категориям работников из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии.
Генконсульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.
Выдавать будут прежде всего сезонные рабочие визы, отметили в ведомстве. Также заявку на получение визы смогут подать медики, социальные работники и ученые.
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"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы" , - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.
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Подать документы через визовые центры в Украине пока невозможно, потому что украинские власти еще не разрешили их работу из-за карантина.
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А в Чехии заробитчане имеют в три раза больше.
Так какой смысл батрачить в Украине, если в Чехии платят в три раза больше за аналогичную работу?
Тому ви не праві .
Те батрачат и там и тут, просто там платят больше. Но это эмоции - по делу идет переток рабсилы туда, где ей лучше, мало чем отличающийся от миграции внутри региона, страны.
Просто Чехия проводит другую миграционную политику, чем Польша, и там значит труднее получить постоянную визу, тем более ПМЖ.
людина б могла спокійно працювати , перетягнути сім'ю , а не шастати і годувати посередників .
"Проблемы негров шерифа не волнуют"