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АПК (112) местные бюджеты (37)

Ряд представителей местных властей выступили за предусматриваемую законопроектом №3131 детенизацию АПК

Ряд представителей местных властей выступили за предусматриваемую законопроектом №3131 детенизацию АПК

Местные власти выступили за введение минимальной налоговой выплаты для аграриев и детенизацию АПК, которую предусматривает законопроект №3131.

 Об этом говорят главы объединенных территориальных громад и сельских советов.

"На территории нашей объединенной территориальной громады обрабатывают землю три общества с ограниченной ответственностью, 10 фермерских хозяйств и около 200 фермеров-единоличников. Если говорить о налогах, то систематически и в полном объеме их выплачивают только большие предприятия. Они работают официально и прозрачно. Те, у кого земель меньше, не всегда готовы документировать свою деятельность так, как нам бы того хотелось", рассказывает Юрий Гунько, глава Зоревской ОТГ (Черкасская область).

По его словам, все аграрии должны работать на равных и участвовать в жизни громады.

"Бюджет помогает нам поддерживать в надлежащем состоянии социальную инфраструктуру. Чем больше он будет, тем лучше условия для людей мы сможем создать", добавил он.

С ним согласна Виктория Пипа, глава Мокрокалигорской ОТГ (Черкасская обл.).

"У нас без преувеличения аграрный регион, ведь ни одна из отраслей так не развита, как сельское хозяйство. Цифры говорят сами за себя: 70% поступлений в бюджет громады составляют налоги аграрных предприятий. Благодаря этому мы живем и поддерживаем инфраструктуру", сказала она.

Председатель Роздольского сельсовета Александр Резник напомнил, что налоговые поступления – это основа бюджетов всех уровней.

"Львиная доля налоговых поступлений (на местах) используется на создание комфортных условий проживания в селах, райцентрах и городах областного значения", сказал он.

Как известно, законопроект №3131 предполагает введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, а не введение дополнительного налога. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли. Тех аграриев, которые честно платят налоги, документ не коснется, а вот теневым арендаторам придется легализироваться. Благодаря такому нововведению ОТГ получат минимум 10 – 12 млрд грн налоговых поступлений для развития громад.
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"Как известно, законопроект №3131 предполагает введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, а не введение дополнительного налога. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли. Тех аграриев, которые честно платят налоги, документ не коснется, а вот теневым арендаторам придется легализироваться. Источник: https://censor.net/n3201315"

- А законопроект не предусматривает закрытие общественных организаций при МВД СБ МЧС Прокуратуре, которые каждый год шлют письма о помощи в хозяйства и фермерам??? причём ставка % "помощи" несчастным мусорским, тоже исчисляется от гектаров!!! Интересно когда это бл*дство закончится!!
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11.06.2020 11:02 Ответить
Собирать неналоги с производителей еды? Оригинально!
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11.06.2020 11:04 Ответить
"теневым арендаторам придется легализироваться" Кум здає земельку в аренду, отримує 3% від оцінки землі, зателефонував йому, сказав що тепер він повинен ще десь 2% знайти, бо5-3=2 а він не повірив, каже, ну тоді продам землю, питання кому продасть і за скільки і чи готовий з доходів за земельку податки сплатити, а там , з великої суми ( а не важливо за скільки продали, бо податок з суми оцінки, а там хоч на церкву передали даром) податки сплатити)
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11.06.2020 12:22 Ответить
Великі землевласники рано чи пізно повинні з'їсти дрібних, такі закони буття. Потім їх самих теж життя з'їсть
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11.06.2020 12:26 Ответить
Рентабельными могут быть только фермеры ,у которых более 500 га.Остальных просто съедят бандиты от власти.5% налог от бандитов 4% минимум -арендодателю.,+налог на землю.А мелкие фермеры не имеют полного набора техники и химикатов,как крупные,чтобы получить достойный Урожай.Украинцев хотят выдавить бандиты от власти с родной земли финансово.Бюрократов ОТГ легче убить,чем прокормить.Обюдерут,как липку.Всё под себя гребут.Когда уже нажрутся?Вот это помощь от Зеленского мелким фермерам!
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11.06.2020 13:04 Ответить
Все просто: заставляют продать землю за копейки.
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11.06.2020 14:17 Ответить
 
 