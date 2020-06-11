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АПК (116) місцеві бюджети (284)

Кілька представників місцевої влади виступили за передбачену законопроєктом №3131 детінізацію АПК

Кілька представників місцевої влади виступили за передбачену законопроєктом №3131 детінізацію АПК

Місцева влада виступила за запровадження мінімальної податкової виплати для аграріїв і детінізацію АПК, яку передбачає законопроєкт №3131.

Про це говорять глави об'єднаних територіальних громад та сільських рад.

"На території нашої об'єднаної територіальної громади обробляють землю три товариства з обмеженою відповідальністю, 10 фермерських господарств та близько 200 фермерів-одноосібників. Якщо говорити про податки, то систематично і в повному обсязі їх виплачують тільки великі підприємства. Вони працюють офіційно і прозоро. Ті, у кого земель менше, не завжди готові документувати свою діяльність так, як нам би того хотілося", - розповідає Юрій Гунько, голова Зоревської ОТГ (Черкаська область).

За його словами, всі аграрії мають працювати на рівних і брати участь у житті громади.

"Бюджет допомагає нам підтримувати в належному стані соціальну інфраструктуру. Чим більшим він буде, тим кращі умови для людей ми зможемо створити", - додав він.

З ним згодна Вікторія Піпа, глава Мокрокалігорської ОТГ (Черкаська обл.).

"У нас без перебільшення аграрний регіон, адже жодна з галузей так не розвинена, як сільське господарство. Цифри говорять самі за себе: 70% надходжень до бюджету громади становлять податки аграрних підприємств. Завдяки цьому ми живемо і підтримуємо інфраструктуру", - сказала вона.

Голова Роздольської сільради Олександр Резнік нагадав, що податкові надходження - це основа бюджетів усіх рівнів.

"Левова частка податкових надходжень (на місцях) використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах і містах обласного значення", - сказав він.

Як відомо, законопроєкт №3131 передбачає запровадження мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі сільгосппризначення, а не введення додаткового податку. Розмір виплати становитиме 5% від нормативної вартості землі. Тих аграріїв, які чесно платять податки, документ не торкнеться, а ось тіньовим орендарям доведеться легалізуватися. Завдяки такому нововведенню ОТГ отримають щонайменше 10-12 млрд грн податкових надходжень для розвитку громад.

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"Как известно, законопроект №3131 предполагает введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли сельхозназначения, а не введение дополнительного налога. Размер выплаты будет составлять 5% от нормативной стоимости земли. Тех аграриев, которые честно платят налоги, документ не коснется, а вот теневым арендаторам придется легализироваться. Источник: https://censor.net/n3201315"

- А законопроект не предусматривает закрытие общественных организаций при МВД СБ МЧС Прокуратуре, которые каждый год шлют письма о помощи в хозяйства и фермерам??? причём ставка % "помощи" несчастным мусорским, тоже исчисляется от гектаров!!! Интересно когда это бл*дство закончится!!
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11.06.2020 11:02 Відповісти
Собирать неналоги с производителей еды? Оригинально!
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11.06.2020 11:04 Відповісти
"теневым арендаторам придется легализироваться" Кум здає земельку в аренду, отримує 3% від оцінки землі, зателефонував йому, сказав що тепер він повинен ще десь 2% знайти, бо5-3=2 а він не повірив, каже, ну тоді продам землю, питання кому продасть і за скільки і чи готовий з доходів за земельку податки сплатити, а там , з великої суми ( а не важливо за скільки продали, бо податок з суми оцінки, а там хоч на церкву передали даром) податки сплатити)
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11.06.2020 12:22 Відповісти
Великі землевласники рано чи пізно повинні з'їсти дрібних, такі закони буття. Потім їх самих теж життя з'їсть
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11.06.2020 12:26 Відповісти
Рентабельными могут быть только фермеры ,у которых более 500 га.Остальных просто съедят бандиты от власти.5% налог от бандитов 4% минимум -арендодателю.,+налог на землю.А мелкие фермеры не имеют полного набора техники и химикатов,как крупные,чтобы получить достойный Урожай.Украинцев хотят выдавить бандиты от власти с родной земли финансово.Бюрократов ОТГ легче убить,чем прокормить.Обюдерут,как липку.Всё под себя гребут.Когда уже нажрутся?Вот это помощь от Зеленского мелким фермерам!
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11.06.2020 13:04 Відповісти
Все просто: заставляют продать землю за копейки.
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11.06.2020 14:17 Відповісти
 
 