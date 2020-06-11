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Стерненко (393) Данилюк-Ярмолаева (356)

Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует дело Сергея Стерненко и то, как силовики Владимира Зеленского копают ему электоральную яму.

 В чем дело? Сегодня активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе. Все как обещала в одном из первых интервью генеральный прокурор Ирина Венедиктова и как требовал Андрей Портнов вместе с другими сторонниками "русского мира".

Как в Офисе президента решили обольщать лайт-вату на местных выборах посадками украинских патриотов?

Откуда Андрей Портнов за час до визита Стерненко в СБУ знал все детали объявленных ему подозрений? Кто сливает ему информацию? 

И действительно ли такой уж большой конфликт между Портновым и генпрокурором Венедиктовой, как это пытаются представить?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Топ комментарии
+35
Ватный следует дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? - Цензор.НЕТ 276
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11.06.2020 21:56
+28
Мне одному кажется, шо сивоха в тех же штанях, шо раньше уже обсыкал?
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11.06.2020 22:03
+18
це вже pzidets ?Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? - Цензор.НЕТ 2029
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11.06.2020 22:03
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В сказки Стерненко я не верю! так что харе их цитировать!!
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13.06.2020 15:03 Ответить
Я більш ніж упевнений, що ватна шантрапа, що оточує Зеленського, весь час наспівує "маладєц, Вова, щємі бандєр дальше, народ бєз ума ат тваєво правлєнія". А тупий Зелебобік їм вірить і роздуплиться лише тоді, коли "патріатічєскі настроєні ваєннаслужащіє" повезуть його в мішку в Ростов.
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11.06.2020 22:21 Ответить
Нынче время такое, приходится быть осторожным.
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11.06.2020 22:37 Ответить
Эх Ростов не резиновый
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11.06.2020 22:29 Ответить
Да скажите там, чтоб долго не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.
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11.06.2020 22:31 Ответить
Оно им надо? Гнев патриотов? Доведуть дело в суд и в суде його сольють. Степаненко будет оправдан.
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11.06.2020 22:38 Ответить
А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память.
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11.06.2020 22:40 Ответить
І Степаненка вже судять?
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11.06.2020 23:00 Ответить
Ростов не резиновый.Всех гетьманов не поместит.А ещё Шайтанов добавьте.А в Прессе сколько шайтанов ?Плюнь -не промахнешься.
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11.06.2020 22:39 Ответить
Этот пёс, можно сказать, работает не по специальности.
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11.06.2020 22:47 Ответить
Через три месяца мы победим, будет амнистия .
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11.06.2020 22:53 Ответить
Ватний слід справи Стерненка. Хто хоче отримати політичну вигоду? - Цензор.НЕТ 1369
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11.06.2020 23:34 Ответить
Скоро росіян будуть бити в Україні лише за те що Росія це країна вбивця.
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12.06.2020 00:23 Ответить
А че сразу ватный след? Нормальный такой вполне закономерный скользкий след, который оставляет ЗЕвласть везде, где проползет.
Авторы передачи разве не за это проголосовали в 2019-м?
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12.06.2020 00:55 Ответить
Авторы передачи голосовали в 2014 и пять лет наблюдали, как сывочылое чм@ перераспределяло потоки и расставляло своих. Зеля - не причина, а следствие шыкаладной импотенции. Можешь меня забанить, это, в принципе - ничего не изменит. ПОПа как вор, сын вора и распильщик бюджета при всех президентах, в 2014 году должен был стоять не как фамилия в бюллетнях, а в клетке, на суде, притом вместе с шуфричами, бойками и мертвечуками.
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12.06.2020 03:39 Ответить
дуже добре, а зараз докази крадіжок, якщо ні то ти чергове кацапське брехло
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12.06.2020 09:35 Ответить
Не пались так тупо. Могу даже указать в чем. Порохомразина, она насколько ленивая, что ей даже взападло использовать строчные и знаки препинания. Не благодари
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12.06.2020 11:32 Ответить
от же чергове кацапсье триндло
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12.06.2020 13:21 Ответить
Не согласен. Порошок - не причина зелёнки. Это мы все - причина порошка и зелёнки. Нормальная нация такую дичь во главу страны не выбирает.
p.s. Справедливости ради - не мы один такие. Даже самая сильная страна мира выбрала себе в президенты балабола и афериста.
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12.06.2020 10:32 Ответить
Українська гельсінська спілка з прав людини закликала Державне бюро розслідувань перевірити інформацію у матеріалі «Слідства.Інфо». Йдеться про те, що у справі Стерненка є політичний тиск.
Такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод», - йдеться у ній.

https://www.slidstvo.info/news/sprava-sternenka-**********-gelsinska-spilka-zaklykala-dbr-rozsliduvaty-informatsiyu-opublikovanu-slidstvom-info/
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12.06.2020 02:06 Ответить
Скільки часу лишається до пачатку ариштів бійців ВСУ? Походу вата виявилася зеленою
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12.06.2020 08:46 Ответить
Венедіктова просто діє по закону, а не йде "на поводу" у Портнова чи інших осіб!
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12.06.2020 09:26 Ответить
Ти не родич Ксюші Шкоди, ненароком?
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12.06.2020 13:32 Ответить
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