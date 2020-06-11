Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует дело Сергея Стерненко и то, как силовики Владимира Зеленского копают ему электоральную яму.

В чем дело? Сегодня активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе. Все как обещала в одном из первых интервью генеральный прокурор Ирина Венедиктова и как требовал Андрей Портнов вместе с другими сторонниками "русского мира".

Как в Офисе президента решили обольщать лайт-вату на местных выборах посадками украинских патриотов?

Откуда Андрей Портнов за час до визита Стерненко в СБУ знал все детали объявленных ему подозрений? Кто сливает ему информацию?

И действительно ли такой уж большой конфликт между Портновым и генпрокурором Венедиктовой, как это пытаются представить?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.