Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует дело Сергея Стерненко и то, как силовики Владимира Зеленского копают ему электоральную яму.
В чем дело? Сегодня активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе. Все как обещала в одном из первых интервью генеральный прокурор Ирина Венедиктова и как требовал Андрей Портнов вместе с другими сторонниками "русского мира".
Как в Офисе президента решили обольщать лайт-вату на местных выборах посадками украинских патриотов?
Откуда Андрей Портнов за час до визита Стерненко в СБУ знал все детали объявленных ему подозрений? Кто сливает ему информацию?
И действительно ли такой уж большой конфликт между Портновым и генпрокурором Венедиктовой, как это пытаются представить?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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Авторы передачи разве не за это проголосовали в 2019-м?
p.s. Справедливости ради - не мы один такие. Даже самая сильная страна мира выбрала себе в президенты балабола и афериста.
Такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод», - йдеться у ній.
https://www.slidstvo.info/news/sprava-sternenka-**********-gelsinska-spilka-zaklykala-dbr-rozsliduvaty-informatsiyu-opublikovanu-slidstvom-info/