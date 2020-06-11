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Стерненко (383) Данилюк-Ярмолаєва (362)

Ватний слід справи Стерненка. Хто хоче отримати політичну вигоду? ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує справу Сергія Стерненка і те, як силовики Володимира Зеленського копають йому електоральну яму.

В чому справа? Сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі. Все як обіцяла в одному з перших інтерв'ю генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і як вимагав Андрій Портнов разом з іншими прихильниками "русского мира".

Як в Офісі президента вирішили зваблювати лайт-вату на місцевих виборах посадками українських патріотів?

Звідки Андрій Портнов за годину до візиту Стерненка в СБУ знав усі деталі оголошених йому підозр? Хто зливає йому інформацію?

І чи справді такий вже великий конфлікт між Портновим і генпрокурором Венедіктовою, як це намагаються подати?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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Топ коментарі
+35
Ватный следует дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? - Цензор.НЕТ 276
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11.06.2020 21:56
+28
Мне одному кажется, шо сивоха в тех же штанях, шо раньше уже обсыкал?
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11.06.2020 22:03
+18
це вже pzidets ?Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? - Цензор.НЕТ 2029
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11.06.2020 22:03
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В сказки Стерненко я не верю! так что харе их цитировать!!
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13.06.2020 15:03 Відповісти
Я більш ніж упевнений, що ватна шантрапа, що оточує Зеленського, весь час наспівує "маладєц, Вова, щємі бандєр дальше, народ бєз ума ат тваєво правлєнія". А тупий Зелебобік їм вірить і роздуплиться лише тоді, коли "патріатічєскі настроєні ваєннаслужащіє" повезуть його в мішку в Ростов.
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11.06.2020 22:21 Відповісти
Нынче время такое, приходится быть осторожным.
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11.06.2020 22:37 Відповісти
Эх Ростов не резиновый
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11.06.2020 22:29 Відповісти
Да скажите там, чтоб долго не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.
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11.06.2020 22:31 Відповісти
Оно им надо? Гнев патриотов? Доведуть дело в суд и в суде його сольють. Степаненко будет оправдан.
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11.06.2020 22:38 Відповісти
А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память.
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11.06.2020 22:40 Відповісти
І Степаненка вже судять?
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11.06.2020 23:00 Відповісти
Ростов не резиновый.Всех гетьманов не поместит.А ещё Шайтанов добавьте.А в Прессе сколько шайтанов ?Плюнь -не промахнешься.
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11.06.2020 22:39 Відповісти
Этот пёс, можно сказать, работает не по специальности.
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11.06.2020 22:47 Відповісти
Через три месяца мы победим, будет амнистия .
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11.06.2020 22:53 Відповісти
Ватний слід справи Стерненка. Хто хоче отримати політичну вигоду? - Цензор.НЕТ 1369
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11.06.2020 23:34 Відповісти
Скоро росіян будуть бити в Україні лише за те що Росія це країна вбивця.
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12.06.2020 00:23 Відповісти
А че сразу ватный след? Нормальный такой вполне закономерный скользкий след, который оставляет ЗЕвласть везде, где проползет.
Авторы передачи разве не за это проголосовали в 2019-м?
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12.06.2020 00:55 Відповісти
Авторы передачи голосовали в 2014 и пять лет наблюдали, как сывочылое чм@ перераспределяло потоки и расставляло своих. Зеля - не причина, а следствие шыкаладной импотенции. Можешь меня забанить, это, в принципе - ничего не изменит. ПОПа как вор, сын вора и распильщик бюджета при всех президентах, в 2014 году должен был стоять не как фамилия в бюллетнях, а в клетке, на суде, притом вместе с шуфричами, бойками и мертвечуками.
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12.06.2020 03:39 Відповісти
дуже добре, а зараз докази крадіжок, якщо ні то ти чергове кацапське брехло
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12.06.2020 09:35 Відповісти
Не пались так тупо. Могу даже указать в чем. Порохомразина, она насколько ленивая, что ей даже взападло использовать строчные и знаки препинания. Не благодари
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12.06.2020 11:32 Відповісти
от же чергове кацапсье триндло
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12.06.2020 13:21 Відповісти
Не согласен. Порошок - не причина зелёнки. Это мы все - причина порошка и зелёнки. Нормальная нация такую дичь во главу страны не выбирает.
p.s. Справедливости ради - не мы один такие. Даже самая сильная страна мира выбрала себе в президенты балабола и афериста.
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12.06.2020 10:32 Відповісти
Українська гельсінська спілка з прав людини закликала Державне бюро розслідувань перевірити інформацію у матеріалі «Слідства.Інфо». Йдеться про те, що у справі Стерненка є політичний тиск.
Такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод», - йдеться у ній.

https://www.slidstvo.info/news/sprava-sternenka-**********-gelsinska-spilka-zaklykala-dbr-rozsliduvaty-informatsiyu-opublikovanu-slidstvom-info/
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12.06.2020 02:06 Відповісти
Скільки часу лишається до пачатку ариштів бійців ВСУ? Походу вата виявилася зеленою
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12.06.2020 08:46 Відповісти
Венедіктова просто діє по закону, а не йде "на поводу" у Портнова чи інших осіб!
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12.06.2020 09:26 Відповісти
Ти не родич Ксюші Шкоди, ненароком?
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12.06.2020 13:32 Відповісти
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