Ватний слід справи Стерненка. Хто хоче отримати політичну вигоду? ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує справу Сергія Стерненка і те, як силовики Володимира Зеленського копають йому електоральну яму.
В чому справа? Сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі. Все як обіцяла в одному з перших інтерв'ю генеральна прокурорка Ірина Венедіктова і як вимагав Андрій Портнов разом з іншими прихильниками "русского мира".
Як в Офісі президента вирішили зваблювати лайт-вату на місцевих виборах посадками українських патріотів?
Звідки Андрій Портнов за годину до візиту Стерненка в СБУ знав усі деталі оголошених йому підозр? Хто зливає йому інформацію?
І чи справді такий вже великий конфлікт між Портновим і генпрокурором Венедіктовою, як це намагаються подати?
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Авторы передачи разве не за это проголосовали в 2019-м?
p.s. Справедливости ради - не мы один такие. Даже самая сильная страна мира выбрала себе в президенты балабола и афериста.
Такі рішення і дії зі сторони правоохоронних органів, а тим більше їх очільників, неефективне розслідування та політичний тиск на слідство тягнуть за собою порушення Конвенції про захист прав і основоположних свобод», - йдеться у ній.
https://www.slidstvo.info/news/sprava-sternenka-**********-gelsinska-spilka-zaklykala-dbr-rozsliduvaty-informatsiyu-opublikovanu-slidstvom-info/