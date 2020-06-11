ОБСЕ подтвердила, что Украина не ограничивает передвижение из-за COVID-19, - Цымбалюк

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердил, что с украинской стороны нет никаких связанных с пандемию COVID-19 ограничений для передвижения патрулей, поэтому нужно, чтобы и Россия действовала так же и не ограничивала мандат СММ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 июня,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы в очередной раз призываем российскую сторону немедленно снять все ограничения по деятельности СММ, включая де-факто запрет на пересечение контактной линии для патрулей Миссии. Мы благодарим главного монитора (главу СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевика, - ред.) за то, что он напомнил во время брифинга 8 июня, что со стороны правительства Украины нет никаких связанных с COVID-19 ограничений для СММ, в соответствии с мандатом Миссии. Настало время и России начать действовать так же ", - заявил он.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ заявил, что 10 июня украинская сторона открыла два из пяти КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе для пересечения гражданскими лицами. Лица, въезжающие на подконтрольные правительству территории, обязаны соблюдать 14-дневной самоизоляции дома или режима обсервации в определенных местах. От мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации освобождены граждане, пересекающие линию разграничения для участия в сдаче ВНО и лица, которые их сопровождают.

"Жаль, что российская оккупационная администрация отказалась открывать КПВВ на части контактной линии, заставив людей вернуться назад", - заявил Цымбалюк.

Как ранее сообщало агентство, оккупанты намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском после того, как Миссия показала там восстановление позиций российских оккупационных сил.