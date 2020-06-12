Несмотря на кризис, предприятия ГМК не увольняют рабочих

Украинские горно-металлургические предприятия не увольняют рабочих, несмотря на кризис в экономике.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Удержаться за место".



"В период карантина на АрселорМиттал Кривой Рог не было сокращений рабочих связанных с началом "коронавирусного" кризиса, - рассказали МинПрому в прес-службе предприятия. - Изменение численности рабочих было связано с запланированным закрытием объектов, которых устарели и наносили вред окружающей среде, внедрением нового оборудования и технологии. Высвободившиеся рабочие, по их согласию, были максимально трудоустроены на другие рабочие места".



В группе Метинвест подчеркивают, что традиционно снижают административные затраты, а сохранение рабочих мест в приоритете для компании. На предприятиях Ferrexpo также ни один сотрудник не был сокращен или отправлен в отпуск без сохранения заработной платы по причине карантина.



А Побужский ферроникелевый комбинат даже увеличил количество сотрудников. "Мы заполнили 15 вакансий. Это связано не только с повышением зарплаты в конце 2019 года, а и тем фактом, что люди перестали массово уезжать на заработки в Европу", - рассказал в комментарии МинПрому генеральный директор предприятия Денис Шевченко.