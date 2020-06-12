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Новости
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Несмотря на кризис, предприятия ГМК не увольняют рабочих

Несмотря на кризис, предприятия ГМК не увольняют рабочих

Украинские горно-металлургические предприятия не увольняют рабочих, несмотря на кризис в экономике.

 Об этом пишет издание МинПром в статье "Удержаться за место".

"В период карантина на АрселорМиттал Кривой Рог не было сокращений рабочих связанных с началом "коронавирусного" кризиса, - рассказали МинПрому в прес-службе предприятия. - Изменение численности рабочих было связано с запланированным закрытием объектов, которых устарели и наносили вред окружающей среде, внедрением нового оборудования и технологии. Высвободившиеся рабочие, по их согласию, были максимально трудоустроены на другие рабочие места".

В группе Метинвест подчеркивают, что традиционно снижают административные затраты, а сохранение рабочих мест в приоритете для компании. На предприятиях Ferrexpo также ни один сотрудник не был сокращен или отправлен в отпуск без сохранения заработной платы по причине карантина.

А Побужский ферроникелевый комбинат даже увеличил количество сотрудников. "Мы заполнили 15 вакансий. Это связано не только с повышением зарплаты в конце 2019 года, а и тем фактом, что люди перестали массово уезжать на заработки в Европу", - рассказал в комментарии МинПрому генеральный директор предприятия Денис Шевченко.

Автор: 

металлургия (449) увольнение (2679)


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Китай відновив закупки нашей руди та металеві сляби тому все по старому Україна продовжує виробляти та продавати сировину з малим відсотком доданої вартості.
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12.06.2020 13:47 Ответить
Появится внутреннее потребление, будет продукция с более высокой добавленной стоимостью. Если правителсьтво позаботится о поддержке промышленности, то промышленные площадки для создания более сложной продукции у нас имеются.
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12.06.2020 15:11 Ответить
Одна из немногих стабильно работающих отраслей страны. Кроме того, немалую часть экспорта составляет именно продукция ГМК.
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12.06.2020 15:10 Ответить
Не хватало еще и металлургов посокращать и мы перестанем претендовать даже на звание банановой республики.))) Не зря ведь уже многие пишут, что Зеленский тянет страну в пропасть. Даже Саакашвили уже критикует новую власть.
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12.06.2020 17:20 Ответить
 
 