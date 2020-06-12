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Попри кризу, підприємства ГМК не звільнятимуть працівників

Попри кризу, підприємства ГМК не звільнятимуть працівників

Українські гірничо-металургійні підприємства не звільняють робітників, попри кризу в економіці.

Про це пише видання МінПром у статті "Утриматися за місце".

"У період карантину на АрселорМіттал Кривий Ріг не було скорочень робочих, пов'язаних з початком "коронавірусної" кризи, - розповіли МінПрому в пресслужбі підприємства. - Зміна чисельності робітників була пов'язана із запланованим закриттям об'єктів, яких застаріли і завдавали шкоди довкіллю, впровадженням нового обладнання та технології. Вивільнені робочі, за їхньою згодою, були максимально працевлаштовані на інші робочі місця".

У групі Метінвест підкреслюють, що традиційно знижують адміністративні витрати, а збереження робочих місць в пріоритеті для компанії. На підприємствах Ferrexpo також жоден працівник не був скорочений або відправлений у відпустку без збереження заробітної плати з причин карантину.

А Побузький феронікелевий комбінат навіть збільшив кількість співробітників. "Ми заповнили 15 вакансій. Це пов'язано не тільки з підвищенням зарплати в кінці 2019 року, а й тим фактом, що люди перестали масово виїжджати на заробітки в Європу", - розповів у коментарі Мінпрому генеральний директор підприємства Денис Шевченко.

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металургія (1220) звільнення (2675)


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Китай відновив закупки нашей руди та металеві сляби тому все по старому Україна продовжує виробляти та продавати сировину з малим відсотком доданої вартості.
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12.06.2020 13:47 Відповісти
Появится внутреннее потребление, будет продукция с более высокой добавленной стоимостью. Если правителсьтво позаботится о поддержке промышленности, то промышленные площадки для создания более сложной продукции у нас имеются.
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12.06.2020 15:11 Відповісти
Одна из немногих стабильно работающих отраслей страны. Кроме того, немалую часть экспорта составляет именно продукция ГМК.
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12.06.2020 15:10 Відповісти
Не хватало еще и металлургов посокращать и мы перестанем претендовать даже на звание банановой республики.))) Не зря ведь уже многие пишут, что Зеленский тянет страну в пропасть. Даже Саакашвили уже критикует новую власть.
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12.06.2020 17:20 Відповісти
 
 