Офицеры ВСУ должны будут владеть английским языком, - Хомчак

Требование об обязательном владении английским языком для офицеров ВСУ вступит в действие в 2025 году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы поставили амбициозную задачу: с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием для прохождения службы в Вооруженных силах Украины", - сказал Хомчак.

Он отметил, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей являются приоритетами развития ВСУ. Картер, в свою очередь, предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на подробнее обсуждения во время личной встречи.

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Кроме того, стороны обсудили борьбу с распространением COVID-19 среди военнослужащих.

"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", - отметил Хомчак.

Он добавил, что британская сторона передала ВСУ средства индивидуальной защиты - 40 000 защитных масок, тысячу трехслойных защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др. Часть из них уже доставили в Украину и в ближайшее время направят в район проведения операции Объединенных Сил.

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