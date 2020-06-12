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Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду

Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду

Украина должна поддержать своих металлургов и отложить повышение ренты на добычу железной руды.

 Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, пишет Обозреватель.

По его мнению, в нынешних условиях кризиса, когда все государства защищают своих производителей, Украина также должна поддержать своих. В частности, металлургов, которые в случае повышения ренты на добычу руды не смогут конкурировать на мировых рынках. В связи с этим Саакашвили считает, что введение в действие нормы закона о повышении ренты следует отложить на год.

"Если они (другие государства. – Ред.) стимулируют свою металлургию, мы должны стимулировать свою. Точка", – сказал Саакашвили.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210), повысит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркнули, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.

С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили компания ArcelorMittal, "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", "Запорожский железорудный комбинат".

Автор: 

металлургия (449) Саакашвили Михеил (3307) рента (45)


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Топ комментарии
+11
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 682
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12.06.2020 16:30
+8
о, месные металурги денюжку занесли, шарманка завертелась.
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12.06.2020 16:29
+6
Ахметов?
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12.06.2020 16:30
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Правила форума Совет форумчан
о, месные металурги денюжку занесли, шарманка завертелась.
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12.06.2020 16:29 Ответить
Ахметов?
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12.06.2020 16:30 Ответить
Уууууууууууууууу!!!!
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12.06.2020 16:32 Ответить
Металлургия и сельское хозяйство на данный момент локомотивы украинской экономики.
Нельзя резать курицу.
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12.06.2020 16:45 Ответить
Ахметов аплодирунт - сможет больше вывести через офшоры. Уплаченные налоги останутся ровно такими же.
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12.06.2020 17:08 Ответить
По вашему надо было болт на металлургов положить? Это бы вас видимо удовлетворило?
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12.06.2020 17:12 Ответить
Надо прекратить практику, когда Ахметов продает готовую продукцию своей офшорной "прокладке" по цене себестоимости, а уже "прокладка" аккумулирует всю прибыль, продав ее по реальной цене. Вся прибыль в офшоре, налогов Украине - чуть больше чем нифига. Вы не знали о такой схеме?
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12.06.2020 18:37 Ответить
Надо прекратить практику, когда продают готовую продукцию своей офшорной "прокладке" по цене себестоимости.

Так будет правильно,ведь есть и другие экспортёры пользующиеся услугами офшоров.
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12.06.2020 18:45 Ответить
Возможно сможет,возможно аплодирует,но фак остаётся факом.Если не поднимут ренту.то конечно такими же и останутся,а если поднимут,то уменьшатся.Селяви.Сегодня более важен спринт.
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12.06.2020 17:14 Ответить
Выше написал, про ахметовские "прокладки".
Это в Украине как здрасьте - общепринятая практика у экспортеров. К сожалению. Потому что это - кража наших пенсий, в том числе.
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12.06.2020 18:39 Ответить
Ну да, если оно перестанет работать, то наши пенсии мигом вырастут и в стране наступит коммунизм. Повторюсь - Ахметов не обеднеет в любом случае, но постоянное повышение налогов, сборов, тарифов, ренты приводит к тому, что в нашей стране невыгодно работать никому, не только олигархам. Вот недавно была новость, что останавливает производство маслопродуктов иностранный инвестор, потому что акциз ввели. Кто от этого больше теряет?
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12.06.2020 18:50 Ответить
Нам западные специалисты уже много лет говорят очевидные вещи: у нас не работает закон.
И кривая система налогов, и рейдерство, и взяточничество всех структур над предпринимателем...
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13.06.2020 17:56 Ответить
У Ахметова на чёрный день останется столько бабла, что тебе и не снилось, а если он закроет заводы, то десятки тысяч людей останутся без работы, а Украина потеряет одну из основных экспортных статей. А у вас вечно логика из разряда "на зло бабушке отморожу уши".
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12.06.2020 18:47 Ответить
Вас трудно понять, если бы на металургов плюнули, вы бы негодовали, о них вспомнили, вы недовольны (мол деньги занесли) какой же результат вам угодил бы?
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12.06.2020 17:11 Ответить
мне бы угодило если бы бендукидзе остался жив
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12.06.2020 21:51 Ответить
Согласен, без денежки нынче ну никак не обойтись, но с другой стороны - просто адекватный и грамотный мужик этот Саакашвили. Не все понимает, ведь грузин, но ума не отбирать. Посмотрим на какое время его мозгов хватит и сколько теперь его потерпят.)))
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12.06.2020 18:14 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата. Ну потеряют металлурги рынки сбыта, посокращают людей, производство сведут к минимуму и что? Кто от этого выиграет? В Украине достаточно высокая рента, почему её снова повысили? А потому что не могут наполнить бюджет по-другому.
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12.06.2020 18:53 Ответить
А потому что не могут наполнить бюджет по-другому.
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Это и есть чудо украинской экономики,когда не с кого больше драть,ждут подачек мвф и затыкают дыры.
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12.06.2020 19:02 Ответить
Именно. И сам МВФ тоже всегда требует очередных урезаний, повышений и ужиманий. Вместо того, чтоб дать экономике нормально развиваться, лучше дожать то, что имеется.
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12.06.2020 20:34 Ответить
Да требует,потому что хотят получить то, что они дали в долг просящему.
И чем меньше мы придерживаемся рекомендаций,тем больше требований они предъявляют и не так охотно эти самые транши дают.Кстати, ни одна программа не была полностью завершена.

Как сказал недавно Пальчевский."Первыми узнают о получении транша, продавцы в модных бутиках"
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12.06.2020 20:58 Ответить
И это тоже. Плюс МВФ это выгодный инструмент контроля над развивающимися странами. Но, как показывает практика даже тут в комментриях - если повышение налогов подать под соусом "борьбы с офшорами", то наши люди с удовольствием это поддержат))
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12.06.2020 21:42 Ответить
Без сомнений. Подогрели рехворматора бабулетками)))))
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12.06.2020 19:38 Ответить
Вот это работа! Это человек-глыба, моментальны видны плоды его деятельности. "Если они (другие государства. - Ред.) стимулируют свою металлургию, мы должны стимулировать свою. Точка", - сказал Саакашвили.Источник: https://censor.net/n3201692 - никто не додумался бы такое сказать
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12.06.2020 16:30 Ответить
Интересно, - какую зарплату я плачу из своих налогов за такую полезную работу?)
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12.06.2020 16:32 Ответить
Там армия таких долбоящеров и это не самый плохой представитель
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12.06.2020 16:36 Ответить
560 000
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12.06.2020 16:38 Ответить
Это рехформа! Только надо уточнить чего, ренты?добычи? руды?точки?!
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12.06.2020 16:39 Ответить
Это реформа лопаты, ибо дерьмища столько за шесть лет наворотили, что разгребать грузину не разгрести. Нужно полит-тотализатор устраивать и ставить ставки на сколько его в новом забеге хватит.)))
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12.06.2020 18:17 Ответить
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 682
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12.06.2020 16:30 Ответить
Грузинський клоун.
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12.06.2020 16:31 Ответить
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 2451
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12.06.2020 16:34 Ответить
О))) Похоже великий рехформатор взялся за обналичивание кресла
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12.06.2020 16:31 Ответить
кокс ньінче дорог...
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12.06.2020 16:32 Ответить
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 4888
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12.06.2020 16:32 Ответить
Кресло крутиться лаванда мутиться!
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12.06.2020 16:34 Ответить
Бе- бе- бе- беру только по бе- бе- бе- безналу - Мишко Саакашвиленко .
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 9795 .
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12.06.2020 16:41 Ответить
это реально не хорошая идея для металлургии. Налог нужно с олигархов собирать с доходов.
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12.06.2020 16:37 Ответить
А это вопрос его компитенции?
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12.06.2020 16:40 Ответить
А чьей?Он у нас по реформам?
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12.06.2020 17:09 Ответить
України повинна ПІДТРИМАТИ СВОЇХ ОЛЕГАРХІВ! Браво Міхо!! Вперед Ахметов!!
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12.06.2020 16:42 Ответить
Елена, если вы на чуточку забыли, напомню, что все ваши избранники у олигархов с рук кормятся. И майдан олигархи проплачивали и не раз. И Порох ваш сам олигарх, хоть вы ему и пытались что-то вылизать. И Зеленский под олигархами стонет. И 75% работоспособного населения работает на олигархов, которые еще удерживают хоть как-то экономику страны. А вам-бы чуток от сериальчиков оторваться не помешало.)))
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12.06.2020 18:21 Ответить
Одна річ,руда для власного виробництва, а що Міхо пропонує зробити з експортом руди до Китаю ? Чи прикрившись черговою стурбованістю,дамо і дальше грабувати країну.
Міхаель, сказав А, говори і Б (поки ще не БЕ)
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12.06.2020 16:55 Ответить
грузинский карлсон пускай летит к себе на родину там и выступает. в Украине он никто.
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12.06.2020 16:56 Ответить
К сожалению, он вернулся....
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12.06.2020 17:10 Ответить
потужно
прац1вник шо надо
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12.06.2020 17:07 Ответить
О сцак начал карманы набивать, ну а шо тут такого, если к корыту допустили
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12.06.2020 17:20 Ответить
не дарма він з каналів олигархів не вилазить
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12.06.2020 18:01 Ответить
Я вот смеюсь иногда от души, когда про олигархов начинают умничать, бочку катить. И кто? Обыкновенные холопы, которые своих пытаются обосрать, а импортными восхищаются. Вы ребята вот тут сидите, тупите, изображая из себя грамотеев, а сами не понимаете кто вам дал возможность почувствовать себя экспердом. Интернет, Майкрософт, компы и серваки - это не олигархов продукты? Это ***** Вася-дворник все придумал с похмелья?))) Лошары...
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12.06.2020 18:25 Ответить
Новость дня. В пятницу (12 июня 2020 года) Североатлантический совет признал Украину партнером по расширенным возможностям. Этот статус является частью Инициативы НАТО по обеспечению совместимости, целью которой является поддержание и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
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12.06.2020 18:32 Ответить
В других странах устраивают налоговые каникулы, чтоб бизнес могут войти в нормальную колею после карантина, а у нас думают, какой бы ещё налог поднять) Там же не только рента, весь закон мягко говоря идёт вразрез со здравым смыслом)
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12.06.2020 18:46 Ответить
А це входить в повноваження С-и давати такі коментарі?
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12.06.2020 18:51 Ответить
сейчас все зациклены на коронавирусе, соблюдении масочного режима и т.д. а вопросами экономики серьезно никто не занимается,мне кажется и вопрос ренты особо не изучали... хотя и без пандемий у нас все через одно место делается, а то, что там рабочие места и бюджет на кону - ну, это такое, мелочи жизни..
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12.06.2020 19:32 Ответить
Как то не так как раньше он выступает, где скачущие стаканы, разярённая группа поддержки, барыги, воры и т.д..Какой то он шолковый стал ведь клоун его купил за государственные деньги в награду за травлю порошенко и проукраинской власти. Такие же кореша Лещенко, ****, Залищук, Шабунин, Парасюк.
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12.06.2020 22:06 Ответить
нагрузку на отрасль нет смысла увеличивать, она уже достигла уровня, как рекомендует МВФ.. я думаю, решение принималось не взвешено, не было широкого обсуждения с профессионалами, а надо было бы и международных экспертов пригласить, дело то важнейшее!
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12.06.2020 23:22 Ответить
"Увеличение рентной платы на добычу руды сейчас является несвоевременным, поскольку мы пониманием, что в ситуации пандемии мировой многие правительства поддерживают свой национальный бизнес, национальных производителей, многие предоставляют налоговые льготы, налоговые каникулы. А в нашем случае получается налоги наоборот увеличиваются. Т.е. я могу сказать, что решение правительства увеличить рентную плату точно является несвоевременным и выбрано оно в неудачное для этого время", - сказал Пионтковский"
вот только ЭКСПЕРТ стыдливо умолчал о том что
РЕНТА ПОВЛИЯЕТ на ТОВАРНУЮ продукцию из ПРИРОДНО БАГАТЫХ руд потребляемых по 700-900 гривен на ВНУТРЕННЕМ рынке, с объем добычи - 20% общего
РЕНТА НЕ повлияет на на продукцию из ПРИРОДНО БЕДНЫХ руд с декларируемой для РЕНТЫ стоимость до 300 гривен 65% от ОБЩЕГО объема добычи реализуется на ВНЕШНЕМ рынке с РАСТУЩЕЙ ценой ($103 при $80 на начало года)
и, коль скоро, обусловленный вирусом в Бразилии ДЕФИЦИТ руды сохранит АНОМАЛЬНУЮ цену до конца года, - то надо ЗАРАБОТАТЬ - ТАМ
а проблемы МЕТАЛЛУРГОВ в Украине для горных предприятий добывающих ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руды лишь повод ДОПОЛНИТЕЛЬНО заработать за счет "приостановки закона 466"
на 120 миллионах тон ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руд и "экономии" на РЕНТЕ в 27 гривен на тонне - вполне вкусные 3 300 млн.грн или $125 млн.
АЛЕ Ж ТО НЕ ГРОШІ - ТО ГРОШІ (с ударением на втором слоге)
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17.06.2020 00:47 Ответить
 
 