Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду
Украина должна поддержать своих металлургов и отложить повышение ренты на добычу железной руды.
Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, пишет Обозреватель.
По его мнению, в нынешних условиях кризиса, когда все государства защищают своих производителей, Украина также должна поддержать своих. В частности, металлургов, которые в случае повышения ренты на добычу руды не смогут конкурировать на мировых рынках. В связи с этим Саакашвили считает, что введение в действие нормы закона о повышении ренты следует отложить на год.
"Если они (другие государства. – Ред.) стимулируют свою металлургию, мы должны стимулировать свою. Точка", – сказал Саакашвили.
По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210), повысит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.
В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркнули, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.
С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили компания ArcelorMittal, "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", "Запорожский железорудный комбинат".
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Нельзя резать курицу.
Так будет правильно,ведь есть и другие экспортёры пользующиеся услугами офшоров.
Это в Украине как здрасьте - общепринятая практика у экспортеров. К сожалению. Потому что это - кража наших пенсий, в том числе.
И кривая система налогов, и рейдерство, и взяточничество всех структур над предпринимателем...
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Это и есть чудо украинской экономики,когда не с кого больше драть,ждут подачек мвф и затыкают дыры.
И чем меньше мы придерживаемся рекомендаций,тем больше требований они предъявляют и не так охотно эти самые транши дают.Кстати, ни одна программа не была полностью завершена.
Как сказал недавно Пальчевский."Первыми узнают о получении транша, продавцы в модных бутиках"
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Міхаель, сказав А, говори і Б (поки ще не БЕ)
прац1вник шо надо
вот только ЭКСПЕРТ стыдливо умолчал о том что
РЕНТА ПОВЛИЯЕТ на ТОВАРНУЮ продукцию из ПРИРОДНО БАГАТЫХ руд потребляемых по 700-900 гривен на ВНУТРЕННЕМ рынке, с объем добычи - 20% общего
РЕНТА НЕ повлияет на на продукцию из ПРИРОДНО БЕДНЫХ руд с декларируемой для РЕНТЫ стоимость до 300 гривен 65% от ОБЩЕГО объема добычи реализуется на ВНЕШНЕМ рынке с РАСТУЩЕЙ ценой ($103 при $80 на начало года)
и, коль скоро, обусловленный вирусом в Бразилии ДЕФИЦИТ руды сохранит АНОМАЛЬНУЮ цену до конца года, - то надо ЗАРАБОТАТЬ - ТАМ
а проблемы МЕТАЛЛУРГОВ в Украине для горных предприятий добывающих ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руды лишь повод ДОПОЛНИТЕЛЬНО заработать за счет "приостановки закона 466"
на 120 миллионах тон ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руд и "экономии" на РЕНТЕ в 27 гривен на тонне - вполне вкусные 3 300 млн.грн или $125 млн.
АЛЕ Ж ТО НЕ ГРОШІ - ТО ГРОШІ (с ударением на втором слоге)