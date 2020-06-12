Саакашвілі виступив за відтермінування підвищення ренти на руду
Україна має підтримати своїх металургів і відкласти підвищення ренти на видобуток залізної руди.
Про це заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, пише Обозреватель.
На його думку, в нинішніх умовах кризи, коли всі держави захищають своїх виробників, Україна також має підтримати своїх. Зокрема, металургів, які в разі підвищення ренти на видобуток руди не зможуть конкурувати на світових ринках. У зв'язку з цим Саакашвілі вважає, що введення в дію норми закону про підвищення ренти слід відкласти на рік.
"Якщо вони (інші держави. – Ред.) стимулюють свою металургію, ми маємо стимулювати свою. Крапка", – сказав Саакашвілі.
За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210), підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.
У Федерації роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українських металургах і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.
Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили компанія ArcelorMittal, "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".
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Нельзя резать курицу.
Так будет правильно,ведь есть и другие экспортёры пользующиеся услугами офшоров.
Это в Украине как здрасьте - общепринятая практика у экспортеров. К сожалению. Потому что это - кража наших пенсий, в том числе.
И кривая система налогов, и рейдерство, и взяточничество всех структур над предпринимателем...
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Это и есть чудо украинской экономики,когда не с кого больше драть,ждут подачек мвф и затыкают дыры.
И чем меньше мы придерживаемся рекомендаций,тем больше требований они предъявляют и не так охотно эти самые транши дают.Кстати, ни одна программа не была полностью завершена.
Как сказал недавно Пальчевский."Первыми узнают о получении транша, продавцы в модных бутиках"
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Міхаель, сказав А, говори і Б (поки ще не БЕ)
прац1вник шо надо
вот только ЭКСПЕРТ стыдливо умолчал о том что
РЕНТА ПОВЛИЯЕТ на ТОВАРНУЮ продукцию из ПРИРОДНО БАГАТЫХ руд потребляемых по 700-900 гривен на ВНУТРЕННЕМ рынке, с объем добычи - 20% общего
РЕНТА НЕ повлияет на на продукцию из ПРИРОДНО БЕДНЫХ руд с декларируемой для РЕНТЫ стоимость до 300 гривен 65% от ОБЩЕГО объема добычи реализуется на ВНЕШНЕМ рынке с РАСТУЩЕЙ ценой ($103 при $80 на начало года)
и, коль скоро, обусловленный вирусом в Бразилии ДЕФИЦИТ руды сохранит АНОМАЛЬНУЮ цену до конца года, - то надо ЗАРАБОТАТЬ - ТАМ
а проблемы МЕТАЛЛУРГОВ в Украине для горных предприятий добывающих ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руды лишь повод ДОПОЛНИТЕЛЬНО заработать за счет "приостановки закона 466"
на 120 миллионах тон ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руд и "экономии" на РЕНТЕ в 27 гривен на тонне - вполне вкусные 3 300 млн.грн или $125 млн.
АЛЕ Ж ТО НЕ ГРОШІ - ТО ГРОШІ (с ударением на втором слоге)