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Саакашвілі виступив за відтермінування підвищення ренти на руду

Саакашвілі виступив за відтермінування підвищення ренти на руду

Україна має підтримати своїх металургів і відкласти підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Про це заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, пише Обозреватель.

На його думку, в нинішніх умовах кризи, коли всі держави захищають своїх виробників, Україна також має підтримати своїх. Зокрема, металургів, які в разі підвищення ренти на видобуток руди не зможуть конкурувати на світових ринках. У зв'язку з цим Саакашвілі вважає, що введення в дію норми закону про підвищення ренти слід відкласти на рік.

"Якщо вони (інші держави. – Ред.) стимулюють свою металургію, ми маємо стимулювати свою. Крапка", – сказав Саакашвілі.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210), підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

У Федерації роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українських металургах і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили компанія ArcelorMittal, "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".

Автор: 

металургія (1220) Саакашвілі Міхеіл (2155) рента (124)


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Топ коментарі
+11
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 682
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12.06.2020 16:30
+8
о, месные металурги денюжку занесли, шарманка завертелась.
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12.06.2020 16:29
+6
Ахметов?
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12.06.2020 16:30
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о, месные металурги денюжку занесли, шарманка завертелась.
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12.06.2020 16:29 Відповісти
Ахметов?
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12.06.2020 16:30 Відповісти
Уууууууууууууууу!!!!
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Металлургия и сельское хозяйство на данный момент локомотивы украинской экономики.
Нельзя резать курицу.
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12.06.2020 16:45 Відповісти
Ахметов аплодирунт - сможет больше вывести через офшоры. Уплаченные налоги останутся ровно такими же.
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12.06.2020 17:08 Відповісти
По вашему надо было болт на металлургов положить? Это бы вас видимо удовлетворило?
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12.06.2020 17:12 Відповісти
Надо прекратить практику, когда Ахметов продает готовую продукцию своей офшорной "прокладке" по цене себестоимости, а уже "прокладка" аккумулирует всю прибыль, продав ее по реальной цене. Вся прибыль в офшоре, налогов Украине - чуть больше чем нифига. Вы не знали о такой схеме?
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12.06.2020 18:37 Відповісти
Надо прекратить практику, когда продают готовую продукцию своей офшорной "прокладке" по цене себестоимости.

Так будет правильно,ведь есть и другие экспортёры пользующиеся услугами офшоров.
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12.06.2020 18:45 Відповісти
Возможно сможет,возможно аплодирует,но фак остаётся факом.Если не поднимут ренту.то конечно такими же и останутся,а если поднимут,то уменьшатся.Селяви.Сегодня более важен спринт.
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12.06.2020 17:14 Відповісти
Выше написал, про ахметовские "прокладки".
Это в Украине как здрасьте - общепринятая практика у экспортеров. К сожалению. Потому что это - кража наших пенсий, в том числе.
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12.06.2020 18:39 Відповісти
Ну да, если оно перестанет работать, то наши пенсии мигом вырастут и в стране наступит коммунизм. Повторюсь - Ахметов не обеднеет в любом случае, но постоянное повышение налогов, сборов, тарифов, ренты приводит к тому, что в нашей стране невыгодно работать никому, не только олигархам. Вот недавно была новость, что останавливает производство маслопродуктов иностранный инвестор, потому что акциз ввели. Кто от этого больше теряет?
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12.06.2020 18:50 Відповісти
Нам западные специалисты уже много лет говорят очевидные вещи: у нас не работает закон.
И кривая система налогов, и рейдерство, и взяточничество всех структур над предпринимателем...
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13.06.2020 17:56 Відповісти
У Ахметова на чёрный день останется столько бабла, что тебе и не снилось, а если он закроет заводы, то десятки тысяч людей останутся без работы, а Украина потеряет одну из основных экспортных статей. А у вас вечно логика из разряда "на зло бабушке отморожу уши".
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12.06.2020 18:47 Відповісти
Вас трудно понять, если бы на металургов плюнули, вы бы негодовали, о них вспомнили, вы недовольны (мол деньги занесли) какой же результат вам угодил бы?
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12.06.2020 17:11 Відповісти
мне бы угодило если бы бендукидзе остался жив
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12.06.2020 21:51 Відповісти
Согласен, без денежки нынче ну никак не обойтись, но с другой стороны - просто адекватный и грамотный мужик этот Саакашвили. Не все понимает, ведь грузин, но ума не отбирать. Посмотрим на какое время его мозгов хватит и сколько теперь его потерпят.)))
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12.06.2020 18:14 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата. Ну потеряют металлурги рынки сбыта, посокращают людей, производство сведут к минимуму и что? Кто от этого выиграет? В Украине достаточно высокая рента, почему её снова повысили? А потому что не могут наполнить бюджет по-другому.
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12.06.2020 18:53 Відповісти
А потому что не могут наполнить бюджет по-другому.
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Это и есть чудо украинской экономики,когда не с кого больше драть,ждут подачек мвф и затыкают дыры.
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12.06.2020 19:02 Відповісти
Именно. И сам МВФ тоже всегда требует очередных урезаний, повышений и ужиманий. Вместо того, чтоб дать экономике нормально развиваться, лучше дожать то, что имеется.
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12.06.2020 20:34 Відповісти
Да требует,потому что хотят получить то, что они дали в долг просящему.
И чем меньше мы придерживаемся рекомендаций,тем больше требований они предъявляют и не так охотно эти самые транши дают.Кстати, ни одна программа не была полностью завершена.

Как сказал недавно Пальчевский."Первыми узнают о получении транша, продавцы в модных бутиках"
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12.06.2020 20:58 Відповісти
И это тоже. Плюс МВФ это выгодный инструмент контроля над развивающимися странами. Но, как показывает практика даже тут в комментриях - если повышение налогов подать под соусом "борьбы с офшорами", то наши люди с удовольствием это поддержат))
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12.06.2020 21:42 Відповісти
Без сомнений. Подогрели рехворматора бабулетками)))))
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12.06.2020 19:38 Відповісти
Вот это работа! Это человек-глыба, моментальны видны плоды его деятельности. "Если они (другие государства. - Ред.) стимулируют свою металлургию, мы должны стимулировать свою. Точка", - сказал Саакашвили.Источник: https://censor.net/n3201692 - никто не додумался бы такое сказать
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12.06.2020 16:30 Відповісти
Интересно, - какую зарплату я плачу из своих налогов за такую полезную работу?)
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Там армия таких долбоящеров и это не самый плохой представитель
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12.06.2020 16:36 Відповісти
560 000
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12.06.2020 16:38 Відповісти
Это рехформа! Только надо уточнить чего, ренты?добычи? руды?точки?!
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12.06.2020 16:39 Відповісти
Это реформа лопаты, ибо дерьмища столько за шесть лет наворотили, что разгребать грузину не разгрести. Нужно полит-тотализатор устраивать и ставить ставки на сколько его в новом забеге хватит.)))
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12.06.2020 18:17 Відповісти
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 682
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12.06.2020 16:30 Відповісти
Грузинський клоун.
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12.06.2020 16:31 Відповісти
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 2451
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12.06.2020 16:34 Відповісти
О))) Похоже великий рехформатор взялся за обналичивание кресла
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12.06.2020 16:31 Відповісти
кокс ньінче дорог...
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 4888
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Кресло крутиться лаванда мутиться!
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12.06.2020 16:34 Відповісти
Бе- бе- бе- беру только по бе- бе- бе- безналу - Мишко Саакашвиленко .
Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду - Цензор.НЕТ 9795 .
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12.06.2020 16:41 Відповісти
это реально не хорошая идея для металлургии. Налог нужно с олигархов собирать с доходов.
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12.06.2020 16:37 Відповісти
А это вопрос его компитенции?
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12.06.2020 16:40 Відповісти
А чьей?Он у нас по реформам?
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12.06.2020 17:09 Відповісти
України повинна ПІДТРИМАТИ СВОЇХ ОЛЕГАРХІВ! Браво Міхо!! Вперед Ахметов!!
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12.06.2020 16:42 Відповісти
Елена, если вы на чуточку забыли, напомню, что все ваши избранники у олигархов с рук кормятся. И майдан олигархи проплачивали и не раз. И Порох ваш сам олигарх, хоть вы ему и пытались что-то вылизать. И Зеленский под олигархами стонет. И 75% работоспособного населения работает на олигархов, которые еще удерживают хоть как-то экономику страны. А вам-бы чуток от сериальчиков оторваться не помешало.)))
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12.06.2020 18:21 Відповісти
Одна річ,руда для власного виробництва, а що Міхо пропонує зробити з експортом руди до Китаю ? Чи прикрившись черговою стурбованістю,дамо і дальше грабувати країну.
Міхаель, сказав А, говори і Б (поки ще не БЕ)
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12.06.2020 16:55 Відповісти
грузинский карлсон пускай летит к себе на родину там и выступает. в Украине он никто.
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12.06.2020 16:56 Відповісти
К сожалению, он вернулся....
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12.06.2020 17:10 Відповісти
потужно
прац1вник шо надо
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12.06.2020 17:07 Відповісти
О сцак начал карманы набивать, ну а шо тут такого, если к корыту допустили
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12.06.2020 17:20 Відповісти
не дарма він з каналів олигархів не вилазить
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12.06.2020 18:01 Відповісти
Я вот смеюсь иногда от души, когда про олигархов начинают умничать, бочку катить. И кто? Обыкновенные холопы, которые своих пытаются обосрать, а импортными восхищаются. Вы ребята вот тут сидите, тупите, изображая из себя грамотеев, а сами не понимаете кто вам дал возможность почувствовать себя экспердом. Интернет, Майкрософт, компы и серваки - это не олигархов продукты? Это ***** Вася-дворник все придумал с похмелья?))) Лошары...
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12.06.2020 18:25 Відповісти
Новость дня. В пятницу (12 июня 2020 года) Североатлантический совет признал Украину партнером по расширенным возможностям. Этот статус является частью Инициативы НАТО по обеспечению совместимости, целью которой является поддержание и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
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12.06.2020 18:32 Відповісти
В других странах устраивают налоговые каникулы, чтоб бизнес могут войти в нормальную колею после карантина, а у нас думают, какой бы ещё налог поднять) Там же не только рента, весь закон мягко говоря идёт вразрез со здравым смыслом)
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12.06.2020 18:46 Відповісти
А це входить в повноваження С-и давати такі коментарі?
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12.06.2020 18:51 Відповісти
сейчас все зациклены на коронавирусе, соблюдении масочного режима и т.д. а вопросами экономики серьезно никто не занимается,мне кажется и вопрос ренты особо не изучали... хотя и без пандемий у нас все через одно место делается, а то, что там рабочие места и бюджет на кону - ну, это такое, мелочи жизни..
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12.06.2020 19:32 Відповісти
Как то не так как раньше он выступает, где скачущие стаканы, разярённая группа поддержки, барыги, воры и т.д..Какой то он шолковый стал ведь клоун его купил за государственные деньги в награду за травлю порошенко и проукраинской власти. Такие же кореша Лещенко, ****, Залищук, Шабунин, Парасюк.
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12.06.2020 22:06 Відповісти
нагрузку на отрасль нет смысла увеличивать, она уже достигла уровня, как рекомендует МВФ.. я думаю, решение принималось не взвешено, не было широкого обсуждения с профессионалами, а надо было бы и международных экспертов пригласить, дело то важнейшее!
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12.06.2020 23:22 Відповісти
"Увеличение рентной платы на добычу руды сейчас является несвоевременным, поскольку мы пониманием, что в ситуации пандемии мировой многие правительства поддерживают свой национальный бизнес, национальных производителей, многие предоставляют налоговые льготы, налоговые каникулы. А в нашем случае получается налоги наоборот увеличиваются. Т.е. я могу сказать, что решение правительства увеличить рентную плату точно является несвоевременным и выбрано оно в неудачное для этого время", - сказал Пионтковский"
вот только ЭКСПЕРТ стыдливо умолчал о том что
РЕНТА ПОВЛИЯЕТ на ТОВАРНУЮ продукцию из ПРИРОДНО БАГАТЫХ руд потребляемых по 700-900 гривен на ВНУТРЕННЕМ рынке, с объем добычи - 20% общего
РЕНТА НЕ повлияет на на продукцию из ПРИРОДНО БЕДНЫХ руд с декларируемой для РЕНТЫ стоимость до 300 гривен 65% от ОБЩЕГО объема добычи реализуется на ВНЕШНЕМ рынке с РАСТУЩЕЙ ценой ($103 при $80 на начало года)
и, коль скоро, обусловленный вирусом в Бразилии ДЕФИЦИТ руды сохранит АНОМАЛЬНУЮ цену до конца года, - то надо ЗАРАБОТАТЬ - ТАМ
а проблемы МЕТАЛЛУРГОВ в Украине для горных предприятий добывающих ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руды лишь повод ДОПОЛНИТЕЛЬНО заработать за счет "приостановки закона 466"
на 120 миллионах тон ПРИРОДНО БЕДНЫЕ руд и "экономии" на РЕНТЕ в 27 гривен на тонне - вполне вкусные 3 300 млн.грн или $125 млн.
АЛЕ Ж ТО НЕ ГРОШІ - ТО ГРОШІ (с ударением на втором слоге)
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17.06.2020 00:47 Відповісти
 
 