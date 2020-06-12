Саакашвілі виступив за відтермінування підвищення ренти на руду

Україна має підтримати своїх металургів і відкласти підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Про це заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі, пише Обозреватель.

На його думку, в нинішніх умовах кризи, коли всі держави захищають своїх виробників, Україна також має підтримати своїх. Зокрема, металургів, які в разі підвищення ренти на видобуток руди не зможуть конкурувати на світових ринках. У зв'язку з цим Саакашвілі вважає, що введення в дію норми закону про підвищення ренти слід відкласти на рік.

"Якщо вони (інші держави. – Ред.) стимулюють свою металургію, ми маємо стимулювати свою. Крапка", – сказав Саакашвілі.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210), підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

У Федерації роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українських металургах і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили компанія ArcelorMittal, "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".