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В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление

Дело пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.

"Европейский парламент при всех многочисленных возможностях выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязались развивать тесные и постояннst  отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод", - отмечается в заявлении.

"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этого института.", - отметили в заявлении Европарламента.

В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление 01

Автор: 

Европарламент (1799) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+44
Ну и чего оно не сидит за воровство?

В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление - Цензор.НЕТ 321
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12.06.2020 19:24
+33
В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление - Цензор.НЕТ 1200
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12.06.2020 19:24
+30
Що вкрав? Конкретно, з фактами
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12.06.2020 19:27
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Страница 3 из 3
Когда нечего сказать по сути тогда эпитеты и эмоции как у Вас
Меня характеризовать не нужно,я лучше Вас себя знаю.Привет вышеватникам и гарулям( очень не нравится название ибо даёт полную характеристику таким как Вы,считающим себя украинцами только для того чтобы взять "трошки для себе" с Украины). Ваш патрон даже не гаруль он нищий духом вор и предатель.
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13.06.2020 09:28 Ответить
Я сказав якраз стільки, скільки потрібно... І там абсолютно нема емоцій - одна "гола констатація фактів". А щодо "я лучше Вас себя знаю", то пояснюю - зі сторони людину краще видно... Це - один з основних постулатів психології (а я її вивчав). Тому мені легше "прорахувать " тебе, ніж це зробиш ти сам, стосовно самого тебе.... Ти б, ідіот, спочатку пригледівся до мого положення на форумі, і відношення до мене його активної частини, перед тим, як "пісюна на мене задирать..." Таких як ти, тут сотні пройшли, а ти себе "великим "філозопом" виставлять пробуєш... Марна справа... Ти підтверджуєш свій стосунок до "Лахти" навіть характерними епітетами, що вживаються, ще з 2014 року, стосовно українців, саме представниками цієї "помийниці"... Ще раз повторюю: "Привіт Лахті!!!"
(І, будь ласка, пиши повільніше - я не встигаю "посилать" "нах.." твої "розмишлізми"...).
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13.06.2020 09:40 Ответить
Твое тебе. Я имею ввиду идиот. А о том что большинство не имеет мозгов"это такому"образованному психологу" наверное известно? Нет? А хамство говорит о бессилии. Не характеризуя со стороны,не надо,не твое.
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13.06.2020 10:39 Ответить
брехло лахтинське, ти ще довго вонятимеш? Нехай шастать гнидотина!
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13.06.2020 10:43 Ответить
Слышь, гавнопчёлка, а можно поподробнее про уголовные дела Порошенко?
Ну хоть список для начала?
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13.06.2020 10:40 Ответить
Дело в том что ОП и команда ЗЕ как чирий гноем переполнена лаптеногой ФСБшной агентурой, которая с самого начала, после выборов Термоса Гидранта в открытую не таясь работает на разрушение украинского государства. Вонючая портняшка, Ермак и прочие шавки из команды гопника шапкокрада пригретые бубочькой работают на дескридитацию Зеленского и выставляют дебилами 73% его лоХтората. ЛоХторат который уже как крысы затаился и попрятался по нычках.
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13.06.2020 14:35 Ответить
Давно пора накинути мотузку на ратицi i швайку наточити.А то чим довше бiгатиме вiд допитiв ,тим геть схудне й сала доброго не лишиться, тiльки шкiра i кiстки.
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13.06.2020 16:07 Ответить
Если бы Зеленский ненавидел только Порошенко (на уровне психического заболевания), это было бы пол-беды. Беда в том, что Зеленский лютой пророссийской ненавистью ненавидит и всё, что Порошенко сделала за 5 лет: воссоздал армию, заключил и добился ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, добился безвиза, добился получения Томоса и ещё многое другое.
Зеленский, не смотря на то, что является очень молодым человеком как для руководителя государства, был, есть и остается заскорузлым совком, в глубине души презирающий свободу, демократию, право, Запад и Украину.
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13.06.2020 17:31 Ответить
за цією "логікою" і хама не мона було морщити, бо ба легітимний..?
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13.06.2020 20:38 Ответить
да кому он нужен этот экс-потужный со своими 11%.
лузер и вчерашний день.
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13.06.2020 21:41 Ответить
Если он "никому не нужен", что же ты тут "кирпичами срёшь" против него? Я, вот, думаю, что он у вас играет роль "тризуба" в заднице Путина...
"- В.В., что-то Вы последнее время как то странно ходите и на троне сидите - боком... Вам же неудобно!...
- Да понимаете, хотел "хахлам" поплотнее на шею усесться и ноги свесить, да на Тризуб" напоролся... Так в жопу впился... Болит, и выдернуть не могу...".
Порошенко такой же "занозой" торчит второй год у вас в жопе, и вы не можете комфортно сидеть на шее украинского народа... А "выдернуть" - больно, да и силёнок не хватает...
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14.06.2020 05:50 Ответить
всё ты правильно написал, только не я, а ты тут "кирпичами срёшь" против него.
ну а дальше даже комментировать смешно. каждое слово наоборот
каждый твой пост понижает рейтинг Пе.
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14.06.2020 06:22 Ответить
Правильно... Чем же тебе комментировать, если нечего сказать?... Остаётся только "отфутболивать" все мои аргументы, обвиняя меня в своих собственных "ляпах"... А "понижают" рейтинг "Пе" мои комментарии, или нет - видно невооружённым глазом... Чем больше моих комментариев, тем больше вы, "батраки лахтинские", "кирпичами срёте"... По логике, если-бы это было не так, вы-бы на них просто внимания не обращали, а на "Пе", просто "забили"... Но вы упорно "срёте" на него... Значит, у вас есть "интерес"... Какой? Очень простой - он вам очень мешает...
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14.06.2020 07:04 Ответить
Люблю дурачков троллить.
Я три слова, ты тридцать строк. И всё мимо.
Не я, а ты лахтинский батрак, ляпаешь, офтуболиваешь, тебе нечего сказать,
кирпичами срёшь.
Тебе Пе очень мешает. вот ты его своми дурно-комментами и понижаешь.
Я снова победил.
Давай опровергай на три страницы.
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14.06.2020 07:52 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_otochenni_zelenskogo_vvazhayut_scho_borotba_iz_poroshenkom_dopomagaye_yomu_otrymaty_kraschyy_reytyng Журналіст-колумніст та блогер Віталій Портников у етері програми "Суботній політклуб" на Еспресо.TV. припускає, що за допомогою порушення справ проти Петра Порошенка, в оточенні чинного президента намагаються компенсувати падіння рейтингу Володимира Зеленського, чим намагаються посилити свої позиції.
"Відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. В оточенні президента і сам президент можуть вважати, що боротьба із Петром Порошенком, так чи інакше, допомагає Володимиру Зеленському посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. Він бореться з Порошенком, значить він бореться з минулою владою, зі старими політиками", - сказав Портников.
Водночас, він звернув увагу, що чинній владі не вдалося висунути проти Порошенка жодного серйозного звинувачення. "Але ми бачимо, що поки немає проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Шукають усіх можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не виконуватимуть свого головного завдання", - переконаний Портников.
На його думку, Володимир Зеленський власноруч весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. "Очевидно, що Порошенку, як політику, який претендує на повернення своїх політичних можливостей необхідно в інформаційному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з того приводу, що він щось заявив чи щось зробив, а з того приводу, чи він прийшов до Державного бюро розслідувань чи до Генеральної прокуратури. Заяву зробив Александр Кваснєвський з приводу Порошенка, заяву зробив Курт Волкер. Ми бачимо кількість новин по особистості Петра Порошенка дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського", - звернув увагу Портников.
На його думку, якщо б Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, він мав дати йому спокій на певний час, а вже потім займатися його справами, коли можна було б сказати, що це політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, а тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина не має просто турбувати.
"Сам Зеленський говорить, що Порошенко себе поводить так, ніби він зараз президент України. Але проблема не в тому, як поводить себе Порошенко, проблема в тому, що Зеленський себе поводить, так, ніби зараз Порошенко президент України. До чого це призведе зрозуміло - рейтинг Порошенка зростатиме, а Зеленського - падатиме", - переконаний Портников.
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14.06.2020 10:47 Ответить
Зараз вже абсолютно зрозуміло, що подальша доля України залежить від Порошенка. Буде він відповідати перед законом за свою діяльність чи уникне такої відповідальності - це вирішить питання про те, продовжить своє існування Україна як держава чи ніяких шансів на таке існування в неї більше нема.
Зеленський може, звичайно, давати настанови як правильно святкувати Трійцю і закликати всіх дотримуватися людських цінностей, але умови, на яких він отримав від народу мандат на владу містили трохи інші пункти, зміст яких сильно відрізняється від теперішньої демагогії.
Така зміна позиції може вказувати на те, що відбувся явний обман з його боку тих, хто пов'язував з ним якісь надії початок процесу повернення до суспільних відносин в повсякденному житті побудованих на тих самих людських цінностях, реальних і дієвих, а не фальшивих і демагогічних.
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14.06.2020 12:11 Ответить
"Бенефіціаром та ініціатором ситуації з політичним переслідуванням п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є безпосередньо президент Володимир Зеленський" - заявив адвокат Ілля Новіков в інтерв'ю ефірі "Прямого".

- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.

- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.

- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.

https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/
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15.06.2020 23:13 Ответить
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