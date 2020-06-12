В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление
Дело пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.
"Европейский парламент при всех многочисленных возможностях выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязались развивать тесные и постояннst отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод", - отмечается в заявлении.
"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этого института.", - отметили в заявлении Европарламента.
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Меня характеризовать не нужно,я лучше Вас себя знаю.Привет вышеватникам и гарулям( очень не нравится название ибо даёт полную характеристику таким как Вы,считающим себя украинцами только для того чтобы взять "трошки для себе" с Украины). Ваш патрон даже не гаруль он нищий духом вор и предатель.
(І, будь ласка, пиши повільніше - я не встигаю "посилать" "нах.." твої "розмишлізми"...).
Ну хоть список для начала?
Зеленский, не смотря на то, что является очень молодым человеком как для руководителя государства, был, есть и остается заскорузлым совком, в глубине души презирающий свободу, демократию, право, Запад и Украину.
лузер и вчерашний день.
"- В.В., что-то Вы последнее время как то странно ходите и на троне сидите - боком... Вам же неудобно!...
- Да понимаете, хотел "хахлам" поплотнее на шею усесться и ноги свесить, да на Тризуб" напоролся... Так в жопу впился... Болит, и выдернуть не могу...".
Порошенко такой же "занозой" торчит второй год у вас в жопе, и вы не можете комфортно сидеть на шее украинского народа... А "выдернуть" - больно, да и силёнок не хватает...
ну а дальше даже комментировать смешно. каждое слово наоборот
каждый твой пост понижает рейтинг Пе.
Я три слова, ты тридцать строк. И всё мимо.
Не я, а ты лахтинский батрак, ляпаешь, офтуболиваешь, тебе нечего сказать,
кирпичами срёшь.
Тебе Пе очень мешает. вот ты его своми дурно-комментами и понижаешь.
Я снова победил.
Давай опровергай на три страницы.
"Відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. В оточенні президента і сам президент можуть вважати, що боротьба із Петром Порошенком, так чи інакше, допомагає Володимиру Зеленському посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. Він бореться з Порошенком, значить він бореться з минулою владою, зі старими політиками", - сказав Портников.
Водночас, він звернув увагу, що чинній владі не вдалося висунути проти Порошенка жодного серйозного звинувачення. "Але ми бачимо, що поки немає проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Шукають усіх можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не виконуватимуть свого головного завдання", - переконаний Портников.
На його думку, Володимир Зеленський власноруч весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. "Очевидно, що Порошенку, як політику, який претендує на повернення своїх політичних можливостей необхідно в інформаційному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з того приводу, що він щось заявив чи щось зробив, а з того приводу, чи він прийшов до Державного бюро розслідувань чи до Генеральної прокуратури. Заяву зробив Александр Кваснєвський з приводу Порошенка, заяву зробив Курт Волкер. Ми бачимо кількість новин по особистості Петра Порошенка дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського", - звернув увагу Портников.
На його думку, якщо б Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, він мав дати йому спокій на певний час, а вже потім займатися його справами, коли можна було б сказати, що це політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, а тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина не має просто турбувати.
"Сам Зеленський говорить, що Порошенко себе поводить так, ніби він зараз президент України. Але проблема не в тому, як поводить себе Порошенко, проблема в тому, що Зеленський себе поводить, так, ніби зараз Порошенко президент України. До чого це призведе зрозуміло - рейтинг Порошенка зростатиме, а Зеленського - падатиме", - переконаний Портников.
Зеленський може, звичайно, давати настанови як правильно святкувати Трійцю і закликати всіх дотримуватися людських цінностей, але умови, на яких він отримав від народу мандат на владу містили трохи інші пункти, зміст яких сильно відрізняється від теперішньої демагогії.
Така зміна позиції може вказувати на те, що відбувся явний обман з його боку тих, хто пов'язував з ним якісь надії початок процесу повернення до суспільних відносин в повсякденному житті побудованих на тих самих людських цінностях, реальних і дієвих, а не фальшивих і демагогічних.
- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.
- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.
- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.
https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/