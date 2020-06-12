В Европейском парламенте предостерегли власти Украины от политических преследований пятого президента Порошенко, - заявление

Дело пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, Председатель делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Бэсеску.

"Европейский парламент при всех многочисленных возможностях выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы обязались развивать тесные и постояннst отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод", - отмечается в заявлении.

"Дело бывшего президента Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны этого института.", - отметили в заявлении Европарламента.





