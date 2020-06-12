У Європейському парламенті застерегли владу України від політичних переслідувань п'ятого президента Порошенка, - заява

Справа п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка перебуватиме під пильним наглядом з боку Європейського парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальній заяві, яку підписали Голова делегації Європейського парламенту зі зв'язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова делегації Європейського парламенту в Парламентській асамблеї Євронест Андрюс Кубілюс та віцеголова делегації Європейського парламенту зі зв'язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Бесеску.

"Європейський парламент під час усіх численних можливостей виступав за європейську перспективу України, в тому числі у своїх резолюціях. Ця організація вважає Україну частиною нашої європейської родини не тільки з геополітичних причин, а й тому, що наші суспільства поділяють спільні цінності. Завдяки Угоді про асоціацію ми зобов'язалися розвивати тісні і постійні відносини на підставі поваги демократичних принципів, верховенства права, належного управління, прав людини та основних свобод", - наголошується в заяві.

"Справа колишнього президента Порошенка перебуватиме під пильним наглядом з боку цієї фінансової інституції", - наголосили в заяві Європарламенту.





