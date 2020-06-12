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Поплавский стал председателем Аграрной партии

Поплавский стал председателем Аграрной партии

Михаила Поплавского избрано председателем Аграрной партии Украины. Такое решение было принято на очередном XXVI съезде партии, который состоялся 12 июня в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, члены политического совета партии. Во время съезда было объявлено, что партия собирается на местные выборы осенью этого года.

"Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номер один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - сказал Михаил Поплавский.

Напомним, Михаил Поплавский - почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины.

Автор: 

Поплавский Михаил (75) Аграрная партия Украины (8)


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Топ комментарии
+19
Блин ещё один клоун! Третий по счету!
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12.06.2020 20:43
+13
Назовите лучшего претендента !?? Кто всю жизнь на земле, кто добился невиданных результатов без всякой поддержки и вопреки давлению латифундистов ? Кто знает каждый клочок нашей земли и все её проблемы ? Кто знает проблемы каждого агрария ? Лучшей кандидатуры ,танцора и певца и какого -то ректора заодно, вы просто не найдете! Этот решит все ! 73% НА СТАРТ!
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12.06.2020 20:51
+13
Завклуб - його вершина....... Невже народ НІЧОМУ не навчився? ЗЕК, з вилами, ці недоумки... Людина сама творець свого щастя! І це ж додуматися....Пора ВЧЕНИХ, академіків, досвідчених ІНЖЕНЕРІВ !
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12.06.2020 20:54
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Может кто знает, сколько выпускниц его шарашкиной конторы работают в Голливуде?
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13.06.2020 07:05 Ответить
моя внучка там навчається і їй дуже подобається. Тому на вашому місці, я б притримала язика і не говорила на цей відомий університет "контора"
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13.06.2020 14:16 Ответить
Неужели его куры настолько тупые? 100 баксов показал, и она уже мокрая. Фу, мрази тупые, выберите еще сутенёра презом. Тогда эту страну только бомбить, ЯО, 4 раза подряд.
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13.06.2020 08:15 Ответить
какие куры? вы вообще о чём?? сначала адекватные комментарии пишите, а то понять вас сложно...
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13.06.2020 13:50 Ответить
Что тут не понятно, студентки его куры. И на 72% за гроши согласны.
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13.06.2020 17:00 Ответить
Аграрии..Поплавський став головою Аграрної партії - Цензор.НЕТ 5053
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13.06.2020 10:48 Ответить
Этот фотошопный мем уже достал. Нашли с чего смеяться. Вы все глупцы в сравнении с ними)
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13.06.2020 19:12 Ответить
Молодый орэл....
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13.06.2020 19:48 Ответить
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