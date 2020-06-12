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Поплавський став головою Аграрної партії

Поплавський став головою Аграрної партії

Михайла Поплавського обрано головою Аграрної партії України. Таке рішення було ухвалено на черговому XXVI з'їзді партії, який відбувся 12 червня в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

У заході взяли участь делегати із 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії. Під час з'їзду було оголошено, що партія збирається на місцеві вибори восени цього року.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія має стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - сказав Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

Автор: 

Поплавський Михайло (42) Аграрна партія України (8)


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Топ коментарі
+19
Блин ещё один клоун! Третий по счету!
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12.06.2020 20:43
+13
Назовите лучшего претендента !?? Кто всю жизнь на земле, кто добился невиданных результатов без всякой поддержки и вопреки давлению латифундистов ? Кто знает каждый клочок нашей земли и все её проблемы ? Кто знает проблемы каждого агрария ? Лучшей кандидатуры ,танцора и певца и какого -то ректора заодно, вы просто не найдете! Этот решит все ! 73% НА СТАРТ!
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12.06.2020 20:51
+13
Завклуб - його вершина....... Невже народ НІЧОМУ не навчився? ЗЕК, з вилами, ці недоумки... Людина сама творець свого щастя! І це ж додуматися....Пора ВЧЕНИХ, академіків, досвідчених ІНЖЕНЕРІВ !
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12.06.2020 20:54
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Может кто знает, сколько выпускниц его шарашкиной конторы работают в Голливуде?
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13.06.2020 07:05 Відповісти
моя внучка там навчається і їй дуже подобається. Тому на вашому місці, я б притримала язика і не говорила на цей відомий університет "контора"
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13.06.2020 14:16 Відповісти
Неужели его куры настолько тупые? 100 баксов показал, и она уже мокрая. Фу, мрази тупые, выберите еще сутенёра презом. Тогда эту страну только бомбить, ЯО, 4 раза подряд.
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13.06.2020 08:15 Відповісти
какие куры? вы вообще о чём?? сначала адекватные комментарии пишите, а то понять вас сложно...
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13.06.2020 13:50 Відповісти
Что тут не понятно, студентки его куры. И на 72% за гроши согласны.
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13.06.2020 17:00 Відповісти
Аграрии..Поплавський став головою Аграрної партії - Цензор.НЕТ 5053
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13.06.2020 10:48 Відповісти
Этот фотошопный мем уже достал. Нашли с чего смеяться. Вы все глупцы в сравнении с ними)
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13.06.2020 19:12 Відповісти
Молодый орэл....
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13.06.2020 19:48 Відповісти
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