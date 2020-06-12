Поплавський став головою Аграрної партії

Михайла Поплавського обрано головою Аграрної партії України. Таке рішення було ухвалено на черговому XXVI з'їзді партії, який відбувся 12 червня в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

У заході взяли участь делегати із 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії. Під час з'їзду було оголошено, що партія збирається на місцеві вибори восени цього року.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія має стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - сказав Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.