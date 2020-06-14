В Канаде от COVID-19 уже умерли более 8 тысяч человек
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Канаде превысило 8 тысяч человек и продолжает расти.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады, по состоянию на вечер 14 июня, COVID-19 унес жизни 8 107 жителей Канады.
Инфицирование вирусом подтвердили у 98 410 человек, а тест на COVID-19 сдали 2 113 924 канадца, то есть более 95% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет чуть более 8%.
Более 50% (53 824 человека) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 26 тыс. - в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех случаев инфицирования COVID-19. Здесь больше и смертей - 3 189 человек, то есть около 40% от всех летальных исходов.
Больше всего умирали от COVID-19 в домах для людей преклонного возраста.
Пожалуйста, подождите...
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значит у нас статистика похожа на совок(такая же бессмысленная, лживая и вредная)
Найбільше українців на Заході Канади.
Для упоротые, речь шла про США и ряд других стран, где есть страховая медицина.
Уразумев винторогий?
«Вони ідентифікують когось з хворобою, яка не піддається поясненню і беруть рідину з легень від цих пацієнтів за допомогою інвазивної процедури, де вони входять спеціальним зондом через рот або ніс, вниз через дихальні шляхи в легені. Потім вони впорскують трохи рідини туди і висмоктують назад. В результаті це буде в основному суміш різних секретів і рідин, тобто це дуже нечистий зразок, так як буде містити в мокроті різні секрети, а також буде містити суміш різних клітин, такі як наші власні клітини легенів і наші імунні клітини, також буде містити різні мікроорганізми, які присутні в наших нормальних тканинах, таких як бактерії і гриби. Це все містить багато генетичного матеріалу. Ця рідина також буде містити і так звані Екзосоми, які мають свій власний генетичний матеріал».
Тобто Д-р Кауфман доводить, що вірус COV19 ніколи не був відізольований (!) тому немає з чим його порівнювати. А це означає, що у всіх позитивних тестах ми бачимо тільки фрагменти, які можна віднести до звичайного коронавіруса, не більше.
«Справа в тому, якщо ви подивитеся на генетичну послідовність між людьми і шимпанзе, ви виявите, що є 96% ідентичних послідовностей, але при цьому ми явно не те ж саме, що шимпанзе, і ніхто не сказав би, що наш генетичний матеріал є частиною шимпанзе! Ідентичність послідовностей при коронавірусі SARS-1 (що був взятий для порівняння) і взятому генетичному матеріалі, має набагато нижчий відсоток послідовностей - менше 80% в порівнянні з 96% і кажуть, що це коронавірус! Так що, на мій погляд, це вкрай слабка наука і неочищений зразок легеневої рідини не може бути доказом походження коронавірусної РНК. Вони використовували цю послідовність для розробки основних діагностичних тестів, які вони використовують для визначення вірусу - це тест ПЛР (див.стаття: «Науковці доводять фальшиве діагностування COVID»
+ по роботі маю багато старших людей, які живуть у таких закладах.
Тут інші реалії, мені люди самі казали, що не хочуть бути обузою для дітей, у яких свої діти (тут народжують пізно), а потім ще з*являються внуки. Місто велике, працюємо ми багато. Якщо людина потребує постійної допомоги - це не так просто. Ви не сядете вдома. А іпотеку хто платити буде ? Решту кредитів ? За навчання / секції дітей ? Звичайна доглядальниця не справиться, треба наймати кваліфіковану медсестру, я не знаю.
Такі люди продають будинок, коли бачать, що вже важко його обходити (треба наймати когось, щоб прибирав, взимку чистив сніг і т.д.), віддають гроші дітям і йдуть в резиденцію. Так, діти й внуки (а то й правнуки) їх провідують, забирають їх до себе на вихідні (автономних), їдуть в ресторан, кіно ... Не бачила страждань.
Вони внизу у залі грають у бінґо (як і по церквах), Співанку мають, руханку (колективну гімнастику) робили, ще якісь події ...
2. Подивіться на Figure 3 і припиніть брехати: (інформація на 13 червня)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
А за кордоном то поширена практика.
Як на мене, дикувата, але ж і ми дикуни для них в чомусь....
Ось інформація по Квебеку від держави: Institut National de la Santé Publique, тільки не знаходжу ці ж дані англійською (тут таке буває, вони не все перекладають і не спішать).
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
Хороші діаграми з розбивкою по вікових групах щодо захворюваності, госпіталізації та смертності. До літніх людей ще бомжі додаються, мереса говорила про додаткові центри, які для них за цей час мали звести.
Найбільше випадків по Монреалю в Монреаль-Норд, традиційно чорному районі ...
https://cultmtl.com/2020/06/montreal-covid-19-numbers-cases-by-neighbourhood/
(Але ж зараз так "не політкоректно" казати, ніззя ...)
Маски обов*язковими у нас не були і не є, останні два тижні =(strongly/highly) recommended= там, де не завжди можливо утримати 2м, але не обов*язково (лише в одному магазині біля мене вони ввели маски для покупців, то їхня внутрішня політика). Транспорт ніколи не закривали, карантин як такий був три тижні, коли закрили всі non essential services - у березні.
Багатьом сподобалося бути вдома (держава ж платить), то виходити на роботу не хочуть під різними соусами. Звільнити їх не можуть. Діти в школу так і не вийшли.
Від завтра відкриваються ресторани.
Скрізь, де можливо, залишається робота з дому.
Був клієнт, який мені казав, що їхнє підприємство отримало субсидію від уряду через вірус, то йому платили 75% від зарплатні (два місяці), але конкретно цей клієнт - з робочою візою, тобто на 2000 не кваліфікувався і не пам*ятаю, чи він взагалі встиг почати працювати по приїзді.
Там просто (з того, що чула, в деталі не входила), якщо ти акцентуєш на тому, що в тебе в родині є вразливі люди + діти і т.д. - ти можеш не виходити, але тоді тебе переводять на допомогу по безробіттю, уже не буде 2К. Самі розумієте, фед. програма підтримки була створена на певний час і під певні умови.
У нас на роботі кожен випадок розглядають індивідуально (наприклад, проблема з імунітетом через супутні хвороби - можеш не працювати. Є можливість роботи з дому - будь ласка, нема , але ти як би вразливий - не звільняють, будеш отримувати допомогу від уряду).
Оплатити чиєсь сидіння вдома комусь же треба.
Антиресно!
А сколько за это же время умерло от сердечных болезней онкологии и др.
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом", викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
2. Самі тeсти включають позитивний і нeгативний контроль. Тeсти пeрeвіряються в уповноважeних лабораторіях, в т. ч. міжнародних, які дають щось подібнe на "сeртифікат якості". Тeсти позитивно рeагують на нуклeотидну послідовність віруса SARS-CoV-2, яка нe відома у інших коронавірусів, людини та в інших джeрeлах нуклeінових кислот.
2) цікава казочка, але Ви абсолютно некомпетентні у тому що пишите, бо будь-які плр тести значну кількість хибнопозитивних результатів
можна тисячу разів написати 2+2=5, але результат все одно буде рівний 4
а доказів у Вашій писанині 0 цілих 0 десятих
про пцр-тесты
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1331976583678152&id=100005974690927
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1331961253679685&id=100005974690927
- «Обнаружение вирусной РНК может не указывать на наличие инфекционного вируса».
- «Существует риск ложноположительных результатов из-за неспецифической амплификации и перекрестной реактивности с организмами, обнаруженными в дыхательных путях».
- «Существует риск ложноположительных значений в результате перекрестного загрязнения организмами-мишенями их нуклеиновых кислот или амплифицированного продукта или неспецифических сигналов в анализе». (x2)
- «Перекрестная реактивность с организмами дыхательных путей, отличными от протестированных, может привести к ошибочным результатам».
- «Комплект флуоресцентной ПЦР SARS-CoV-2 может перекрестно реагировать с коронавирусом SARS… Существует риск ложноположительных значений в результате перекрестного загрязнения организмами-мишенями, их нуклеиновыми кислотами или амплифицированным продуктом или неспецифическими сигналами. в анализе ... »
Если коротко: то ПЦР-методика неспособна гарантировать, что соответствующий тест даст подтвержденный положительный результат на коронавирус, другими словами не исключается возможность большого количества ложноположительных результатов, когда тест показывает "+", но сарс-ков-2 в человеке нет.
так о каком карантине идет речь? как можно выдерживать соц. дистанцию в общ. местах (транспорт, аптеки, маркеты) без масок?