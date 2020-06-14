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Новини Коронавірус і карантин
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У Канаді від COVID-19 вже померли понад 8 тисяч осіб

У Канаді від COVID-19 вже померли понад 8 тисяч осіб

Кількість померлих від коронавірусної інфекції в Канаді перевищила 8 тисяч осіб і продовжує зростати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади, станом на вечір 14 червня COVID-19 забрав життя 8 107 жителів Канади.

Інфікування вірусом підтвердили у 98 410 осіб, а тест на COVID-19 здали 2 113 924 канадці, тобто понад 95% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить трохи більше 8%.

Понад 50% (53 824 людини) від загальної кількості інфікованих мешкають у провінції Квебек, із них понад 26 тис. - в Монреалі, найбільшому місті провінції. Отже на Монреаль припадає більше чверті всіх випадків інфікування COVID-19. Тут більше і смертей - 3 189 осіб, тобто близько 40% від усіх смертей.

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Найбільше вмирали від COVID-19 у будинках для літніх людей.

Автор: 

Канада (2191) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
В Канаді більшістъ померлих - люди похилого і дуже похилого віку, які мешкали в домах для старих. В цих домах живуть не тільки самотні старі, а й ті, хто має дітей. Але діти викидають своїх старих батьків в такі притулки. Це ганебна практика в Канаді і США характерна для білих варварів, небілі люди своїми старими не розкидаються, вони до смерті живуть в сім'ях.
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14.06.2020 20:39
+8
Я не хотіла втручатися. Але знаю про ситуацію з іншої сторони. В тому ж Монреалі є Українська Резиденція (для автономних та напів-автономних людей) і Українська Вілла (для неавтономних). Я неодноразово була і там, і там, відвідувала людей з громади, спілкувалася з ними (хоча я їх знала ще до того, як вони перейшли туди). Умови хороші і туди навіть місцеві хочуть потрапити, черга на місця. Є Польських Дім (для неходячих). Там теж була, бо й українці у них є.
+ по роботі маю багато старших людей, які живуть у таких закладах.
Тут інші реалії, мені люди самі казали, що не хочуть бути обузою для дітей, у яких свої діти (тут народжують пізно), а потім ще з*являються внуки. Місто велике, працюємо ми багато. Якщо людина потребує постійної допомоги - це не так просто. Ви не сядете вдома. А іпотеку хто платити буде ? Решту кредитів ? За навчання / секції дітей ? Звичайна доглядальниця не справиться, треба наймати кваліфіковану медсестру, я не знаю.
Такі люди продають будинок, коли бачать, що вже важко його обходити (треба наймати когось, щоб прибирав, взимку чистив сніг і т.д.), віддають гроші дітям і йдуть в резиденцію. Так, діти й внуки (а то й правнуки) їх провідують, забирають їх до себе на вихідні (автономних), їдуть в ресторан, кіно ... Не бачила страждань.
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14.06.2020 21:51
+6
Для статистики, чтобы понимать искусственное создание истерии: до зимы 2020 года ежегодно в Украине помирало в среднем 600 тысяч человек.
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14.06.2020 20:08
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Вот это правильно - тестов много сделали, и не по 50 раз попам, депутатам, их семьям и прочей швали.
значит у нас статистика похожа на совок(такая же бессмысленная, лживая и вредная)
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14.06.2020 20:04 Відповісти
Зато Украина догонит Узбекистан и Таджикистан. Куда там Украине до Канады.
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14.06.2020 23:42 Відповісти
Украинский анклав
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14.06.2020 20:06 Відповісти
???
Найбільше українців на Заході Канади.
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14.06.2020 21:29 Відповісти
Для статистики, чтобы понимать искусственное создание истерии: до зимы 2020 года ежегодно в Украине помирало в среднем 600 тысяч человек.
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14.06.2020 20:08 Відповісти
"На нас всех сейчас дует ветерком из могилы. Давайте не простужаться!"(с)
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14.06.2020 20:20 Відповісти
Медицинский бизнес, на диагноз covid-19 страховая выделяет в 3 раза больше денег для лечения клиникам.
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14.06.2020 20:22 Відповісти
Бред, причем тут страховая и деньги, в больницы не кладут легких больных, а если положили, то делают тест - он и определяет, есть ковид или нет. Врачи тут ничего не решают и не могут себе выгадать. Во-вторых, даже если и выделяют больше денег, то не врачу в карман, а на лечение людей.
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14.06.2020 20:43 Відповісти
О да, в Украине уже тоже стал на рельсы бизнес по страхованию от ковидла. Цепочка такая: минздрав пугает страшной статистикой по ковидле - страховые предлагают страховаться от ковидла - коронопсихи, напуганные минздравом с одной стороны и привлеченные потенциально хорошими страховыми выплатами от страховых с другой стороны, бегут заключать договора страхования - чем больше паники, тем больше страховых договоров и тем больше денежек капает страховым компаниям - страховых случаев реально единицы, поэтому прибыль страховых значительно больше выплат - за устрашающую статистику у удержание людей в панике страховые отстегивают высокопоставленным чинушам в правительстве - все довольны и все смеются, кроме, конечно же, пересичных украинцев. Как вам такой развод?
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14.06.2020 21:23 Відповісти
Ворота были новые, свеже выстроганные.
Для упоротые, речь шла про США и ряд других стран, где есть страховая медицина.
Уразумев винторогий?
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14.06.2020 21:49 Відповісти
дятел, перечитай еще раз, что я написал, может дойдет до твоей тупой башки
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15.06.2020 07:32 Відповісти
Подписываться надо в конце, а не вначале, но я все равно с тобой согласен.
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15.06.2020 09:23 Відповісти
Да если б вирус реально был опасным то не создавались бы такие условия финансовой стимуляции написания диагноза ковид старикам умершим совсем от других болезней. А вирус же так и не был изолирован. Тэсты находят не вирус, а какой то генетический материал который присутствует у многих людей. И вакцина уже готова вы представляете? обычно на вакцины идут года, а они уже тестируют вакцину на добровольцах . тоесть она уже готова. вот только не понятно, что это за вакцина... если даже вирус не изолирован.
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14.06.2020 21:39 Відповісти
Про ізоляцію віруса і людський гeнeтичний матeріал Ви написали нісeнітницю. І людський гeном, і коронавірусний, добрe вивчeні.
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14.06.2020 22:51 Відповісти
«Я подивився всі папери, де вчені стверджують, що знайшли докази нового вірусу. Я ретельно вивчив їх роботу і виявив, що процедури, які були використані у всіх цих наукових дослідженнях насправді не підходять для очищення біологічного матеріалу та ізолювання вірусу з метою доведення його новизни».

«Вони ідентифікують когось з хворобою, яка не піддається поясненню і беруть рідину з легень від цих пацієнтів за допомогою інвазивної процедури, де вони входять спеціальним зондом через рот або ніс, вниз через дихальні шляхи в легені. Потім вони впорскують трохи рідини туди і висмоктують назад. В результаті це буде в основному суміш різних секретів і рідин, тобто це дуже нечистий зразок, так як буде містити в мокроті різні секрети, а також буде містити суміш різних клітин, такі як наші власні клітини легенів і наші імунні клітини, також буде містити різні мікроорганізми, які присутні в наших нормальних тканинах, таких як бактерії і гриби. Це все містить багато генетичного матеріалу. Ця рідина також буде містити і так звані Екзосоми, які мають свій власний генетичний матеріал».

Тобто Д-р Кауфман доводить, що вірус COV19 ніколи не був відізольований (!) тому немає з чим його порівнювати. А це означає, що у всіх позитивних тестах ми бачимо тільки фрагменти, які можна віднести до звичайного коронавіруса, не більше.
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15.06.2020 08:20 Відповісти
Далі Доктор Кауфман наводить приклад порівняння генетичних послідовностей людини і шимпанзе:

«Справа в тому, якщо ви подивитеся на генетичну послідовність між людьми і шимпанзе, ви виявите, що є 96% ідентичних послідовностей, але при цьому ми явно не те ж саме, що шимпанзе, і ніхто не сказав би, що наш генетичний матеріал є частиною шимпанзе! Ідентичність послідовностей при коронавірусі SARS-1 (що був взятий для порівняння) і взятому генетичному матеріалі, має набагато нижчий відсоток послідовностей - менше 80% в порівнянні з 96% і кажуть, що це коронавірус! Так що, на мій погляд, це вкрай слабка наука і неочищений зразок легеневої рідини не може бути доказом походження коронавірусної РНК. Вони використовували цю послідовність для розробки основних діагностичних тестів, які вони використовують для визначення вірусу - це тест ПЛР (див.стаття: «Науковці доводять фальшиве діагностування COVID»
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15.06.2020 08:22 Відповісти
Д-р Ендрю Кауфман у своєму відео розповідає про тест, яким зараз поголовно всіх тестують на коронавіруса - ПЛР або ПЦР (Полімеразна Ланцюгова Реакція). Цей тест не тестує самого віруса, тільки послідовності РНК, які можуть бути не тільки у вірусі, а і в іншому біологічному матеріалі. Його докази, підтверджені роботою інших вірусологів, які підкреслюють, крім того, що COV19 при дослідженні плутають з природними Екзосомами, які є невід'ємною частиною правильного функціонування кожної клітини
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15.06.2020 08:24 Відповісти
В Канаді більшістъ померлих - люди похилого і дуже похилого віку, які мешкали в домах для старих. В цих домах живуть не тільки самотні старі, а й ті, хто має дітей. Але діти викидають своїх старих батьків в такі притулки. Це ганебна практика в Канаді і США характерна для білих варварів, небілі люди своїми старими не розкидаються, вони до смерті живуть в сім'ях.
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14.06.2020 20:39 Відповісти
В Германии такая же картина, только многие «отдают» своих родителей в дома престарелых (здесь не очень дешевое «удовольствие») по причине «работы»=>типа: мне проще отработать 40 часов в неделю и иметь два выходных (в эти дни проведают родителей), чем 24 часа в сутки ухаживать за престарелыми/больными родителями.......☹️
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14.06.2020 21:04 Відповісти
https://censor.net/user/424278 А хіба люди похилого віку самі не хочуть цього? Маю на увазі жити окремо від молодих.Їх ж у вас не катують в цих будинках.
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14.06.2020 21:34 Відповісти
Я не хотіла втручатися. Але знаю про ситуацію з іншої сторони. В тому ж Монреалі є Українська Резиденція (для автономних та напів-автономних людей) і Українська Вілла (для неавтономних). Я неодноразово була і там, і там, відвідувала людей з громади, спілкувалася з ними (хоча я їх знала ще до того, як вони перейшли туди). Умови хороші і туди навіть місцеві хочуть потрапити, черга на місця. Є Польських Дім (для неходячих). Там теж була, бо й українці у них є.
+ по роботі маю багато старших людей, які живуть у таких закладах.
Тут інші реалії, мені люди самі казали, що не хочуть бути обузою для дітей, у яких свої діти (тут народжують пізно), а потім ще з*являються внуки. Місто велике, працюємо ми багато. Якщо людина потребує постійної допомоги - це не так просто. Ви не сядете вдома. А іпотеку хто платити буде ? Решту кредитів ? За навчання / секції дітей ? Звичайна доглядальниця не справиться, треба наймати кваліфіковану медсестру, я не знаю.
Такі люди продають будинок, коли бачать, що вже важко його обходити (треба наймати когось, щоб прибирав, взимку чистив сніг і т.д.), віддають гроші дітям і йдуть в резиденцію. Так, діти й внуки (а то й правнуки) їх провідують, забирають їх до себе на вихідні (автономних), їдуть в ресторан, кіно ... Не бачила страждань.
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14.06.2020 21:51 Відповісти
Ще можу додати, що їм організовують дозвілля. У резиденції люди самі готують їсти, у віллі - кухарі, медсестри розносять медикаменти.
Вони внизу у залі грають у бінґо (як і по церквах), Співанку мають, руханку (колективну гімнастику) робили, ще якісь події ...
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14.06.2020 22:03 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Ну це правильно.А в нас діти в містах,а їхні батьки по селах доживають віку.А потім тільки і пусті будинки залишаються.Які навіть вже потім ніхто не хоче купити.
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14.06.2020 22:07 Відповісти
Живу в Канаде 20 лет и насчет "ганебнои практики" и белых варворов не вам судить. А насчет количества погибших удивлю вас- больше всего погибло от от 40 до 69 лет. Я думаю,что вы понимаете,что 69 лет в Канаде еще не возраст.
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14.06.2020 22:48 Відповісти
1. Запам*ятайте, будь ласка, і не маніпулюйте: від хвороб помирають, а не гинуть.
2. Подивіться на Figure 3 і припиніть брехати: (інформація на 13 червня)
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
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14.06.2020 22:54 Відповісти
https://censor.net/user/424278, дякую за Ваш коментар. Ви написали абсолютно точно. Бідні люди не знають яке це щастя жити разом з батьками, навіть якщо потібно їх годувати, мити, купати, переодягати.
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14.06.2020 23:56 Відповісти
Я на боці старих. Нещодавно в Торонто військових послали допомагати в деяких притулках для старих. Вони виявили знущання над ними. Наприклад,ті були голодні, бо старі, зазвичай, їдять повільно. а обслуга не хотіла чекати. І багато іншого. Зчинився скандал, і зараз подали до суду на міністра уряду Онтаріо, що відповідає за цей напрямок. Я б нікому не побажала доживати в колі чужих людей. Мені здається, що це жорстокість..
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15.06.2020 01:22 Відповісти
це наша ментальність. Як здати дитину в притулок, так і батьків.
А за кордоном то поширена практика.
Як на мене, дикувата, але ж і ми дикуни для них в чомусь....
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15.06.2020 01:29 Відповісти
Не всюди за кордоном така практика. Наприклад, в Казахстані більшість населення казахи. В домах престарілих майже одні росіяни. Казахи своїх батьків в дома престарілих не здають.
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15.06.2020 03:03 Відповісти
Казахстан - то не за кордон
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15.06.2020 22:04 Відповісти
Я не уявляю як я міг би здати свою маму в притулок. Я напевно зразу б вмер. Але хтось так робить. В Україні ситуація ще гірша чим в Канаді. В ютюбі є відео де старша жінка сидить на ліжку і плаче, а санітарка на неї кричить "я зараз тебе пере..у що не встанеш".
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15.06.2020 02:05 Відповісти
? Для чого ця новина ? У нас іде постійне зменшення к-ті інфікованих.
Ось інформація по Квебеку від держави: Institut National de la Santé Publique, тільки не знаходжу ці ж дані англійською (тут таке буває, вони не все перекладають і не спішать).
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees

Хороші діаграми з розбивкою по вікових групах щодо захворюваності, госпіталізації та смертності. До літніх людей ще бомжі додаються, мереса говорила про додаткові центри, які для них за цей час мали звести.
Найбільше випадків по Монреалю в Монреаль-Норд, традиційно чорному районі ...
https://cultmtl.com/2020/06/montreal-covid-19-numbers-cases-by-neighbourhood/

(Але ж зараз так "не політкоректно" казати, ніззя ...)
Маски обов*язковими у нас не були і не є, останні два тижні =(strongly/highly) recommended= там, де не завжди можливо утримати 2м, але не обов*язково (лише в одному магазині біля мене вони ввели маски для покупців, то їхня внутрішня політика). Транспорт ніколи не закривали, карантин як такий був три тижні, коли закрили всі non essential services - у березні.
Багатьом сподобалося бути вдома (держава ж платить), то виходити на роботу не хочуть під різними соусами. Звільнити їх не можуть. Діти в школу так і не вийшли.
Від завтра відкриваються ресторани.
Скрізь, де можливо, залишається робота з дому.
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14.06.2020 21:02 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Привіт! А скільки у вас платять? Ліньки шукати.
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14.06.2020 21:30 Відповісти
То залежить. Від держави (федерали) допомога тим, хто тимчасово втратив роботу 2000 чистими в місяць, це - зовсім не погано. Є люди, які заробляють менше. Ще провінційні програми були: якщо ти на вимушеній ізоляції (+ інші мотиви), здається 520 в тиждень. Студентам, які мали менше 5 тисяч заробітку за останній рік (здається, так) - чи 1200 чи 1500 в місяць чистими протягом чотирьох місяців.
Був клієнт, який мені казав, що їхнє підприємство отримало субсидію від уряду через вірус, то йому платили 75% від зарплатні (два місяці), але конкретно цей клієнт - з робочою візою, тобто на 2000 не кваліфікувався і не пам*ятаю, чи він взагалі встиг почати працювати по приїзді.
Там просто (з того, що чула, в деталі не входила), якщо ти акцентуєш на тому, що в тебе в родині є вразливі люди + діти і т.д. - ти можеш не виходити, але тоді тебе переводять на допомогу по безробіттю, уже не буде 2К. Самі розумієте, фед. програма підтримки була створена на певний час і під певні умови.
У нас на роботі кожен випадок розглядають індивідуально (наприклад, проблема з імунітетом через супутні хвороби - можеш не працювати. Є можливість роботи з дому - будь ласка, нема , але ти як би вразливий - не звільняють, будеш отримувати допомогу від уряду).
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14.06.2020 21:42 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Нам би хоч би по 100-200 євро платили в місяць,то можна сидіти в самоізоліції.А вашій країні можна тільки позаздрити.
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14.06.2020 22:03 Відповісти
Ага. Я прикидаю, на скільки нам потім збільшать податки, з мене й так вираховують більше третини.
Оплатити чиєсь сидіння вдома комусь же треба.
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14.06.2020 22:06 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Ну у вас видно куди йдуть податки.А в нас чиновники,суді,депутати і інші багатіші за ваших це ж факт.Он їм і йдуть податки.Раніше хоч якісь були позитивні зміни.Зараз з зеленими повний провал.
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14.06.2020 22:10 Відповісти
І так - привіт.
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14.06.2020 21:56 Відповісти
Зато у нас семь раз ослабляли и восемь раз ужесточали правила поведения.Ну,это конечно,не для верхушки власти,-у них свои правила поведения при пандемии,- а ихние холопы смотрят на них и ведут себя также безответственно! Потому у нас и результаты "борьбы" с коронавирусом такие плачевные ...
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14.06.2020 21:13 Відповісти
И сегодня (по Указу додона!) опять цирк с военными на улицах,которые должны смотреть за соблюдением правил поведения...У нас миллион полицейских,которые ловят бабушек,что продают петрушку на улицах (бабушек в масках!),а толп молодых без масок они не видят (или боятся молодых?) ! Тут уже и военных приплели... Вот она совковая отрицательная селекция!
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14.06.2020 21:27 Відповісти
у вас бабушки в масках? офигеть, какие у вас сознательные бабушки....
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15.06.2020 01:22 Відповісти
У нас пожилые почти все в масках.
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15.06.2020 07:16 Відповісти
В Канаде от COVID-19 уже умерли более 8 тыс человек

Антиресно!
А сколько за это же время умерло от сердечных болезней онкологии и др.
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14.06.2020 21:18 Відповісти
количество упало, потому что они перетекли в ковид-19
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14.06.2020 21:40 Відповісти
В нас в 10 разів менше померлих.І то статистика може бути перебільшена.Перші померлі були відомі.А за цих що зараз вже точної інформації немає.Можна маніпулювати.
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14.06.2020 21:32 Відповісти
как можно умереть от того, что определяют непонятным тестом?? да за счет этих тестов монжо каждый день рисовать по 500 смертей от ковид)) по три раза брать тест в онкобольного и како-то да будет позитивным))
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14.06.2020 21:43 Відповісти
если даже в фрукте папайи нашли вирус в танзании))то что тут говорить) идеальная глобальная афера провернута психопатами. очень интересно какая цель этой поголовной вакцинаци... подозреваю побочкой будет стерилизация какого-то процента населения. По сколько идея золотого миллиарда которую особо то и не скрывали никогда... это их идея икс
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14.06.2020 21:45 Відповісти
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:

1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?

медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли

але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом", викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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14.06.2020 21:56 Відповісти
1. Такі досліджeння існують, і іх багато.
2. Самі тeсти включають позитивний і нeгативний контроль. Тeсти пeрeвіряються в уповноважeних лабораторіях, в т. ч. міжнародних, які дають щось подібнe на "сeртифікат якості". Тeсти позитивно рeагують на нуклeотидну послідовність віруса SARS-CoV-2, яка нe відома у інших коронавірусів, людини та в інших джeрeлах нуклeінових кислот.
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14.06.2020 23:14 Відповісти
1) посилання на дослідження?
2) цікава казочка, але Ви абсолютно некомпетентні у тому що пишите, бо будь-які плр тести значну кількість хибнопозитивних результатів
можна тисячу разів написати 2+2=5, але результат все одно буде рівний 4
а доказів у Вашій писанині 0 цілих 0 десятих

про пцр-тесты
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1331976583678152&id=100005974690927
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1331961253679685&id=100005974690927
- «Обнаружение вирусной РНК может не указывать на наличие инфекционного вируса».
- «Существует риск ложноположительных результатов из-за неспецифической амплификации и перекрестной реактивности с организмами, обнаруженными в дыхательных путях».
- «Существует риск ложноположительных значений в результате перекрестного загрязнения организмами-мишенями их нуклеиновых кислот или амплифицированного продукта или неспецифических сигналов в анализе». (x2)
- «Перекрестная реактивность с организмами дыхательных путей, отличными от протестированных, может привести к ошибочным результатам».
- «Комплект флуоресцентной ПЦР SARS-CoV-2 может перекрестно реагировать с коронавирусом SARS… Существует риск ложноположительных значений в результате перекрестного загрязнения организмами-мишенями, их нуклеиновыми кислотами или амплифицированным продуктом или неспецифическими сигналами. в анализе ... »
Если коротко: то ПЦР-методика неспособна гарантировать, что соответствующий тест даст подтвержденный положительный результат на коронавирус, другими словами не исключается возможность большого количества ложноположительных результатов, когда тест показывает "+", но сарс-ков-2 в человеке нет.
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15.06.2020 01:20 Відповісти
Никогда не комментировала,хотя годами читаю газету и комменты к статьям. Но сегодня не удержалась. Живу в Канаде 20 лет. Родом из Черновцов,где и сейчас живут ближайшие родственники. Удивительно читать тех,кто отрицает пандемию,наличие вируса и прочее. Насчет данных приведенных в статье- все верно. Но трактуют их,кому как выгодно. Да,в Квебеке самое большее количество заразившихся. А почему? А потому,что до последнего сидели в ресторанах,барах . Это французская провинция и у них принято обниматься-целоваться при встречах. Это их обычаи. Но почему-то никто не смотрит на цифры,как быстро они смогли с этим справиться. Насчет домов престарелых- да ,действительно самый большой процент заболевших. Но почему? Нет не потому что их сплавили дети туда(это вообще отдельная тема),а потому что их действительно постоянно посещают родственники,а персонал,который там работает,обычно работает в нескольких таких домах престарелых. Конечно же от этого больше контактов. Но,как только появились первые случаи в Канаде,сразу ввели карантин по всей стране. Медработникам и всему обслуживающему персоналу повысили сразу зарплату в два раза,пенсионерам увеличили пенсию в два раза.А всем ,кто сидит на карантине и в данный момент не работает выплачивают ежемесячно по 2 тыс. канадских дол.Правительство заявило,что в таком режиме резервы позволяют продержаться 4 месяца.А дальше все ,кто не в зоне риска, выходят на работу. На данный момент заболевающих в день ниже чем в Украине,но карантин не отменили. И правительство не видосики снимает,а каждый день отчитывается по всем пунктам о ситуации в стране. Но и народ не нарушает карантин и с полной ответственностью относится к происходящему.Помню,как заболели первые 9 человек в Канаде,и как это все пошло вверх. Потому могу только предполагать,сколько заразившихся в Украине. Так что думайТЕ
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14.06.2020 22:42 Відповісти
В Канаде людей с коронавирусом силой забирают в больницы как в Украине или нет?
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15.06.2020 00:01 Відповісти
В госпиталь забирают по рекомендации семейного врача. Если нет необходимости,то больной находится в самоизоляции,но на связи со своим врачем . Если затруднено дыхание,если есть необходимость в кислородной поддержке или ИВЛ ,то,конечно, отправляют в госпиталь. Но не силой.
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15.06.2020 02:00 Відповісти
Спасибо. Для меня это важно. Потому что в Украине если человек с подозрением на коронавирус отказывается от добровольной госпитализации, то врач обязан вызвать полицию и полиция силой доставит человека в больницу. Это постановление Кабинета Министров Украины.
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15.06.2020 02:58 Відповісти
тут мадама из Канады выше пишет, что маски у вас носить необязательно,
так о каком карантине идет речь? как можно выдерживать соц. дистанцию в общ. местах (транспорт, аптеки, маркеты) без масок?
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15.06.2020 01:27 Відповісти
Да,маски носить не обязательно,Примерно 50% носят. Но маски не спасают от вируса. Их носят,чтобы лишний раз не трогать лицо руками. Кстати,многие и очки носят,чтобы не тереть глаза. На счет соц.дистанции-ни каких скоплений людей нет-все на карантине.Ничего не работает,кроме продуктовых магазинов. В магазин запускают определенное количество людей. В магазинах на полу нарисованы стрелки,каким путем идти,чтобы ни с кем не встретиться лицом в лицо,возле кассы отметки,как людям стоять в очереди. Продавцов всех отгородили прозрачными перегородками. Ну и санитайзеры везде.
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15.06.2020 02:15 Відповісти
Карантин карантину рознь. В Украине запрещено людям старше 60 лет выходить из дома. Исключение только для одиноких, если информация о них записана в государственной базе данных. Вряд ли такое возможно в Канаде. Министр здравоохранения Украины сказал что люди старше 65 лет это трупы, на которые не стоит тратить деньги.
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15.06.2020 03:09 Відповісти
Я слышала выступление укр. министра и была просто в ужасе от его слов.И видела слезы нашего министра здравохранения по Онтарио,когда он сообщил,что заболела его 90-летняя теща. И это было искренне.
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15.06.2020 10:16 Відповісти
 
 