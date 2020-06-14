У Канаді від COVID-19 вже померли понад 8 тисяч осіб

Кількість померлих від коронавірусної інфекції в Канаді перевищила 8 тисяч осіб і продовжує зростати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади, станом на вечір 14 червня COVID-19 забрав життя 8 107 жителів Канади.

Інфікування вірусом підтвердили у 98 410 осіб, а тест на COVID-19 здали 2 113 924 канадці, тобто понад 95% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить трохи більше 8%.

Понад 50% (53 824 людини) від загальної кількості інфікованих мешкають у провінції Квебек, із них понад 26 тис. - в Монреалі, найбільшому місті провінції. Отже на Монреаль припадає більше чверті всіх випадків інфікування COVID-19. Тут більше і смертей - 3 189 осіб, тобто близько 40% від усіх смертей.

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Найбільше вмирали від COVID-19 у будинках для літніх людей.