Умер экс-начальник армейской авиации СВ ВСУ генерал-майор Валентин Пистрюга

В воскресенье, 14 июня, скончался генерал-майор Валентин Пистрюга. Он был начальником армейской авиации СВ ВСУ до 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-майор Валентин Михайлович Пистрюга родился 26 ноября 1953 года.

В 1975 году он окончил Сызранское ВВАУЛ, в 1987 г. - ВВА им. Ю. А. Гагарина. В 1983-1984 годах находился в Афганистане в составе 50-го ОСАп (Кабул). В Вооруженных силах Украины - с момента их создания. Прошел путь от командира полка до заместителя начальника армейской авиации. С 2008 года по 2016 год - начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск Украины. Награжден орденами Красной Звезды и Даниила Галицкого.

"Во всех своих поступках Валентин Михайлович проявил себя человеком, который последовательно и до конца отстаивал интересы личного состава и армейской авиации. Личный состав 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.

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