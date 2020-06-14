Помер ексначальник армійської авіації СВ ЗСУ генерал-майор Валентин Пістрюга

У неділю, 14 червня, помер генерал-майор Валентин Пістрюга. Він був начальником армійської авіації СВ ЗСУ до 2016 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Валентин Михайлович Пістрюга народився 26 листопада 1953 року.

У 1975 році він закінчив Сизранське ВВАУЛ, у 1987 році - ВІЛ ім. Ю.А. Гагаріна. У 1983-1984 роках перебував у Афганістані в складі 50-го ЗСАп (Кабул). У Збройних силах України - з моменту їхнього створення. Пройшов шлях від командира полку до заступника начальника армійської авіації. З 2008 року до 2016 року включно - начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ України. Нагороджений орденами Червоної Зірки і Данила Галицького.

"У всіх своїх вчинках Валентин Михайлович проявив себе людиною, яка послідовно і до кінця відстоювала інтереси особового складу та армійської авіації. Особовий склад 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" у скорботі низько схиляє голову і висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

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