РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10836 посетителей онлайн
Новости
4 846 6

Еврокомиссия обвинила израильскую компанию Teva в нарушении законодательства

Еврокомиссия обвинила израильскую компанию Teva в нарушении законодательства

В Еврокомиссии также отмечают, что на данный момент регулятор направил письмо в адрес компании

Европейская комиссия возобновила дело, которое касается нарушения антимонопольного законодательства фармацевтическими компаниями Teva и Cephalon.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии, передает РБК Украина.

В сообщении говорится о том, что антимонопольный регулятор ЕК предъявил обеим компаниям обвинения в заговоре, касающемся лекарственного средства "Модафинил", которое используется при нарушениях сна, с целью задержки выхода на рынок более дешевого генерика.

"Комиссия пришла к предварительному выводу о том, что соглашение об урегулировании патента между Teva и Cephalon, касающееся лекарственного средства против расстройств сна "Модафинила", могло задержать выпуск более дешевого непатентованного лекарственного средства в нарушение Статьи 101 (1) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), что наносит значительный ущерб пациентам ЕС и бюджетам служб здравоохранения за счет завышения цены "Модафинила". В мировом соглашении об урегулировании их патентных споров Teva обязалась не продавать свои более дешевые непатентованные препараты в европейском экономическом пространстве и, в обмен на это, согласно предварительной оценке Комиссии, от Cephalon получила серию денежных выплат и различные другие транзакции", - отмечает регулятор.

В Еврокомиссии также отмечают, что на данный момент регулятор направил письмо в адрес израильской фармкомпании, подтверждающее незаконность сделки. Если вину Teva докажут, то компанию могут обязать выплатить штраф в сумме, составляющей 10% от глобального объема ее продаж.

Автор: 

Еврокомиссия (1453) лекарства (1223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фармация это вообще *** *** ** ** *********** . *** * * ****** наука.
показать весь комментарий
15.06.2020 15:49 Ответить
да,це наука--------Фармацíя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. φάρμακον - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 лікарські засоби і фармакотерапія (застосування лікарських засобів)) - комплекс науково-практичних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0 дисциплін , які вивчають проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F субстанцій .
показать весь комментарий
16.06.2020 07:59 Ответить
откупятся.В Еврокомиссии тоже есть евреи.
показать весь комментарий
15.06.2020 16:27 Ответить
Непонятно, какое дело до этого разбирательства читателям Цензор.НЕТ
показать весь комментарий
15.06.2020 17:28 Ответить
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
показать весь комментарий
15.06.2020 17:34 Ответить
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
показать весь комментарий
15.06.2020 17:34 Ответить
 
 