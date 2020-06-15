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Єврокомісія звинуватила ізраїльську компанію Teva в порушенні законодавства

Єврокомісія звинуватила ізраїльську компанію Teva в порушенні законодавства

У Єврокомісії також зазначають, що наразі регулятор направив лист на адресу компанії.

Європейська комісія відновила справу, яка стосується порушення антимонопольного законодавства фармацевтичними компаніями Teva і Cephalon.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії, передає РБК Україна.

У повідомленні йдеться про те, що антимонопольний регулятор ЄК пред'явив обом компаніям звинувачення у змові, що стосується лікарського засобу "Модафініл", яке використовується при порушеннях сну, з метою затримки виходу на ринок більш дешевого генерика.

"Комісія дійшла попереднього висновку про те, що угода про врегулювання патенту між Teva і Cephalon, стосується лікарського засобу проти розладів сну "Модафініла", могло затримати випуск більш дешевого непатентованої лікарського засобу на порушення Статті 101 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), що завдає значної шкоди пацієнтам ЄС та бюджетам служб охорони здоров'я шляхом завищення ціни "Модафинила" У світовій угоді про врегулювання патентних спорів Teva зобов'язалася не продавати свої дешевші непатентовані препарати в європейському економічному просторі і в обмін на це, згідно з попередньою оцінкою Комісії, від Cephalon отримала серію грошових виплат і різні інші транзакції", - відзначає регулятор.

В Єврокомісії також відзначають, що на цей час регулятор направив лист на адресу ізраїльської фармкомпанії, що підтверджує незаконність угоди. Якщо провину Teva доведуть, то компанію можуть зобов'язати виплатити штраф у сумі, що становить 10% від глобального обсягу її продажу.

Автор: 

Єврокомісія (2156) ліки (1318)


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Фармация это вообще *** *** ** ** *********** . *** * * ****** наука.
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15.06.2020 15:49 Відповісти
да,це наука--------Фармацíя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. φάρμακον - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 лікарські засоби і фармакотерапія (застосування лікарських засобів)) - комплекс науково-практичних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0 дисциплін , які вивчають проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F субстанцій .
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16.06.2020 07:59 Відповісти
откупятся.В Еврокомиссии тоже есть евреи.
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15.06.2020 16:27 Відповісти
Непонятно, какое дело до этого разбирательства читателям Цензор.НЕТ
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15.06.2020 17:28 Відповісти
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
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15.06.2020 17:34 Відповісти
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
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15.06.2020 17:34 Відповісти
 
 