Дело Стерненко. Полный беспредел: титушки, Беркут, Шарий. ВИДЕО

Почему дело против Сергея Стерненко - политически мотивированное? Как титушки охраняют "шарият"? И чем новая полиция напоминает "Беркут" Захарченко? Обо всем этом - в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

В Шевченковском суде Киева допросили прокурора Андрея Радионова, который был старшим в группе, занимавшейся делом Сергея Стерненко. Радионов публично заявил о давлении Ирины Венедиктовой и еще добавил, что сама генпрокурор дело даже не открывала. В это время под зданием суда реформированная полиция ногами била лежащих протестующих, а титушки обороняли сторонников Шария.

Как получилось, что, казалось бы, новая полиция превратилась в, казалось бы, ликвидированный "Беркут" Виталия Захарченко?

С какой стати силовики вместе с титушками защищают пророссийских пропагандистов? И как защита Сергея Стерненко прямо в суде троллит адептов "русского мира" и "шарият"?

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