Дело Стерненко. Полный беспредел: титушки, Беркут, Шарий. ВИДЕО
Почему дело против Сергея Стерненко - политически мотивированное? Как титушки охраняют "шарият"? И чем новая полиция напоминает "Беркут" Захарченко? Обо всем этом - в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
В Шевченковском суде Киева допросили прокурора Андрея Радионова, который был старшим в группе, занимавшейся делом Сергея Стерненко. Радионов публично заявил о давлении Ирины Венедиктовой и еще добавил, что сама генпрокурор дело даже не открывала. В это время под зданием суда реформированная полиция ногами била лежащих протестующих, а титушки обороняли сторонников Шария.
Как получилось, что, казалось бы, новая полиция превратилась в, казалось бы, ликвидированный "Беркут" Виталия Захарченко?
С какой стати силовики вместе с титушками защищают пророссийских пропагандистов? И как защита Сергея Стерненко прямо в суде троллит адептов "русского мира" и "шарият"?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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А Мєдвєдчука-врага всех украинцев-повесить!
Усе в мене із причинно-следсвенним звязком Ок, це у тебе із мізками проблема.
Питань декілька: чи потрібні нам правоохоронні органи і суди? Якщо ні, то чим ми їх замінемо? Якщо так, то як нам їх змінити? Знищити просто, а як змінити? От хто з тих хто ненавить мусарів, особисто піде туди працювати, замість цих покидьків? Є бажаючі постояти там у захисті, відчути на собі усю любов народа до влади, щоби пару разів вам у обличчя харкнули і т.п. Це ж не літературний кружок врешті решт розігнали? Якщо такі є, то цікаво за яку зарплату ви готові бути "грушею".
Тепер суд. Ну давайте не будемо лицемірити. Такі протести, це тиск на суд. З одного боку влада, яка тисне на суддів завдяки телефонному праву, з іншого натовп. ЯКЕ ЦЕ НАХ,Р ПРАВОСУДДЯ? Добре, влада у нас кончена, там одні моральні уроди (хоча нах.ра ви її тоді таку обрали?), але ж і натовп не вимагає від суду ЗАКОННОГО рішення, він вимагає конкретне, те, яке їх задовольнить! Це натовп юристів, адвокатів чи суддів із прокурорами? Це звичайні люди, які мають уявні поняття про кримінальний Закон і по суті, транслюють чужі думки. Для прикладу думку захисника. Але це одна сторона, є ще обвинувачення, а є суддя...
В країні відбувається хаос і правовий нігілізм. Невже хтось вірить, що вичавивши поодиноке рішення із суду (може законне, а може і ні, але таке як подобається) ми досягнемо реальних змін?
Усе що ми бачимо зараз, це ненависть до правоохоронних органів, судової системи і якесь дивне, невідомо на чому засноване уявлення про право та закон.
Давайте по суті. Правоохоронці застосували насилля. Але ж ми це бачимо і в США, і у Франції і багато де інде, у цивілізованих країнах, про нецивілізовані мова не йде, там просто розстрілюють натовп. Так існують країни де такі випадки не помічені (а, може я не пам'ятаю, ось цікавий приклад https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/12/4/7090174/ ) , але у більшості країн, які ми вважаємо цивілізованими. відбувається те саме, що і в нас? Те саме, з певною відмінністю, там є суд і ніхто з нього не вимагає нічого, окрім як законного рішення...
А вот телефонное право для наших судей как раз царь и бох, чьё бы там рыло не было главным у корыта. От него зависит их благосостояние, положение, безопасность.
Я головного не почув. бєспрєдєл влади дозволяє опускатись на її рівень? То вам ця країна так само в х.р не впала, як і цій владі?
ни нашлось даже ни одного отца, который вспорол бы брюхо судье, отмазавшему мажора, задавившего его ребёнка. А таких трагедий были десятки (хотя скорее сотни, про большую часть мы просто не знаем).
Так что я с тобой не согласен. Совсем. Кстати я не понял, о каком беспределе идёт речь?
є реалії, а є твої казочки... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96
Твои "реалии" только подтверждают мои слова, ты мой комент вообще, похоже, не читал или он у тебя тупо сразу в другое ухо вылетел.
Короче забей. Мне надоело трать своё время.
Усе я читаю, просто правда тебе не влаштовує, руйнує твої вірування... Покараний вбивця цього судді? Так ото ж.
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?