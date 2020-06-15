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Дело Стерненко. Полный беспредел: титушки, Беркут, Шарий. ВИДЕО

Почему дело против Сергея Стерненко - политически мотивированное? Как титушки охраняют "шарият"? И чем новая полиция напоминает "Беркут" Захарченко? Обо всем этом - в новом выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

В Шевченковском суде Киева допросили прокурора Андрея Радионова, который был старшим в группе, занимавшейся делом Сергея Стерненко. Радионов публично заявил о давлении Ирины Венедиктовой и еще добавил, что сама генпрокурор дело даже не открывала. В это время под зданием суда реформированная полиция ногами била лежащих протестующих, а титушки обороняли сторонников Шария.

Как получилось, что, казалось бы, новая полиция превратилась в, казалось бы, ликвидированный "Беркут" Виталия Захарченко?

С какой стати силовики вместе с титушками защищают пророссийских пропагандистов? И как защита Сергея Стерненко прямо в суде троллит адептов "русского мира" и "шарият"?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+64
Справа Стерненка. Повний бєспрєдєл: тітушки, Беркут, Шарій - Цензор.НЕТ 3798
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15.06.2020 21:57
+52
При Порохе людей Шмария били, при Зеле защищают
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15.06.2020 21:48
+49
Извиняюсь. А где вы среди "Беркута", титушек и шариковых людей разглядели?
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15.06.2020 21:48
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Страница 3 из 3
Так против зарезанной ватной шлюхи ты петушок не протестуешь? Тебя только смущает звание наркобарона?
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16.06.2020 15:30 Ответить
Повел себя как чикатило??? Два мальчика в трусиках 4часа ждали возле подъезда где живет Стерненко ради того чтобы спросить как пройти в библиотеку, не так ли? Ну а то, что КАЖДЫЙ гражданин Украины имеет право на самозащиту, в том числе и с применением ножа (кстати он не является холодным оружием, на что есть висновок экспертизы) вам кацапам видать не разъяснили?
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16.06.2020 14:26 Ответить
чучело пи.дуй к кацапским витязям на сру.руи, и там о чекатилах воняй..
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16.06.2020 16:01 Ответить
Я понимаю, что ты кацап, но зачем же так откровенно проявлять свою тупость? Стерненко (а вернее его девушка) снимал уже последствия нападения на него, а не то как он отбивался от наемных убийц.
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16.06.2020 14:21 Ответить
що заважає перестати бути баранами?
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16.06.2020 09:58 Ответить
Шария нужно окунуть в наружній туалет - пусть там сидит.
А Мєдвєдчука-врага всех украинцев-повесить!
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16.06.2020 05:52 Ответить
зеленский мусорская гнида
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16.06.2020 09:30 Ответить
Как бы бандитам в форме понравилось такое обращение с ними самими? Уроды!
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16.06.2020 09:39 Ответить
Вам би сподобалось бути на місці мусарів? НУ щоби вас гандонами ображали,у обличчя харкали і т.п.? Я думаю це та ситуація, де задоволених не має.
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16.06.2020 09:57 Ответить
_Ты лжец! Намеренно поменял местами причину и следствие. Презрение и ненависть народа к псам, защищающим бандитскую власть, является следствием действий самих мусоров, а никак не причиной того что они больные ублюдки.
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16.06.2020 10:23 Ответить
Ти, тупий ідіот. До кого у тебе зневага? Їх що із Уралу завезли, чи з Марсу? Це такі саме дебіли, як і ти. З твого району, класу. Ти разом із ними по підворотням у футбол гоняв, поті на дискотеки ходив. А потім, ти... саме ти дебільна істота, обрав для них владу, яку вони мають захищати. А от скажи, нах.ра ти їх так підставив? От їм пох.р яку владу захищати, це їх обов'язок, але нах.ра ти обрав для захисту таких гандонів?
Усе в мене із причинно-следсвенним звязком Ок, це у тебе із мізками проблема.
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16.06.2020 10:30 Ответить
Настав час українському народу розібратись, а що саме він бажає.
Питань декілька: чи потрібні нам правоохоронні органи і суди? Якщо ні, то чим ми їх замінемо? Якщо так, то як нам їх змінити? Знищити просто, а як змінити? От хто з тих хто ненавить мусарів, особисто піде туди працювати, замість цих покидьків? Є бажаючі постояти там у захисті, відчути на собі усю любов народа до влади, щоби пару разів вам у обличчя харкнули і т.п. Це ж не літературний кружок врешті решт розігнали? Якщо такі є, то цікаво за яку зарплату ви готові бути "грушею".
Тепер суд. Ну давайте не будемо лицемірити. Такі протести, це тиск на суд. З одного боку влада, яка тисне на суддів завдяки телефонному праву, з іншого натовп. ЯКЕ ЦЕ НАХ,Р ПРАВОСУДДЯ? Добре, влада у нас кончена, там одні моральні уроди (хоча нах.ра ви її тоді таку обрали?), але ж і натовп не вимагає від суду ЗАКОННОГО рішення, він вимагає конкретне, те, яке їх задовольнить! Це натовп юристів, адвокатів чи суддів із прокурорами? Це звичайні люди, які мають уявні поняття про кримінальний Закон і по суті, транслюють чужі думки. Для прикладу думку захисника. Але це одна сторона, є ще обвинувачення, а є суддя...
В країні відбувається хаос і правовий нігілізм. Невже хтось вірить, що вичавивши поодиноке рішення із суду (може законне, а може і ні, але таке як подобається) ми досягнемо реальних змін?
Усе що ми бачимо зараз, це ненависть до правоохоронних органів, судової системи і якесь дивне, невідомо на чому засноване уявлення про право та закон.
Давайте по суті. Правоохоронці застосували насилля. Але ж ми це бачимо і в США, і у Франції і багато де інде, у цивілізованих країнах, про нецивілізовані мова не йде, там просто розстрілюють натовп. Так існують країни де такі випадки не помічені (а, може я не пам'ятаю, ось цікавий приклад https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/12/4/7090174/ ) , але у більшості країн, які ми вважаємо цивілізованими. відбувається те саме, що і в нас? Те саме, з певною відмінністю, там є суд і ніхто з нього не вимагає нічого, окрім як законного рішення...
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16.06.2020 09:56 Ответить
Как по мне, ты очень преувеличиваешь давление на судей со стороны толпы. Для судей любая толпа протестующих - это тьху, плюнуть и растереть. Чисто жужжание назойливого, но абсолютно неопасного насекомого.

А вот телефонное право для наших судей как раз царь и бох, чьё бы там рыло не было главным у корыта. От него зависит их благосостояние, положение, безопасность.
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16.06.2020 11:00 Ответить
Это ботинок 3Енуковича. Отрабатывает 30 сребреников.
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16.06.2020 11:05 Ответить
Ідіот, ти кого Зебілом назвав?
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16.06.2020 11:10 Ответить
Коли у тебе буде під вікнами натовп, тоді зрозумієш. Це тиск, і не менший ніж телефонне право. Судді дуже себе ******* і ставлять своє життя та здоровя понад усе!
Я головного не почув. бєспрєдєл влади дозволяє опускатись на її рівень? То вам ця країна так само в х.р не впала, як і цій владі?
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16.06.2020 11:09 Ответить
Чем мне будет грозить толпа, если я неприкасаем, к тому же с толпой никак не пересекаюсь? Это абсурд. Практика нашей независимости показывает, что судьи могут чувствовать себя в полной безопасности т.к. их не пытаются покалечить или убить даже те люди, которым они сломали жизнь свои беспределом. За всю историю страны я не помню ни одного случая, когда судья бы понёс физическое наказание от пострадавших из-за его решений. За 3 десятилетия

ни нашлось даже ни одного отца, который вспорол бы брюхо судье, отмазавшему мажора, задавившего его ребёнка. А таких трагедий были десятки (хотя скорее сотни, про большую часть мы просто не знаем).

Так что я с тобой не согласен. Совсем. Кстати я не понял, о каком беспределе идёт речь?
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16.06.2020 11:28 Ответить
Відкрий КПК та почитай. Якщо знайдеш там мітинги під судом, я зміню думку.

є реалії, а є твої казочки... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96
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16.06.2020 12:02 Ответить
То есть ты третий раз пишешь одно и то же. Впечатление, что ты сам с собой переписываешься.
Твои "реалии" только подтверждают мои слова, ты мой комент вообще, похоже, не читал или он у тебя тупо сразу в другое ухо вылетел.
Короче забей. Мне надоело трать своё время.
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16.06.2020 12:51 Ответить
Там є синій текст, гіперсилка називається, на нього тицнути потрібно. Це тобі відповідь на "За всю историю страны я не помню ни одного случая, когда судья бы понёс физическое наказание от пострадавших из-за его решений. За 3 десятилетия ни нашлось даже ни одного отца, который вспорол бы брюхо судье, отмазавшему мажора, задавившего его ребёнка".

Усе я читаю, просто правда тебе не влаштовує, руйнує твої вірування... Покараний вбивця цього судді? Так ото ж.
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16.06.2020 13:32 Ответить
та судьям на ту толпу с большой колокольни насцать
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16.06.2020 11:04 Ответить
***
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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16.06.2020 13:59 Ответить
Скучные видео у вас. Надо брать пример с шарикова: наглость, манипуляции. Народу это нравится. А вы какие-то сильно интеллигентные. Так не заинтересуешь мудрый нарид - будет он и дальше шариев и гордонов смотреть.
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16.06.2020 21:48 Ответить
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