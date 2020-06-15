Справа Стерненка. Повний бєспрєдєл: тітушки, Беркут, Шарій. ВIДЕО

Чому справу проти Сергія Стерненка - політично мотивована? Як тітушки охороняють "шаріят"? І чим нова поліція нагадує "Беркут" Захарченка? Про все це - в новому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

У Шевченківському суді Києва допитали прокурора Андрія Радіонова, який був старшим у групі, що займалася справою Сергія Стерненка. Радіонов публічно заявив про тиск Ірини Венедіктової і ще додав, що сама генпрокурор справу навіть не відкривала. У цей час під будівлею суду реформована поліція ногами била лежачих протестуючих, а тітушки обороняли прихильників Шарія.

Як вийшло, що, здавалося б, нова поліція перетворилася на, здавалося б, ліквідований "Беркут" Віталія Захарченка?

З якого дива силовики разом з тітушками захищають проросійських пропагандистів? І як захист Сергія Стерненка прямо в суді тролить адептів "русского мира" і "шаріят"?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.