Справа Стерненка. Повний бєспрєдєл: тітушки, Беркут, Шарій. ВIДЕО
Чому справу проти Сергія Стерненка - політично мотивована? Як тітушки охороняють "шаріят"? І чим нова поліція нагадує "Беркут" Захарченка? Про все це - в новому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
У Шевченківському суді Києва допитали прокурора Андрія Радіонова, який був старшим у групі, що займалася справою Сергія Стерненка. Радіонов публічно заявив про тиск Ірини Венедіктової і ще додав, що сама генпрокурор справу навіть не відкривала. У цей час під будівлею суду реформована поліція ногами била лежачих протестуючих, а тітушки обороняли прихильників Шарія.
Як вийшло, що, здавалося б, нова поліція перетворилася на, здавалося б, ліквідований "Беркут" Віталія Захарченка?
З якого дива силовики разом з тітушками захищають проросійських пропагандистів? І як захист Сергія Стерненка прямо в суді тролить адептів "русского мира" і "шаріят"?
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А Мєдвєдчука-врага всех украинцев-повесить!
Усе в мене із причинно-следсвенним звязком Ок, це у тебе із мізками проблема.
Питань декілька: чи потрібні нам правоохоронні органи і суди? Якщо ні, то чим ми їх замінемо? Якщо так, то як нам їх змінити? Знищити просто, а як змінити? От хто з тих хто ненавить мусарів, особисто піде туди працювати, замість цих покидьків? Є бажаючі постояти там у захисті, відчути на собі усю любов народа до влади, щоби пару разів вам у обличчя харкнули і т.п. Це ж не літературний кружок врешті решт розігнали? Якщо такі є, то цікаво за яку зарплату ви готові бути "грушею".
Тепер суд. Ну давайте не будемо лицемірити. Такі протести, це тиск на суд. З одного боку влада, яка тисне на суддів завдяки телефонному праву, з іншого натовп. ЯКЕ ЦЕ НАХ,Р ПРАВОСУДДЯ? Добре, влада у нас кончена, там одні моральні уроди (хоча нах.ра ви її тоді таку обрали?), але ж і натовп не вимагає від суду ЗАКОННОГО рішення, він вимагає конкретне, те, яке їх задовольнить! Це натовп юристів, адвокатів чи суддів із прокурорами? Це звичайні люди, які мають уявні поняття про кримінальний Закон і по суті, транслюють чужі думки. Для прикладу думку захисника. Але це одна сторона, є ще обвинувачення, а є суддя...
В країні відбувається хаос і правовий нігілізм. Невже хтось вірить, що вичавивши поодиноке рішення із суду (може законне, а може і ні, але таке як подобається) ми досягнемо реальних змін?
Усе що ми бачимо зараз, це ненависть до правоохоронних органів, судової системи і якесь дивне, невідомо на чому засноване уявлення про право та закон.
Давайте по суті. Правоохоронці застосували насилля. Але ж ми це бачимо і в США, і у Франції і багато де інде, у цивілізованих країнах, про нецивілізовані мова не йде, там просто розстрілюють натовп. Так існують країни де такі випадки не помічені (а, може я не пам'ятаю, ось цікавий приклад https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/12/4/7090174/ ) , але у більшості країн, які ми вважаємо цивілізованими. відбувається те саме, що і в нас? Те саме, з певною відмінністю, там є суд і ніхто з нього не вимагає нічого, окрім як законного рішення...
А вот телефонное право для наших судей как раз царь и бох, чьё бы там рыло не было главным у корыта. От него зависит их благосостояние, положение, безопасность.
Я головного не почув. бєспрєдєл влади дозволяє опускатись на її рівень? То вам ця країна так само в х.р не впала, як і цій владі?
ни нашлось даже ни одного отца, который вспорол бы брюхо судье, отмазавшему мажора, задавившего его ребёнка. А таких трагедий были десятки (хотя скорее сотни, про большую часть мы просто не знаем).
Так что я с тобой не согласен. Совсем. Кстати я не понял, о каком беспределе идёт речь?
є реалії, а є твої казочки... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96
Твои "реалии" только подтверждают мои слова, ты мой комент вообще, похоже, не читал или он у тебя тупо сразу в другое ухо вылетел.
Короче забей. Мне надоело трать своё время.
Усе я читаю, просто правда тебе не влаштовує, руйнує твої вірування... Покараний вбивця цього судді? Так ото ж.
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?