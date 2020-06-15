Мы не имеем отношения к выдаче лицензий ВостГОКу, - Минэнерго

Министерство энергетики заявило, что не имеет отношения к выдаче лицензии Восточному Горно-обогатительному комбинату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке министерсва.

В сообщении отмечается: "Министерство энергетики согласно требованиям законодательства не имеет отношения к обеспечению лицензирования в сфере использования ядерной энергии.

Поэтому обвинения, распространенные в соцсетях, в том, что ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" не получил лицензии на осуществление деятельности в сфере использования ядерной энергии из-за бездействия Министерства, не имеют под собой оснований.

Лицензирование в установленном законодательством порядке осуществляет Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Министерство энергетики не имеет полномочий вмешиваться в отношения между Госатомрегулирования Украины и лицензиатом (в данном случае - ВостГОК).

Вместе с тем, по информации руководства комбината, на этой неделе лицензия может быть получена.

Попутно отмечаем, что задолженность НАЭК "Энергоатом" перед ГП "ВостГОК", а также долги по зарплате перед работниками предприятия не влияют на получение лицензии. Министерство и Правительство проводят активную работу по решению проблемы задолженностей".