Ми не маємо стосунку до видачі ліцензій Східному ГЗК, - Міненерго
Міністерство енергетики заявило, що не має стосунку до видачі ліцензії Східному гірничо-збагачувальному комбінату
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Міністерсва.
У повідомленні зазначається: "Міністерство енергетики згідно із вимогами законодавства не має відношення до забезпечення ліцензування у сфері використання ядерної енергії.
Тому звинувачення, поширені у соцмережах, у тому, що ДП "Східний гірно-збагачувальний комбінат" не отримав ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії через бездіяльність Міністерства, не мають під собою підґрунтя.
Ліцензування в установленому законодавством порядку здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України. Міністерство енергетики не має повноважень втручатися у відносини між Держатомрегулюванням України і ліцензіатом (у даному випадку – СхідГЗК).
Разом із тим, за інформацією керівництва комбінату, цього тижня ліцензія може бути отримана.
Принагідно наголошуємо, що заборгованість НАЕК "Енергоатом" перед ДП "СхідГЗК", а також борги із зарплати перед працівниками підприємства не впливають на отримання ліцензії. Міністерство та Уряд проводять активну роботу із вирішення проблеми заборгованостей".
Будь ласка, зачекайте...
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