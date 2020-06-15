Ми не маємо стосунку до видачі ліцензій Східному ГЗК, - Міненерго

Міністерство енергетики заявило, що не має стосунку до видачі ліцензії Східному гірничо-збагачувальному комбінату

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Міністерсва.

У повідомленні зазначається: "Міністерство енергетики згідно із вимогами законодавства не має відношення до забезпечення ліцензування у сфері використання ядерної енергії.

Тому звинувачення, поширені у соцмережах, у тому, що ДП "Східний гірно-збагачувальний комбінат" не отримав ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії через бездіяльність Міністерства, не мають під собою підґрунтя.

Ліцензування в установленому законодавством порядку здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України. Міністерство енергетики не має повноважень втручатися у відносини між Держатомрегулюванням України і ліцензіатом (у даному випадку – СхідГЗК).

Разом із тим, за інформацією керівництва комбінату, цього тижня ліцензія може бути отримана.

Принагідно наголошуємо, що заборгованість НАЕК "Енергоатом" перед ДП "СхідГЗК", а також борги із зарплати перед працівниками підприємства не впливають на отримання ліцензії. Міністерство та Уряд проводять активну роботу із вирішення проблеми заборгованостей".