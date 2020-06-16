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Умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко
Умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", - говорится в сообщении.
Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Ивановича.
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