Умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", - говорится в сообщении.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Ивановича.

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